Bot AI bertaruh pada masa depan, tapi mereka curang

Setiap sistem yang dibangun manusia untuk menemukan kebenaran, dari ilmu pengetahuan yang ditinjau sejawat hingga jurnalisme investigasi hingga bursa saham, bergantung pada akuntabilitas. Pasar prediksi tidak berbeda. Mereka mengubah tebakan menjadi harga, memungkinkan untuk bertaruh uang sungguhan apakah The Fed akan memotong suku bunga atau siapa yang akan memenangkan pemilihan berikutnya. Selama bertahun-tahun, ini adalah permainan manusia, melibatkan pedagang yang memperhatikan jajak pendapat atau ekonom yang mengolah data. Tetapi ada sesuatu yang telah berubah. Agen AI menciptakan pasar mereka sendiri, mengeksekusi ribuan perdagangan per detik, dan menyelesaikan taruhan secara otomatis, semuanya tanpa orang dalam prosesnya.

Proposisinya terdengar menarik: informasi sempurna, pembaruan harga instan, pasar yang bergerak dengan kecepatan mesin. Lebih cepat pasti lebih baik, bukan? Belum tentu. Masalah yang tidak dibicarakan siapa pun adalah bahwa kecepatan tanpa verifikasi hanyalah kekacauan dalam gerak cepat. Ketika sistem otonom berdagang satu sama lain dengan kecepatan kilat, dan tidak ada yang dapat melacak data apa yang mereka gunakan atau mengapa mereka membuat taruhan tertentu, Anda tidak memiliki pasar; Anda memiliki kotak hitam yang kebetulan memindahkan uang.

Masalah yang tersembunyi di depan mata

Kita sudah mendapat gambaran seberapa buruk ini bisa berjalan salah. Sebuah studi tahun 2025 dari Wharton dan Hong Kong University of Science and Technology menunjukkan bahwa, ketika agen perdagangan bertenaga AI dilepaskan ke pasar simulasi, bot secara spontan berkolusi satu sama lain, terlibat dalam penetapan harga untuk menghasilkan keuntungan kolektif, tanpa pemrograman eksplisit untuk melakukannya.

Masalahnya adalah ketika agen AI melakukan perdagangan, menggerakkan harga, atau memicu pembayaran, biasanya tidak ada catatan mengapa. Tidak ada jejak kertas, tidak ada log audit, dan oleh karena itu tidak ada cara untuk memverifikasi informasi apa yang digunakan atau bagaimana mencapai keputusan itu.

Pikirkan apa artinya ini dalam praktik. Sebuah pasar tiba-tiba bergerak 20%. Apa yang menyebabkannya? AI melihat sesuatu yang nyata, atau bot mengalami gangguan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban saat ini. Dan itu adalah masalah serius karena lebih banyak uang mengalir ke sistem di mana mesin yang mengambil keputusan.

Apa yang hilang

Agar pasar prediksi berbasis AI dapat bekerja, benar-benar bekerja, tidak hanya bergerak cepat, mereka memerlukan tiga hal yang tidak disediakan infrastruktur saat ini:

Jejak data yang dapat diverifikasi : Setiap bagian informasi yang masuk ke dalam prediksi memerlukan catatan permanen dan tahan gangguan tentang dari mana asalnya dan bagaimana diproses. Tanpa ini, Anda tidak dapat membedakan sinyal dari kebisingan, apalagi menangkap manipulasi.

: Setiap bagian informasi yang masuk ke dalam prediksi memerlukan catatan permanen dan tahan gangguan tentang dari mana asalnya dan bagaimana diproses. Tanpa ini, Anda tidak dapat membedakan sinyal dari kebisingan, apalagi menangkap manipulasi. Logika perdagangan yang transparan : Ketika bot mengeksekusi perdagangan, keputusan itu perlu terhubung kembali ke penalaran yang jelas: data apa yang memicunya, seberapa yakin sistemnya, dan seperti apa jalur keputusannya. Bukan hanya "Agen A membeli Kontrak B" tetapi rantai lengkap mengapa.

: Ketika bot mengeksekusi perdagangan, keputusan itu perlu terhubung kembali ke penalaran yang jelas: data apa yang memicunya, seberapa yakin sistemnya, dan seperti apa jalur keputusannya. Bukan hanya "Agen A membeli Kontrak B" tetapi rantai lengkap mengapa. Penyelesaian yang dapat diaudit: Ketika pasar diselesaikan, semua orang memerlukan akses ke catatan lengkap, apa yang memicu penyelesaian, sumber apa yang diperiksa, bagaimana sengketa ditangani, dan bagaimana pembayaran dihitung. Siapa pun harus dapat secara independen memverifikasi bahwa hasilnya benar.

