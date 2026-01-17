BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 17 Januari bahwa Jupiter, sebuah DEX dalam ekosistem Solana, menyatakan di platform X-nya bahwa niat awal di balik peluncuran stablecoinPANews melaporkan pada 17 Januari bahwa Jupiter, sebuah DEX dalam ekosistem Solana, menyatakan di platform X-nya bahwa niat awal di balik peluncuran stablecoin

Jupiter: Akan mengeksplorasi lebih banyak kasus penggunaan stablecoin; JupUSD berfokus pada keamanan, inklusi, dan transparansi.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/17 20:15
native coin
NATIVE$0.000224+47.95%
4
4$0.02665-1.25%
USDCoin
USDC$1.0003--%

PANews melaporkan pada 17 Januari bahwa Jupiter, sebuah DEX dalam ekosistem Solana, menyatakan di platform X-nya bahwa niat awal di balik peluncuran stablecoin JupUSD adalah untuk fokus pada keamanan, inklusivitas, dan transparansi. Saat ini, JupUSD masih dalam tahap awal dan akan terus dikembangkan dalam proyek dan ekosistemnya.

1. JupUSD akan secara proaktif mengembalikan pendapatan treasury asli ke ekosistem;

2. Cadangan JupUSD didukung oleh 90% dana BUIDL BlackRock dan 10% USDC;

3. Dapatkan imbalan treasury asli saat menawarkan JupUSD di Jupiter Lend;

4. Seperti JLP, aset berbunga jlJupUSD dapat digunakan sebagai token yang dapat diperdagangkan secara komposabel inti dan modul DeFi dasar;

5. Jupiter akan mencari lebih banyak kasus penggunaan stablecoin, integrasi, dan mitra untuk meningkatkan JupUSD.

Peluang Pasar
Logo native coin
Harga native coin(NATIVE)
$0.000225
$0.000225$0.000225
+64.71%
USD
Grafik Harga Live native coin (NATIVE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Postingan Sunday, 18 Januari Petunjuk Dan Jawaban (#952) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain Kita sudah melewati titik tengah dalam
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 06:36
5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

Tim penjualan menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak pipeline sementara tingkat respons menurun dan jumlah karyawan tetap stagnan. Rep diharapkan untuk mempersonalisasi pendekatan dan menghabiskan
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:14
JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa bank tersebut memberhentikannya sebagai klien setelah Januari
Bagikan
Tronweekly2026/01/18 05:57