Perusahaan Perbendaharaan XRP Evernorth Bersiap untuk Listing Publik guna Meningkatkan Eksposur Institusional

Evernorth sedang berupaya untuk listing di Nasdaq pada kuartal pertama melalui merger SPAC, memberikan eksposur XRP kepada investor Wall Street.

Dana yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung produk DeFi dalam ekosistem XRP, meningkatkan kepemilikan XRP perusahaan, dan mendukung ekosistem.

Evernorth, salah satu perusahaan perbendaharaan XRP paling terkenal, berencana untuk go public di Nasdaq melalui merger SPAC dengan Armada Acquisition Corp II. Perusahaan menargetkan listing kuartal pertama dan akan diperdagangkan dengan simbol ticker XRPN. Evernorth telah mengakuisisi 388 juta XRP dan berencana menyediakan metode yang lebih nyaman untuk eksposur institusional terhadap XRP tanpa berurusan dengan aset digital.

Menurut CEO Asheesh Birla, waktunya bertepatan dengan meningkatnya permintaan institusional, regulasi yang lebih transparan, dan dukungan pemerintah yang lebih baik. Dia mengatakan bahwa organisasi menginginkan akses yang lebih mudah ke aset digital dan Evernorth menurunkan hambatan tersebut dengan menangani kustodi, kepatuhan, dan keamanan atas nama mereka. Dengan membeli saham XRPN, investor akan dapat memiliki eksposur XRP dengan perusahaan mengelola operasi blockchain di balik layar.

Evernorth juga telah mengonfirmasi bahwa mereka berharap menghasilkan imbal hasil dari cadangan XRP-nya. Bersamaan dengan itu, perusahaan berencana untuk menginvestasikan kembali imbal hasil tersebut untuk menumbuhkan perbendaharaan XRP-nya dan mendukung produk keuangan berbasis blockchain baru. Perusahaan mengatakan akan melampaui kepemilikan pasif dengan berkontribusi pada ekosistem XRP, menawarkan likuiditas, dan membangun alat DeFi tingkat institusional.

Evernorth Membawa Pertumbuhan Institusional ke Ekosistem XRP

Pendekatan Evernorth berbeda dari ETF tradisional. Alih-alih hanya memegang XRP, perusahaan ingin menjadi peserta aktif. CEO Asheesh Birla berbagi dalam wawancara baru-baru ini dengan Kristina Ayanian di MarketSite NASDAQ bahwa perusahaan bermaksud untuk menumbuhkan XRP per saham melalui pinjaman, penyediaan likuiditas, dan staking di seluruh XRP Ledger. Seperti yang diuraikan CNF, tujuan perusahaan adalah menciptakan titik masuk terstruktur bagi investor tradisional sambil memperkuat utilitas keseluruhan XRP.

Seperti yang dilaporkan CNF, perusahaan yang berfokus pada XRP ini mengantisipasi mengumpulkan lebih dari $1 miliar melalui merger SPAC-nya. Dana tersebut akan digunakan untuk mengakuisisi lebih banyak XRP dan mendukung infrastruktur Evernorth. Birla juga mencatat bahwa skala dan keterlibatan ekosistem akan memisahkan pemimpin masa depan di pasar perbendaharaan digital. Dia mengatakan perusahaan sudah menjadi perbendaharaan khusus XRP terbesar dan berencana memperluas keunggulan ini pasca-IPO.

Tidak seperti banyak perusahaan kripto yang hanya mengandalkan pertumbuhan spekulatif, perusahaan mengatakan sedang memposisikan diri sebagai pembangun dalam ekosistem XRP. Perusahaan berencana untuk mendukung produk keuangan blockchain dan bermitra dengan pengembang untuk memperluas kasus penggunaan yang terkait dengan XRP Ledger. Selain itu, sejalan dengan ini, Evernorth dan Doppler Finance, seperti yang dilaporkan oleh CNF, baru-baru ini menjalin kolaborasi untuk mendukung likuiditas institusional dan kasus penggunaan perbendaharaan di XRP Ledger.

Peluncuran publik Evernorth datang pada saat XRP diperdagangkan pada $2, dengan beberapa trader mengharapkan rebound menuju $2,50. Namun, token tersebut terjebak dalam tren bearish dan diperdagangkan pada $2,06, penurunan sedikit dalam sehari terakhir.