Saat ini, tidak ada yang ada dalam skala besar. Pasar prediksi, bahkan yang canggih, tidak dibangun untuk verifikasi. Mereka dibangun untuk kecepatan dan volume. Akuntabilitas seharusnya berasal dari operator terpusat yang harus Anda percayai.

Model itu hancur ketika operatornya adalah algoritma.

Mengapa ini penting

Menurut data pasar terbaru, volume perdagangan pasar prediksi telah meledak selama setahun terakhir, dengan miliaran sekarang berpindah tangan. Sebagian besar aktivitas itu sudah semi-otonom, dengan algoritma berdagang melawan algoritma lain, bot menyesuaikan posisi berdasarkan umpan berita, dan pembuat pasar otomatis terus memperbarui peluang.

Tetapi sistem yang memproses perdagangan ini tidak memiliki cara yang baik untuk memverifikasi apa yang terjadi. Mereka mencatat transaksi, tetapi pencatatan tidak sama dengan verifikasi. Anda dapat melihat bahwa perdagangan terjadi, tetapi Anda tidak dapat melihat mengapa, atau apakah alasan di baliknya masuk akal.

Seiring lebih banyak keputusan beralih dari pedagang manusia ke agen AI, kesenjangan ini menjadi berbahaya. Anda tidak dapat mengaudit apa yang tidak dapat Anda lacak, dan Anda tidak dapat memperdebatkan apa yang tidak dapat Anda verifikasi. Pada akhirnya, Anda tidak dapat mempercayai pasar di mana tindakan fundamental terjadi di dalam kotak hitam yang tidak ada yang, termasuk pembuatnya, sepenuhnya memahami.

Ini penting melampaui pasar prediksi. Agen otonom sudah membuat keputusan konsekuensial dalam penjaminan kredit, penetapan harga asuransi, logistik rantai pasokan, dan bahkan manajemen jaringan energi. Tetapi pasar prediksi adalah tempat masalah muncul pertama kali, karena pasar ini secara eksplisit dirancang untuk mengekspos kesenjangan informasi. Jika Anda tidak dapat memverifikasi apa yang terjadi di pasar prediksi, sistem yang dibuat khusus untuk mengungkapkan kebenaran, harapan apa yang ada untuk domain yang lebih kompleks?

Apa yang akan datang

Memperbaiki ini memerlukan pemikiran ulang tentang bagaimana infrastruktur pasar bekerja. Pasar keuangan tradisional bergantung pada struktur yang bekerja dengan baik untuk perdagangan kecepatan manusia tetapi menciptakan hambatan ketika mesin terlibat. Alternatif asli kripto menekankan desentralisasi dan resistensi sensor, tetapi sering kali tidak memiliki jejak audit terperinci yang diperlukan untuk memverifikasi apa yang sebenarnya terjadi.

Solusinya mungkin berada di tengah-tengah: sistem yang cukup terdesentralisasi sehingga agen otonom dapat beroperasi dengan bebas, tetapi cukup terstruktur untuk mempertahankan catatan lengkap yang aman secara kriptografis dari setiap tindakan. Alih-alih "percayalah pada kami, kami menyelesaikan ini dengan benar," standarnya menjadi "inilah bukti matematis kami menyelesaikan dengan benar, periksa sendiri."

Pasar hanya berfungsi ketika peserta percaya bahwa aturan akan ditegakkan, hasilnya akan adil, dan sengketa dapat diselesaikan. Di pasar tradisional, kepercayaan itu berasal dari institusi, regulasi, dan pengadilan. Di pasar otonom, itu harus berasal dari infrastruktur, sistem yang dirancang dari bawah ke atas untuk membuat setiap tindakan dapat dilacak dan setiap hasil dapat dibuktikan.

Kecepatan vs. kepercayaan

Pendukung pasar prediksi benar tentang ide inti. Sistem ini dapat mengagregasi pengetahuan terdistribusi dan memunculkan kebenaran dengan cara yang tidak dapat dilakukan mekanisme lain. Tetapi ada perbedaan antara mengagregasi informasi dan menemukan kebenaran. Kebenaran memerlukan verifikasi. Tanpa itu, Anda hanya memiliki konsensus, dan di pasar yang dijalankan oleh agen AI, konsensus yang tidak terverifikasi adalah formula untuk bencana.

Bab berikutnya dari pasar prediksi akan ditentukan oleh apakah ada yang membangun infrastruktur untuk membuat perdagangan itu dapat diaudit, hasil itu dapat diverifikasi, dan sistem itu dapat dipercaya.