Proyek Kripto Mengalihkan Kanal Discord untuk Memerangi Penipuan

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/17 20:50
Poin Penting:
  • Proyek kripto mengubah saluran Discord menjadi mode baca-saja untuk mengatasi penipuan.
  • Risiko keamanan mendorong perubahan dalam strategi komunikasi kripto.
  • Sentimen komunitas dan pengembang mendukung lingkungan yang terkontrol dan aman.
crypto-projects-shift-discord-channels-to-combat-scams Proyek Kripto Mengubah Saluran Discord untuk Melawan Penipuan

Proyek kripto seperti Morpho dan Optimism telah mengubah server Discord mereka menjadi mode baca-saja karena penipuan phishing, berdampak pada komunikasi di platform, menurut para pemimpin di X.

Ini menyoroti meningkatnya kekhawatiran keamanan dalam kripto, karena moderasi gagal melawan penipuan, mendorong saluran untuk lebih memilih komunikasi pribadi dan terkontrol untuk melindungi pengguna dan proyek.

Artikel terkait

Favorit Kripto Baru? Investor Bergegas Bergabung dengan Zero Knowledge Proof (ZKP) setelah Proyeksi 300x saat ETH dan DOGE Konsolidasi

17 Januari 2026

Korea Selatan akan Menerapkan Regulasi Bursa Kripto Baru

17 Januari 2026

Pembuka

Morpho, Optimism, dan proyek kripto lainnya sedang memodifikasi saluran Discord mereka untuk melawan aktivitas penipuan yang meningkat. Meskipun moderasi ketat, peningkatan penipuan telah mendorong proyek-proyek untuk mengejar metode komunikasi yang lebih aman.

Inti Berita

Pemimpin kripto seperti Merlin Egalite dan 0xngmi mengkritik kerentanan Discord terhadap penipuan. Platform yang dulunya menjadi pusat interaksi komunitas, menjadi baca-saja atau ditutup, mengarahkan pengguna ke saluran yang lebih aman.

Konten Utama

Memprioritaskan Komunikasi Aman

Keputusan untuk membatasi penggunaan Discord dimaksudkan untuk menyediakan interaksi yang aman. Sektor DeFi melihat meningkatnya kekhawatiran atas keamanan data pengguna dan dana di tengah lingkungan pasar yang matang.

Langkah ini mencerminkan prioritas keamanan di atas aksesibilitas. Dampak finansial dari perubahan ini masih belum dilaporkan, meskipun fokus tampaknya bergeser ke keterlibatan perusahaan dan institusi daripada pertumbuhan yang didorong komunitas.

Interaksi Terkontrol dan Saluran Alternatif

Discord, yang dulunya vital untuk keterlibatan komunitas yang lebih luas, kini berisiko meninggalkan pengguna tradisional. Ruang ini berputar menuju interaksi yang lebih terkontrol saat proyek kripto mengeksplorasi saluran alternatif seperti Telegram.

Tren historis menunjukkan pergeseran serupa, dengan proyek-proyek beralih ke ekosistem tertutup pasca-pelanggaran keamanan. Opsi masa depan tampak terbatas pada interaksi basis pengguna yang lebih kecil yang menguntungkan institusi, yang berpotensi memengaruhi saluran umpan balik komunitas.

