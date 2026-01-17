Pendanaan VC Kripto: Alpaca dan LMAX Group masing-masing mengumpulkan $150 juta

Minggu 11-17 Januari 2026 mencatat pendanaan kripto sebesar $513,4 juta di 15 proyek, dengan Alpaca dan LMAX Group masing-masing mengamankan $150 juta.

Ringkasan Pendanaan kripto mencapai $513,4 juta minggu lalu, dengan Alpaca dan LMAX mengumpulkan $150 juta masing-masing.

Infrastruktur, bursa, dan pembayaran mendominasi kesepakatan di 15 proyek yang didanai.

Project Eleven, ICEx, dan VelaFi menyoroti minat investor yang berkelanjutan pada infrastruktur inti kripto.

Berikut adalah rincian lengkap aktivitas pendanaan kripto minggu ini berdasarkan data Cryptofundraising.

Alpaca

Mengumpulkan $150 juta dalam putaran Seri D

Valuasi penuh terdilusi sebesar $1,15 miliar

Didukung oleh DRIVE, Haun Ventures, dan Opera

Alpaca adalah platform API yang menawarkan perdagangan untuk saham, opsi, dan mata uang kripto

Proyek ini telah mengumpulkan $288,8 juta sejauh ini

LMAX Group

LMAX Group mengamankan $150 juta dalam putaran yang tidak diketahui

Investasi didukung oleh Ripple

ICEx

Mengumpulkan $70 juta dalam putaran yang tidak diketahui

ICEx adalah bursa kripto berbasis di Indonesia

Upexi

Upexi mengumpulkan $36 juta dalam putaran yang tidak diketahui

Didukung oleh HiveMind

Upexi telah mengumpulkan $136 juta sejauh ini

Project Eleven

Mengumpulkan $20 juta dalam putaran Seri A

Valuasi penuh terdilusi sebesar $120 juta

Investor termasuk Castle Island Ventures, Coinbase Ventures, dan Lattice

Project Eleven adalah platform infrastruktur dan keamanan Bitcoin

VelaFi

Mengamankan $20 juta dalam putaran Seri B

Kategori mencakup Keuangan/Perbankan, Infrastruktur, Pembayaran, dan Stablecoin

Didukung oleh XVC, Ikkuyo, dan Annox

Mendapatkan +2 investor baru

Infrastruktur pembayaran stablecoin

Proyek dengan pendanaan di bawah $15 juta