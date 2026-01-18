"Tidak Lagi": Vitalik Buterin Menuntut Akhir dari Kompromi Nilai Ethereum

Salah satu pendiri Ethereum Vitalik Buterin menguraikan pergeseran teknis dan filosofis yang luas untuk membalikkan sentralisasi selama satu dekade, menyatakan 2026 sebagai tahun di mana jaringan merebut kembali kedaulatan diri yang hilang melalui node yang dapat diakses, infrastruktur privasi, dan hosting aplikasi onchain.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.