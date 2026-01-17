Jupiter Meluncurkan Stablecoin JupUSD Dengan 90% Dukungan Treasury BlackRock dan Distribusi Yield Native

TLDR:

JupUSD menjadi stablecoin pertama yang secara aktif mengembalikan yield treasury native langsung kepada pemegang ekosistem.

Struktur cadangan mengalokasikan 90% untuk obligasi treasury BUIDL Fund BlackRock dan 10% untuk USDC untuk dukungan yang kuat.

Pengguna mengakses yield treasury dengan menyuplai JupUSD di Jupiter Lend, menerima token jlJupUSD yang menghasilkan yield.

Aset penghasil yield berfungsi sebagai primitif DeFi yang dapat dikomposisi mirip dengan model token JLP Jupiter yang sudah ada.

Bursa terdesentralisasi terkemuka Solana, Jupiter, telah meluncurkan JupUSD, stablecoin baru yang dirancang untuk mengembalikan yield treasury native langsung kepada pemegang.

Protokol tersebut mengumumkan bahwa cadangan terdiri dari 90% kepemilikan BUIDL Fund BlackRock dan 10% USDC. Pengguna dapat mengakses yield treasury melalui Jupiter Lend.

Stablecoin ini memperkenalkan mekanisme penghasil yield yang mirip dengan struktur token JLP Jupiter yang sudah ada.

Struktur Cadangan dan Integrasi Treasury

Jupiter mengumumkan peluncuran melalui saluran resminya, memposisikan JupUSD sebagai alternatif yang aman dan transparan di pasar stablecoin.

Platform ini menekankan komitmennya terhadap inklusivitas ekosistem. Komposisi cadangan menempatkan bobot signifikan pada aset tingkat institusional melalui BUIDL Fund BlackRock.

Alokasi BUIDL Fund mewakili 90% dari total cadangan dan berinvestasi terutama dalam obligasi treasury Amerika Serikat.

Struktur ini memberikan eksposur terhadap sekuritas yang didukung pemerintah. Sisa 10% tetap dalam USDC untuk tujuan likuiditas. Jupiter mengklaim kombinasi ini menciptakan dukungan yang kuat sebanding dengan opsi pasar terkemuka.

Keterlibatan BlackRock membawa infrastruktur keuangan tradisional ke ekosistem DeFi. Dana manajer aset tersebut menawarkan akses on-chain ke yield treasury.

Koneksi ini menjembatani kendaraan investasi konvensional dengan produk keuangan berbasis blockchain. Model cadangan bertujuan untuk menyeimbangkan keamanan dengan kemampuan generasi yield.

Distribusi Yield dan Ekspansi Ekosistem

Jupiter Lend berfungsi sebagai saluran distribusi awal untuk yield treasury native. Pengguna yang menyuplai JupUSD di platform peminjaman menerima eksposur yield.

Protokol menciptakan token penghasil yield yang disebut jlJupUSD untuk mewakili posisi yang didepositkan. Namun, tim mengakui pertimbangan penamaan masih dalam tinjauan.

Aset penghasil yield berfungsi sebagai primitif DeFi yang dapat dikomposisi dalam ekosistem Solana. Jupiter membandingkan jlJupUSD dengan struktur token JLP yang sudah ada.

Kedua token mempertahankan kemampuan perdagangan di seluruh platform. Desain ini memungkinkan integrasi dengan protokol dan aplikasi lain di luar infrastruktur native Jupiter.

Jupiter menguraikan rencana untuk memperluas penggunaan JupUSD melalui integrasi dan kemitraan tambahan. Tim menyatakan niat untuk meningkatkan utilitas di seluruh ekosistem yang lebih luas.

Upaya pengembangan terus berlanjut saat proyek memasuki tahap awalnya. Protokol berusaha menetapkan JupUSD sebagai elemen fundamental dalam keuangan berbasis Solana.

Pengumuman tersebut memposisikan penawaran stablecoin Jupiter bersama alternatif yang sudah mapan di pasar.

Distribusi yield treasury membedakan JupUSD dari aset yang dipatok secara tradisional. Detail implementasi dan tingkat adopsi akan menentukan viabilitas jangka panjang. Jupiter mempertahankan fokus pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung permintaan yang berkembang.

