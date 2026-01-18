Raksasa AI menghadapi konsekuensi setelah pengeluaran rekor

Pasar ekuitas global sedang naik, tetapi musim laporan keuangan Q4 telah dimulai, dan saatnya penghitungan telah tiba. Perusahaan harus menunjukkan keuntungan yang kuat sekarang atau volatilitas akan melonjak ke level tertinggi baru... lagi. Itulah pilihannya.

Valuasi sudah teregang maksimal. Indeks MSCI World berada pada 20 kali forward earnings. Itu jauh di atas median 10 tahunnya yang sebesar 17. Investor masih bertahan dari reli 19% tahun lalu, yang pada dasarnya dihargai berdasarkan harapan. Jika earnings tidak memberikan hasil sekarang, semuanya akan berantakan.

Raksasa AI di bawah tekanan untuk membenarkan pengeluaran rekor

Di AS, analis berpikir earnings S&P 500 naik lebih dari 8% kuartal lalu. Mereka juga bertaruh pada kenaikan 11% setiap kuartal tahun ini. Asia lebih kuat, dengan pertumbuhan keuntungan Q4 yang diperkirakan mencapai 14%. Eropa hampir tidak menguntungkan, dengan pertumbuhan hanya sedikit di atas 1%. Tidak ada yang menarik di sana.

Hasil kelompok pertama beragam. Bank-bank besar di Wall Street memberikan gambaran lemah tentang ekonomi. Di Eropa, Richemont, yang memiliki Cartier, mengecewakan. Tetapi Taiwan Semiconductor (TSMC) masuk dan memberikan dorongan kepada saham global. Perkiraan mereka tentang chip AI memicu reli pada hari Kamis.

Semua orang masih bertaruh pada AI. Di situlah uangnya berada. Perusahaan terbesar di planet ini terikat pada perdagangan itu. Tidak ada yang mengharapkan kegagalan besar dari mereka, tetapi retakan sudah muncul di akhir 2025. Jadi sekarang tekanannya ada. Sektor lain seperti energi, kesehatan, dan material dipaksa untuk mengejar ketertinggalan.

Mari kita bicara tentang pengeluaran. Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet, dan Oracle berencana menghabiskan $530 miliar tahun ini, menurut Bank of America. Di Q4, keuntungan Magnificent Seven mungkin naik 20%, empat kali lipat dari yang diperoleh S&P 500 lainnya.

Saham Meta anjlok 7% kuartal lalu setelah rencana pengeluarannya menakuti semua orang, dan Oracle hancur lebih parah, menjadi saham Big Tech berkinerja terburuk di 2025.

TSMC memberikan sedikit kelegaan. Mereka memproyeksikan antara $52 dan $56 miliar dalam capex dan pertumbuhan pendapatan hampir 30% untuk 2026. Tahun lalu, rasio arus kas terhadap capex mereka adalah 1,8.

Pemotongan tarif, ancaman minyak, dan saham pertahanan P/E 29x mendorong risiko baru di seluruh sektor

Jauh dari teknologi, uang akhirnya merayap ke sektor-sektor lama. Bank, barang konsumen, dan pertambangan mendapat perhatian. Jika reli ini terus berlanjut, mereka harus mulai menarik beban mereka sendiri. Mereka tidak akan hanya mengandalkan AI selamanya.

Procter & Gamble dan Johnson & Johnson melaporkan minggu ini. Pedagang ingin tahu apakah konsumen AS masih memiliki cukup uang untuk menangani kenaikan harga dan kehilangan pekerjaan. Hasil Richemont sudah menunjukkan kelemahan dalam kemewahan. Sekarang terserah pada perusahaan yang menjual barang-barang dasar (sabun, pil, pasta gigi) untuk menunjukkan separuh ekonomi lainnya masih hidup.

Minggu lalu, AS menurunkan tarif Taiwan menjadi 15%, yang dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan. Tetapi itu juga mengacaukan model perkiraan setiap perusahaan.

Sementara itu, Mahkamah Agung bersiap untuk memutuskan apakah tarif lama melanggar Konstitusi. Jika Trump kalah, pemerintah mungkin harus mengembalikan miliaran bea impor, yang tentu saja akan meledakkan rencana rantai pasokan di seluruh papan.

Lalu ada Iran. Trump baru saja mengancam untuk mengebom mereka. Iran mengendalikan Selat Hormuz, yang sangat penting untuk pengiriman minyak. Pada saat yang sama, presiden Venezuela ditangkap oleh pasukan AS. Cadangan minyak mereka sekarang dipertaruhkan. Tidak ada yang tahu kemana harga akan pergi selanjutnya.

Di sisi pertahanan, pemerintah melemparkan uang pada senjata. Jerman, Jepang, dan Kanada semuanya meningkatkan anggaran militer. Itu mengirim saham pertahanan melonjak. Perusahaan seperti Rheinmetall, Northrop Grumman, dan Hanwha Aerospace telah menang besar.

Investor mengamati hasil dari Lockheed Martin, General Dynamics, dan Saab. Mereka menginginkan pendapatan yang lebih tinggi dan margin yang lebih besar. Keranjang saham pertahanan AS UBS naik 17% bulan ini. Itu diperdagangkan pada 29 kali forward earnings. Versi Eropa bahkan lebih mahal pada 32 kali, jauh di atas rata-rata 5 tahun sebesar 17.

Kembali di Eropa, perusahaan memiliki banyak yang harus dibuktikan. Mereka memiliki pertumbuhan earnings 0% pada 2025. Tahun ini, analis memperkirakan hampir 11%. Sebagian besar dari itu diharapkan dari bank. Saham keuangan masih murah, dan pertumbuhan pinjaman terlihat solid. UBS dan Deutsche Bank akan diawasi dengan ketat.

Untuk tren konsumen, investor akan melihat LVMH, Kering, Volkswagen, dan Mercedes-Benz. Mereka akan memberikan pembaruan tentang apa yang terjadi di Cina, terutama pengeluaran. Itu adalah bagian kunci dari teka-teki ekuitas global.

Di Asia, gambarannya lebih jelas. Indeks CSI 300 naik 18% dalam enam bulan. Proyeksi earnings juga meningkat. Bahkan dengan angka makro yang lemah dan persaingan e-commerce yang lebih ketat, analis memperkirakan broker, penambang, dan perusahaan terkait AI akan memposting hasil yang kuat.

