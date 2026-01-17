3 Alasan Utama Bitcoin Menembus Menuju $107k Sekarang

Bitcoin Siap Merebut Kembali $100.000 dan Membidik $107.000 di Tengah Indikator Bullish

Bitcoin menunjukkan tanda-tanda tren naik yang kuat, didukung oleh formasi teknis dan sinyal makroekonomi positif. Dengan momentum bullish yang semakin menguat, cryptocurrency terkemuka ini dapat segera merebut kembali level $100.000 dan mendorong menuju target sekitar $107.000 dalam beberapa hari mendatang.

Poin-Poin Penting

Breakout Bitcoin didukung oleh pola teknis bullish dan berkurangnya tekanan jual.

Indikator makro mendukung reli yang berkelanjutan, termasuk ekspansi likuiditas dan divergensi dari emas.

Crossover bullish moving average baru-baru ini menambah prospek positif.

Pemegang jangka panjang mengurangi penjualan, menunjukkan tren akumulasi yang menguat.

Breakout Teknis dan Sentimen Pasar

Awal pekan ini, Bitcoin mengonfirmasi breakout dari pola segitiga naik multi-minggu, menembus di atas resistance mendekati $95.000. Setelah sempat menguji ulang level ini sebagai support, aset digital tersebut memantul lebih tinggi, menandakan breakout yang genuine daripada gerakan palsu. Validasi ini membuka jalan menuju target kenaikan terukur sekitar $107.000, berdasarkan tinggi pola dan proyeksi harga yang umum. Reli ini sejalan dengan crossover bullish yang muncul antara exponential moving average 20-hari dan 50-hari, sinyal teknis yang secara historis terkait dengan kenaikan harga 17% selama minggu-minggu berikutnya.

Grafik harian BTC/USD. Sumber: TradingView

Crossover moving average ini menandakan penguatan momentum bullish, terutama karena pola serupa dari awal tahun menghasilkan reli signifikan selama bulan berikutnya.

Dukungan Institusional dan Berkurangnya Aktivitas Penjual Jangka Panjang

Kredibilitas reli Bitcoin baru-baru ini diperkuat oleh penurunan signifikan dalam aktivitas penjualan di kalangan pemegang jangka panjang. Data dari CryptoQuant menunjukkan bahwa koin yang dipegang oleh investor Bitcoin asli—tidak aktif selama lebih dari lima tahun—semakin tetap di luar pasar. Rata-rata 90 hari dari output yang dibelanjakan mencapai puncaknya di awal reli tetapi sejak itu menurun tajam, menunjukkan bahwa pemegang jangka panjang kurang cenderung menjual sekarang. Pola ini bertepatan dengan arus keluar bersih terbesar dari bursa sejak Desember 2024, lebih jauh menunjukkan akumulasi daripada distribusi.

Dinamika Makro: Divergensi Bitcoin-Emas dan Prospek Bullish

Volume transfer bersih BTC dari/ke bursa. Sumber: Glassnode

Faktor makroekonomi tambahan yang mendukung prospek positif Bitcoin adalah hubungannya dengan emas. Secara historis, periode korelasi negatif antara Bitcoin dan emas telah mendahului reli harga yang signifikan, dengan rata-rata keuntungan 56% dalam dua bulan. Lingkungan saat ini, yang ditandai dengan likuiditas global yang melimpah dan hampir berakhirnya pengetatan kuantitatif Federal Reserve, menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk gerakan naik yang berkelanjutan. Sinyal makro ini menunjukkan bahwa Bitcoin mungkin memasuki fase bullish baru, didukung oleh pergeseran makroekonomi dan minat institusional.

Grafik mingguan BTC/USD. Sumber: TradingView

Secara keseluruhan, pola teknis, penurunan penjualan jangka panjang, dan tren makroekonomi menunjukkan pasar Bitcoin yang lebih kuat. Investor harus memantau sinyal-sinyal ini dengan cermat saat Bitcoin mendekati level resistance kunci dan potensi tertinggi baru.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai 3 Alasan Utama Bitcoin Menembus Menuju $107K Sekarang di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan update blockchain.