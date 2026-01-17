Tom Lee Menyatakan 2026 sebagai "Tahun Ethereum": Membagikan Prediksi Harga!

Tom Lee, Ketua Dewan Direksi BitMine dan mitra pendiri Fundstrat, mengatakan bahwa Ethereum dapat mengalami "momen menonjol" pada tahun 2026 dan harga ETH dapat naik hingga 12.000 dolar. Dalam penilaiannya pada pertemuan pemegang saham BitMine baru-baru ini, Lee berpendapat bahwa Ethereum berada di pusat transformasi infrastruktur keuangan baru dan tahun 2026 bisa menjadi tahun kritis bagi Ethereum. Menurut Lee, Ethereum pada tahun 2021 […]

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.