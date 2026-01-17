BursaDEX+
Binance Wallet berencana meluncurkan SENT Pre-TGE Prime Sale pada 19 Januari.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/17 21:32
PANews melaporkan pada 17 Januari bahwa, menurut pengumuman resmi, Binance Wallet berencana meluncurkan Pre-TGE Prime Sale keempat pada 19 Januari, mendaftarkan SENT. Acara akan berlangsung dari pukul 19:00 hingga 21:00 (WIB) pada 19 Januari 2026. Pengguna yang memenuhi syarat akan memerlukan Binance Alpha Points untuk berpartisipasi.

