Akankah Ethereum Melanjutkan Tren Bullish-nya Saat BitMine Milik Tom Lee Menambah $65M dalam ETH?

Ethereum telah menunjukkan tanda-tanda momentum yang terbarukan, naik 6,7% selama seminggu terakhir dan sempat merebut kembali level $3.400 pada hari Rabu, 14 Januari. Pada awal 17 Januari (sekitar pukul 2:30 pagi EST), harga telah turun sedikit menjadi $3.291, dengan volume perdagangan 24 jam turun 21% menjadi $20,5 miliar menunjukkan aktivitas yang lebih tenang di tengah konsolidasi.

Kenaikan baru-baru ini terjadi dengan latar belakang minat institusional yang berkelanjutan terhadap aset ini, yang dapat membantu mendorong keuntungan lebih lanjut dalam waktu dekat.

Ethereum Melihat Aliran Masuk ETF dan Institusional yang Signifikan

Ethereum terus menarik minat kuat dari investor institusional, dengan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Ethereum spot mencatat aliran masuk hampir $500 juta dalam seminggu terakhir, menurut data Coinglass.

Hari Rabu saja membawa masuk $175,1 juta, menandai aliran masuk ETF satu hari terbesar tahun 2026 dan tertinggi sejak Desember 2025.

Sementara volume perdagangan mingguan dan harian mengalami penurunan, beberapa perusahaan, seperti Bitmine, yang dipimpin oleh Ahli Strategi Wall Street Tom Lee, masih menambahkan ETH ke dalam kepemilikan mereka.

Pembelian terbaru oleh Bitmine adalah Ethereum senilai $65 juta, yang menyoroti meningkatnya kepercayaan institusional terhadap cryptocurrency ini.

Langkah ini oleh perusahaan infrastruktur kripto Tom Lee menggarisbawahi daya tarik Ethereum yang terus berkembang melampaui kemampuan kontrak pintarnya, karena mendapat daya tarik di seluruh DeFi, NFT, dan aset yang ditokenisasi.

Selain itu, akuisisi tersebut mencerminkan tren yang lebih luas dari minat institusional terhadap raja altcoin, yang dipandang sebagai aset serbaguna dengan potensi peningkatan skalabilitas dan permintaan masa depan dari kemungkinan ETF ETH spot.

Aktivitas institusional semacam itu dapat memperkuat stabilitas harga Ethereum, terutama dalam kondisi pasar yang volatil.

Apakah Ethereum Akan Melonjak Lagi dari Sini?

Harga Ethereum saat ini berkonsolidasi di atas zona support $3.070, yang selaras dengan Simple Moving Average (SMA) 50 hari. Pemulihan baru-baru ini dari area permintaan $2.750–$2.850 menunjukkan bahwa pembeli secara aktif mempertahankan wilayah ini, membentuk posisi terendah yang lebih tinggi pada grafik harian.

Hasilnya, ETH berhasil merebut kembali SMA 50 hari di $3.074, yang mendukung prospek bullish jangka pendek. Namun, SMA 200 hari di $3.654 tetap menjadi resistensi utama di atas. Penolakan berulang di dekat level ini menunjukkan bahwa penjual masih aktif, menjadikannya penghalang kritis untuk kelanjutan tren.

Relative Strength Index (RSI) Ethereum saat ini sekitar 60,79, yang berada di atas level netral 50 tetapi di bawah kondisi overbought. Ini menunjukkan bahwa momentum bullish sedang membangun sambil masih menyisakan ruang untuk kenaikan lebih lanjut sebelum pasar menjadi terlalu panas.

Pada saat yang sama, struktur harga menunjukkan formasi rounded bottom dan momentum yang membaik, menandakan fase transisi tren potensial daripada breakout yang dikonfirmasi.

Analisis Grafik ETH/USD: TradingView

Analisis grafik ETH/USD 1 hari menunjukkan bahwa Ethereum dapat mencoba bergerak menuju zona resistensi $3.350–$3.450, yang sebelumnya bertindak sebagai support. Penutupan harian di atas area ini dapat membuka pintu untuk pengujian ulang SMA 200 hari di dekat $3.650, menandai target kenaikan utama berikutnya.

Di sisi bawah, jika harga ETH gagal bertahan di atas SMA 50 hari, pengambilan keuntungan jangka pendek dapat mendorong harga kembali menuju zona support $2.850, di mana pembeli sebelumnya telah masuk.

Secara keseluruhan, Ethereum menunjukkan tanda-tanda awal pemulihan, tetapi kelanjutan bullish yang dikonfirmasi akan memerlukan penembusan bersih dan penerimaan di atas SMA 200 hari.

