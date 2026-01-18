BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Setelah stablecoin membuktikan kesesuaian produk-pasar, para pendiri dan eksekutif kripto mengatakan 2026 adalah saat bank dan manajer aset akan mendorong aset yang ditokenisasi ke arus utamaSetelah stablecoin membuktikan kesesuaian produk-pasar, para pendiri dan eksekutif kripto mengatakan 2026 adalah saat bank dan manajer aset akan mendorong aset yang ditokenisasi ke arus utama

Mengapa saham, dana, dan emas yang ditokenisasi akan mengalami tahun terobosan di 2026

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/18 01:00
FIT
FIT$0.00004834--%
Setelah stablecoin membuktikan kesesuaian produk-pasar, para pendiri dan eksekutif kripto mengatakan tahun 2026 adalah saat bank dan manajer aset akan mendorong aset tertoken ke pasar mainstream.
Peluang Pasar
Logo FIT
Harga FIT(FIT)
$0.00004834
$0.00004834$0.00004834
+0.08%
USD
Grafik Harga Live FIT (FIT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Postingan Sunday, 18 Januari Petunjuk Dan Jawaban (#952) muncul di BitcoinEthereumNews.com. Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain Kita sudah melewati titik tengah dalam
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 06:36
5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

5 Asisten Penjualan AI Terbaik untuk Tim SDR di 2026

Tim penjualan menghadapi tekanan untuk menghasilkan lebih banyak pipeline sementara tingkat respons menurun dan jumlah karyawan tetap stagnan. Rep diharapkan untuk mempersonalisasi pendekatan dan menghabiskan
Bagikan
AI Journal2026/01/18 06:14
JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

JP Morgan Dikecam Trump Terkait Tuduhan Debanking

Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan hukum terhadap JP Morgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa bank tersebut memberhentikannya sebagai klien setelah Januari
Bagikan
Tronweekly2026/01/18 05:57