Pendanaan VC Kripto: Alpaca dan LMAX Group masing-masing mengumpulkan $150 juta

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/17 20:30
VinuChain
VC$0.001534-1.28%
4
4$0.02662-1.37%

Minggu 11-17 Januari 2026 mencatat pendanaan kripto sebesar $513,4 juta di 15 proyek, dengan Alpaca dan LMAX Group masing-masing mengamankan $150 juta.

Ringkasan
  • Pendanaan kripto mencapai $513,4 juta minggu lalu, dengan Alpaca dan LMAX mengumpulkan $150 juta masing-masing.
  • Infrastruktur, bursa, dan pembayaran mendominasi kesepakatan di 15 proyek yang didanai.
  • Project Eleven, ICEx, dan VelaFi menyoroti minat investor yang berkelanjutan pada infrastruktur inti kripto.

Berikut adalah rincian lengkap aktivitas pendanaan kripto minggu ini berdasarkan data Cryptofundraising.

Alpaca

  • Mengumpulkan $150 juta dalam putaran Seri D
  • Valuasi penuh terdilusi sebesar $1,15 miliar
  • Didukung oleh DRIVE, Haun Ventures, dan Opera
  • Alpaca adalah platform API yang menawarkan perdagangan untuk saham, opsi, dan mata uang kripto
  • Proyek ini telah mengumpulkan $288,8 juta sejauh ini

LMAX Group

  • LMAX Group mengamankan $150 juta dalam putaran yang tidak diketahui
  • Investasi didukung oleh Ripple

ICEx

  • Mengumpulkan $70 juta dalam putaran yang tidak diketahui
  • ICEx adalah bursa kripto berbasis di Indonesia

Upexi

  • Upexi mengumpulkan $36 juta dalam putaran yang tidak diketahui
  • Didukung oleh HiveMind
  • Upexi telah mengumpulkan $136 juta sejauh ini

Project Eleven

  • Mengumpulkan $20 juta dalam putaran Seri A
  • Valuasi penuh terdilusi sebesar $120 juta
  • Investor termasuk Castle Island Ventures, Coinbase Ventures, dan Lattice
  • Project Eleven adalah platform infrastruktur dan keamanan Bitcoin

VelaFi

  • Mengamankan $20 juta dalam putaran Seri B
  • Kategori mencakup Keuangan/Perbankan, Infrastruktur, Pembayaran, dan Stablecoin
  • Didukung oleh XVC, Ikkuyo, dan Annox
  • Mendapatkan +2 investor baru
  • Infrastruktur pembayaran stablecoin

Proyek dengan pendanaan di bawah $15 juta

  • Konnex, $15 juta dalam putaran strategis
  • XMAQUINA, $10 juta dalam putaran yang tidak diketahui
  • Veera, $10 juta dalam putaran seed
  • TBook, $10 juta dalam putaran yang tidak diketahui
  • Noise, $7,10 juta dalam putaran seed
  • Meld, $7 juta dalam putaran yang tidak diketahui
  • Neuramint, $5 juta dalam putaran seed
  • TROVE, $2,50 juta dalam penjualan publik
  • Saturn Labs (USDsat), $800.000 dalam putaran angel
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

