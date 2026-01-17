Jupiter: Akan mengeksplorasi lebih banyak kasus penggunaan stablecoin; JupUSD berfokus pada keamanan, inklusi, dan transparansi.

PANews melaporkan pada 17 Januari bahwa Jupiter, sebuah DEX dalam ekosistem Solana, menyatakan di platform X-nya bahwa niat awal di balik peluncuran stablecoin JupUSD adalah untuk fokus pada keamanan, inklusivitas, dan transparansi. Saat ini, JupUSD masih dalam tahap awal dan akan terus dikembangkan dalam proyek dan ekosistemnya.

1. JupUSD akan secara proaktif mengembalikan pendapatan treasury asli ke ekosistem;

2. Cadangan JupUSD didukung oleh 90% dana BUIDL BlackRock dan 10% USDC;

3. Dapatkan imbalan treasury asli saat menawarkan JupUSD di Jupiter Lend;

4. Seperti JLP, aset berbunga jlJupUSD dapat digunakan sebagai token yang dapat diperdagangkan secara komposabel inti dan modul DeFi dasar;

5. Jupiter akan mencari lebih banyak kasus penggunaan stablecoin, integrasi, dan mitra untuk meningkatkan JupUSD.