ETF Bitcoin mencatat arus keluar bersih sebesar $394,68 juta pada 16 Januari, mengakhiri tren arus masuk selama empat hari yang membawa $1,81 miliar ke dalam dana tersebut. IBIT milik BlackRock

ETF Bitcoin Merah Setelah Empat Hari Arus Masuk, Catat Arus Keluar $394,68 Juta

2026/01/17 23:30
ETF Bitcoin mencatat arus keluar bersih sebesar $394,68 juta pada 16 Januari, mengakhiri rentetan arus masuk empat hari yang membawa $1,81 miliar ke dalam dana.

Ringkasan
  • ETF Bitcoin kehilangan $394,68 juta pada 16 Jan, mengakhiri rentetan arus masuk $1,81 miliar selama empat hari.
  • ETF Ethereum menambah $4,64 juta, memperpanjang laju lima hari yang membawa masuk $478 juta.
  • Arus menunjukkan aksi ambil untung selektif pada BTC sementara institusi terus menyukai ETH.

IBIT milik BlackRock mencatat satu-satunya arus masuk sebesar $15,09 juta, sementara FBTC milik Fidelity memimpin penebusan dengan penarikan $205,22 juta.

ETF spot Ethereum menarik arus masuk bersih sebesar $4,64 juta pada 16 Januari dan merupakan hari perdagangan berturut-turut kelima dengan arus positif. Rentetan dimulai 12 Januari dan telah membawa $478,04 juta ke dalam produk Ethereum.

Total aset bersih yang dikelola untuk ETF Bitcoin turun menjadi $124,56 miliar dari $125,18 miliar pada hari sebelumnya, sementara aset ETF Ethereum naik menjadi $20,42 miliar.

Reli ETF Bitcoin empat hari membawa $1,81 miliar sebelum pembalikan

ETF Bitcoin membuka Januari dengan tekanan jual, mencatat arus keluar dari 6 Januari hingga 9 Januari yang totalnya $1,38 miliar. Tren berbalik pada 12 Januari dengan arus masuk $116,67 juta, diikuti dengan minggu terkuat di 2026.

13 Januari membawa arus masuk bersih $753,73 juta, sementara 14 Januari mencatat total harian terbesar sebesar $843,62 juta.

15 Januari menambah $100,18 juta sebelum pembalikan 16 Januari. Periode arus masuk empat hari hampir menghapus gelombang penebusan awal Januari.

Data ETF Bitcoin

FBTC milik Fidelity menyumbang 52% dari arus keluar 16 Januari sebesar $205,22 juta. BITB milik Bitwise mencatat penarikan $90,38 juta, sementara ARKB milik Ark & 21Shares mengalami penebusan $69,42 juta. GBTC milik Grayscale mencatat arus keluar $44,76 juta.

Mini BTC trust milik Grayscale, bersama dengan HODL milik VanEck, BTCO milik Invesco, BRRR milik Valkyrie, EZBC milik Franklin, BTCW milik WisdomTree, dan DEFI milik Hashdex semuanya mencatat arus nol pada 16 Januari.

Total nilai yang diperdagangkan mencapai $3,60 miliar pada 16 Januari, turun dari $3,99 miliar pada hari sebelumnya. Total arus masuk bersih kumulatif turun menjadi $57,82 miliar dari $58,22 miliar karena arus keluar satu hari mengimbangi keuntungan terkini.

Ethereum memperpanjang reli hingga lima sesi berturut-turut

Arus masuk ETF Ethereum dimulai 12 Januari dengan $5,04 juta, mempercepat hingga pertengahan minggu. 13 Januari membawa $129,99 juta, diikuti dengan $175,00 juta pada 14 Januari dan $164,37 juta pada 15 Januari.

Arus masuk 16 Januari sebesar $4,64 juta mewakili hari terlemah dari rentetan tersebut tetapi tetap di wilayah positif. Total aset bersih naik dari $18,88 miliar pada 12 Januari menjadi $20,42 miliar pada 16 Januari.

Total arus masuk bersih kumulatif mencapai $12,91 miliar, pulih dari tekanan arus keluar Desember. Total nilai yang diperdagangkan mencapai $1,19 miliar pada 16 Januari.

Divergensi antara arus Bitcoin dan Ethereum menunjukkan pembelian institusional selektif daripada penebusan kripto berbasis luas.

ETF spot XRP mencatat arus masuk bersih $1,12 juta pada 16 Januari, sementara ETF spot Solana mengalami arus keluar $2,22 juta.

