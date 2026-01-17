Rappler Recap: Bong Revilla menghadapi kasus korupsi atas proyek fiktif

MANILA, Filipina – Kantor Ombudsman telah mengajukan kasus korupsi dan penyalahgunaan dana terhadap mantan senator Bong Revilla atas dugaan keterlibatannya dalam proyek fiktif pengendalian banjir senilai P92,8 juta di Pandi, Bulacan.

Revilla, bersama dengan pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya, diduga bersekongkol untuk mencairkan dana P76 juta untuk proyek yang tidak pernah dilaksanakan.

Jairo Bolledo dari Rappler melaporkan. – Rappler.com