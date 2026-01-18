Apakah harga Ethereum naik ke $3.500 karena open interest yang lebih tinggi dan EMA 200 hari?

Akankah harga Ethereum naik ke $3.500 karena open interest yang lebih tinggi dan EMA 200 hari?

Ethereum telah bergerak sideways dalam rentang sempit di sekitar $3.000 untuk waktu yang lama. Aktivitas di jaringan stabil, open interest di pasar futures meningkat, dan ETH menguji indikator jangka panjang penting: exponential moving average 200 hari. Rata-rata ini menunjukkan harga 200 hari terakhir, dengan data terkini memiliki bobot lebih besar. Pertanyaannya adalah apakah faktor-faktor saat ini dapat membawa harga Ethereum keluar dari fase ini. Harga Ethereum bertahan di atas zona penting Harga Ethereum tetap di atas zona harga yang sebelumnya berfungsi sebagai resistance. Ini menunjukkan bahwa bulls bersedia mempertahankan posisi ETH mereka, bahkan tanpa pergerakan harga yang kuat. Perilaku ini terlihat di pasar spot ETH maupun pasar derivatif. Jumlah kontrak futures yang outstanding meningkat, sementara leverage ekstrem tidak terjadi. Ini berarti pasar Ethereum mengandung lebih banyak posisi, tetapi tidak terbebani berat dengan konstruksi leverage. Dalam siklus pasar Ethereum sebelumnya, pola ini sering terlihat dalam periode transisi. Ethereum kemudian bergerak sideways untuk waktu yang lebih lama, sementara volatilitas menurun. Harga ETH sendiri memberikan sedikit arah, tetapi di bawah permukaan aktivitas meningkat. Ini terlihat antara lain dari saldo exchange yang stabil dan distribusi merata antara posisi long dan short. Struktur Ethereum saat ini menunjukkan gambaran yang serupa. Ini tidak berarti hasilnya pasti, tetapi pasar sedang mempersiapkan pergerakan harga yang lebih besar begitu ada informasi baru atau permintaan tambahan muncul. Dalam artikel ini kami membahas koin yang… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Struktur historis memberikan konteks tanpa jaminan Pada timeframe yang lebih tinggi, beberapa analis crypto membandingkan struktur pasar Ethereum saat ini dengan fase-fase sebelumnya dari 2020 dan 2021. Ini bukan tentang level harga, tetapi tentang tempo dan bentuk pergerakan harga. Dalam kedua kasus, harga ETH tetap dalam rentang sempit untuk waktu yang lama, sementara volatilitas menurun dan bottom yang lebih tinggi tetap terlihat. Perbandingan seperti itu disebut fractal. Fractal menunjukkan bahwa pasar kadang-kadang berperilaku dengan cara yang serupa. Namun, ini bukan model prediktif. Tanpa konfirmasi dari volume dan data on-chain, ini tetap menjadi alat dan bukan bukti. Yang dapat diverifikasi adalah level teknis. Di bagian bawah ada zona harga sekitar $3.000 di mana tekanan beli muncul sebelumnya. Di bagian atas ada resistance tepat di bawah area sekitar $3.500. Selama harga Ethereum tetap di antaranya, ada konsolidasi dan bukan pembentukan tren. $ETH is still trying to reclaim the $3,350-$3,400 level. The good thing is that Ethereum is holding well, despite BTC correction. If ETH breaks above the $3,400 level from here with strong volume, we could see a 10%-15% weekly candle for ETH. pic.twitter.com/WOuxknOQc8 — Ted (@TedPillows) January 16, 2026 Akumulasi terlihat dalam data on-chain Pergerakan harga sideways Ethereum disertai dengan sinyal yang menunjukkan akumulasi. Ini berarti bahwa pelaku pasar besar membeli token ETH tanpa membuat harganya naik dengan cepat. Ini sering terjadi ketika ada likuiditas yang cukup dan pasar relatif tenang. Data on-chain menunjukkan bahwa saldo holder jangka panjang tetap stabil. Tidak ada peningkatan yang jelas dalam arus keluar ETH ke exchange. Ini menunjukkan bahwa kelompok ini tidak aktif menjual. Pada saat yang sama, open interest pada futures ETH meningkat, sementara funding rates tetap sedikit positif. Ini berarti bulls bersedia membayar untuk mempertahankan posisi Ethereum, tetapi tidak ada euforia ekstrem. Kombinasi ini sering terlihat dalam fase-fase sebelumnya sebelum Ethereum keluar dari rentang panjang. Namun, tanpa peningkatan volume yang jelas, ini tetap menjadi faktor pendukung dan bukan sinyal yang menentukan. Harga ETH menguji EMA 200 hari Salah satu indikator yang paling diikuti saat ini adalah EMA 200 hari. Garis ini sering berfungsi sebagai garis pemisah antara struktur pasar netral dan positif. Level ini digunakan oleh banyak pelaku pasar profesional untuk menentukan apakah pasar struktural kuat atau lemah. Di masa lalu, menembus dan mempertahankan rata-rata ini adalah proses yang berlangsung beberapa minggu. Dalam kasus-kasus sebelumnya, setidaknya diperlukan dua kali candle mingguan di atas EMA ini, dikombinasikan dengan volume perdagangan di atas rata-rata. Ketika itu tidak ada, harga Ethereum sering turun kembali ke zona support sebelumnya. Saat ini Ethereum bergerak dekat dengan EMA ini. Itu membuat level ini penting, karena menunjukkan apakah bulls memiliki kekuatan yang cukup untuk terus menerima harga ETH yang lebih tinggi. Tanpa konfirmasi itu, risiko tetap ada bahwa pasar akan kembali ke rentang yang sama. $ETH keeps getting rejected from the 200D EMA level. A reclaim with strong volume will push Ethereum towards the $3,800-$4,000 level. pic.twitter.com/NFwc4zmDEB — Ted (@TedPillows) January 16, 2026 Apa yang dikatakan fase ini tentang kelanjutan harga Ethereum Situasi saat ini menunjukkan pasar yang tidak didorong oleh panik atau hype. Tidak ada arus keluar yang kuat, tidak ada leverage ekstrem dan tidak ada penolakan tajam terhadap level harga yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, percepatan yang jelas tidak ada. Ini menunjukkan fase transisi. Secara historis, jenis fase ini mengarah pada pilihan harga yang jelas begitu satu faktor berubah, seperti permintaan spot tambahan, volume yang lebih tinggi, atau pergeseran dalam kondisi makro. Sampai saat itu, struktur tetap dominan dan harga Ethereum secara teknis netral hingga sedikit positif, sampai ada konfirmasi melalui volume ETH dan penerimaan harga di atas rata-rata jangka panjang. 