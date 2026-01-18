Prediksi Harga XRP dan ETH Saat Gedung Putih Mengancam Menarik Kembali RUU Clarity Act

Harga XRP dan Ethereum terus menunjukkan ketahanan saat pasar kripto mendapatkan kembali momentum. XRP diperdagangkan sedikit di atas $2,70, mencatat kenaikan moderat 2% dalam 24 jam terakhir. Ethereum bertahan di sekitar angka $3.300, mempertahankan pertumbuhan stabilnya.

Pasar mengalami peningkatan 1% dalam total kapitalisasi, yang mendorong total kapitalisasi menjadi sekitar 3,24 triliun. Bitcoin juga melonjak, saat ini bertahan di atas $95.000. Altcoin teratas lainnya seperti Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), dan Cardano (ADA) juga mengalami kenaikan.

Ini adalah pemulihan karena Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk menarik RUU Clarity Act yang kontroversial.

Gedung Putih Mengancam Menarik Dukungan RUU Kripto saat Coinbase Mencabut Dukungannya

Gedung Putih telah mengancam untuk menarik sponsor terhadap CLARITY Act, yang merupakan RUU utama untuk mengatur pasar kripto.

Ini terjadi dengan latar belakang ketegangan dengan pemain kunci di industri, khususnya Coinbase. Bursa kripto tersebut sebenarnya telah mencabut dukungan politiknya, dengan mengklaim bahwa mereka tidak setuju dengan cara RUU tersebut dirumuskan.

Tindakan mendadak ini telah merusak hubungan antara industri kripto dan pemerintah. Jurnalis Eleanor Terrett melaporkan bahwa pencabutan dukungan Coinbase dapat membuat RUU tersebut terhenti.

Sengketa ini saat terus berlangsung, membuat masa depan kebijakan kripto menjadi tidak jelas. Para investor dengan cermat mengikuti perkembangan dan bertaruh pada reaksi aset seperti XRP dan ETH terhadap konfrontasi yang meningkat antara regulator dan sektor ini.

Harga Ethereum Bertahan di Sekitar $3.300 saat Pasar Menantikan Penembusan di Atas $3.400

Harga Ethereum bertahan di sekitar level $3.300 pada hari Sabtu, sedikit di bawah tertinggi mingguan $3.370.

Ethereum telah mencatat pertumbuhan sekitar 7% selama seminggu terakhir, dengan momentum yang sangat positif, meskipun sisa pasar kripto berkinerja lambat.

Ini adalah aksi harga setelah peluncuran sukses upgrade jaringan Fusaka yang telah berfungsi untuk mempertahankan kekuatan jaringan.

Namun demikian, ETH sebagian besar berada dalam konsolidasi pada sesi-sesi sebelumnya. Penutupan yang baik di akhir hari di atas $3.400, dapat memicu reli ke kisaran $3.800-$4.000.

Di sisi negatif, Ethereum akan mencapai zona support $3.000 sekali lagi sebelum mencoba pulih, jika turun di bawah $3.200.

Harga XRP Mempertahankan Tren Naik saat ETF Spot Mencatat Arus Masuk $1,11 Juta

Harga XRP diperdagangkan di sekitar $2,07, menunjukkan momentum stabil saat mempertahankan tren naik jangka pendek. Tren ini telah membatasi pemulihan pada sisi bawah dalam seminggu terakhir.

Token ini bertahan tepat di atas support yang sangat penting di $2,07 yang krusial dalam mempertahankan kepercayaan pasar.

XRP telah naik cukup kecil 1% dalam 24 jam terakhir. 16 Januari, juga menandai arus masuk bersih dalam ETF XRP spot sebesar 1,11 juta, menunjukkan meningkatnya minat investor. Jika terjadi peningkatan aksi bullish, kemungkinan XRP akan naik ke level $3 dalam waktu dekat.

Namun demikian, jika bears merebut kembali otoritas mereka, itu bisa menyeret token ke sekitar $2, dan dengan demikian level support $2,04 akan menjadi lebih relevan.

Kesimpulannya, XRP dan Ethereum sangat tangguh meskipun ada ketegangan regulasi. Arus masuk ke ETF dan peningkatan jaringan adalah indikasi meningkatnya kepercayaan investor.

Penembusan masih mungkin terjadi ketika tren bullish berlaku; namun, level support penting harus diamati untuk mencegah pembalikan bearish jangka pendek.