Tim F1 Audi Revolut Bermitra dengan Nexo untuk Strategi Aset Digital

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 01:43
Nexo
NEXO$0.992-0.59%
Bitcoin
BTC$95,098.96-0.39%
The Official 67 Coin
67$0.022219+13.60%
Poin Utama:
  • Tim Audi Revolut F1 bermitra dengan Nexo untuk kolaborasi aset digital multi-tahun.
  • Kemitraan ini menandai langkah pertama Audi ke dalam aset digital menjelang debut Formula 1 mereka di 2026.
  • Nexo bertujuan membawa pengalaman imersif kepada audiens global melalui kolaborasi ini.

Tim Audi Revolut F1 dan platform kripto Nexo mengumumkan kemitraan empat tahun pada 17 Januari, menandai usaha pertama Audi ke dalam aset digital saat memasuki Formula 1.

Kolaborasi ini mencerminkan komitmen Audi untuk mengintegrasikan inovasi digital ke dalam olahraga motor, memberikan penggemar dan klien pengalaman interaktif yang unik sambil memperluas kehadiran global Nexo.

Audi Masuk Kripto: Detail Kemitraan Nexo

Tim Audi Revolut F1 mengumumkan kemitraan empat tahun dengan Nexo, platform pinjaman kripto terkemuka, menandai kolaborasi aset digital pertamanya saat mempersiapkan diri untuk masuk Formula 1 pada 2026.

Kemitraan ini memperkenalkan peluang untuk konten yang dibuat bersama dan inisiatif pendidikan. Inisiatif ini meningkatkan pengalaman penggemar dan sejalan dengan penekanan F1 pada elektrifikasi dan bahan bakar berkelanjutan dalam regulasi 2026-nya.

Detail Kemitraan Nexo

Tahukah Anda? Kemitraan Audi dengan Nexo mengikuti produsen otomotif lain yang mengintegrasikan teknologi blockchain, meskipun Audi tidak memiliki sejarah kripto sebelumnya, menandai langkah signifikan ke dalam ruang ini.

Menurut CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan pada $95.377,91 dengan kapitalisasi pasar 1.905.370.782.208,67 dan volume perdagangan 24 jam 19.620.484.940,69, penurunan 51,53%. Harganya telah meningkat 0,58% selama 24 jam terakhir, dengan fluktuasi signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

Bitcoin(BTC), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 17:38 UTC tanggal 17 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Wawasan dari tim penelitian Coincu menunjukkan bahwa kemitraan seperti itu berpotensi mempengaruhi model keuangan dalam industri olahraga motor dan kripto. Kemajuan regulasi dan teknologi juga dapat berperan dalam integrasi strategi aset digital di masa depan.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/audi-revolut-f1-nexo-partnership/

