Pendanaan VC Kripto: Alpaca dan LMAX Group masing-masing mengumpulkan $150 juta

Minggu 11-17 Januari 2026 mencatat pendanaan kripto sebesar $513,4 juta di 15 proyek, dengan Alpaca dan LMAX Group masing-masing mengamankan $150 juta.
Ringkasan
- Pendanaan kripto mencapai $513,4 juta minggu lalu, dengan Alpaca dan LMAX mengumpulkan $150 juta masing-masing.
- Infrastruktur, bursa, dan pembayaran mendominasi kesepakatan di 15 proyek yang didanai.
- Project Eleven, ICEx, dan VelaFi menyoroti minat investor yang berkelanjutan pada infrastruktur inti kripto.
Berikut adalah rincian lengkap aktivitas pendanaan kripto minggu ini berdasarkan data Cryptofundraising.
Alpaca
- Mengumpulkan $150 juta dalam putaran Seri D
- Valuasi penuh terdilusi sebesar $1,15 miliar
- Didukung oleh DRIVE, Haun Ventures, dan Opera
- Alpaca adalah platform API yang menawarkan perdagangan untuk saham, opsi, dan mata uang kripto
- Proyek ini telah mengumpulkan $288,8 juta sejauh ini
LMAX Group
- LMAX Group mengamankan $150 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- Investasi didukung oleh Ripple
ICEx
- Mengumpulkan $70 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- ICEx adalah bursa kripto berbasis di Indonesia
Upexi
- Upexi mengumpulkan $36 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- Didukung oleh HiveMind
- Upexi telah mengumpulkan $136 juta sejauh ini
Project Eleven
- Mengumpulkan $20 juta dalam putaran Seri A
- Valuasi penuh terdilusi sebesar $120 juta
- Investor termasuk Castle Island Ventures, Coinbase Ventures, dan Lattice
- Project Eleven adalah platform infrastruktur dan keamanan Bitcoin
VelaFi
- Mengamankan $20 juta dalam putaran Seri B
- Kategori mencakup Keuangan/Perbankan, Infrastruktur, Pembayaran, dan Stablecoin
- Didukung oleh XVC, Ikkuyo, dan Annox
- Mendapatkan +2 investor baru
- Infrastruktur pembayaran stablecoin
Proyek dengan pendanaan di bawah $15 juta
- Konnex, $15 juta dalam putaran strategis
- XMAQUINA, $10 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- Veera, $10 juta dalam putaran seed
- TBook, $10 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- Noise, $7,10 juta dalam putaran seed
- Meld, $7 juta dalam putaran yang tidak diketahui
- Neuramint, $5 juta dalam putaran seed
- TROVE, $2,50 juta dalam penjualan publik
- Saturn Labs (USDsat), $800.000 dalam putaran angel
