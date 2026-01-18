White House Mungkin Membatalkan RUU Kripto Setelah Coinbase Menarik Dukungan

White House mungkin menarik dukungan RUU kripto setelah Coinbase keluar, menciptakan ketidakpastian legislatif dan ketegangan di pasar kripto AS.

White House sedang mempertimbangkan kembali dukungan untuk Digital Asset Market Clarity Act setelah Coinbase menarik dukungannya. Pejabat memandang langkah ini sebagai sepihak dan mengganggu. Akibatnya, pemerintah khawatir bahwa RUU tersebut tidak akan lolos tanpa kesepakatan yang lebih luas di antara industri. Ketidakpastian ini kini berdampak pada investor, perusahaan fintech, dan pembuat undang-undang yang mengejar regulasi aset digital di seluruh negeri.

White House Mengkritik Tindakan Sepihak Coinbase

Menurut reporter Fox Business Eleanor Terrett, pemerintah merasa terkejut dengan langkah Coinbase untuk menarik diri. Selain itu, satu sumber yang dekat dengan pemerintahan Trump mengatakan ini adalah "rug pull" terhadap pembuat kebijakan dan sektor kripto.

Di sisi lain, pejabat mengatakan satu perusahaan tidak dapat berbicara untuk seluruh industri. Mereka juga mengatakan RUU tersebut mencerminkan prioritas presiden, bukan kepentingan korporat.

Bacaan Terkait: Senator AS Memperkenalkan RUU untuk Melindungi Pengembang Kripto | Live Bitcoin News

Pemerintah dilaporkan sedang mempertimbangkan penarikan penuh jika Coinbase tidak kembali ke meja perundingan. Selanjutnya, sumber menekankan ketentuan yield stablecoin sebagai perselisihan utama.

Ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah ini dapat menyebabkan runtuhnya CLARITY Act sepenuhnya. Akibatnya, ada ketidakpastian bagi pembuat undang-undang dan investor tentang waktu, konten, dan stabilitas pasar di Amerika Serikat seputar regulasi kripto.

CEO Coinbase Brian Armstrong mengatakan bahasa RUU saat ini secara material lebih buruk dari aturan yang ada. Selain itu, Armstrong mengatakan legislasi tersebut dapat melarang imbalan stablecoin kepada konsumen dan perusahaan kripto.

Dia juga mengatakan bahwa bank tradisional mungkin mendapatkan keuntungan yang tidak adil melalui RUU ini. Oleh karena itu, penarikan Coinbase mencerminkan perlindungan konsumen serta masalah persaingan pasar dalam keuangan digital.

Sementara itu, komunitas kripto masih terpecah mengenai masa depan CLARITY Act. Ripple dan Kraken masih mendukung RUU tersebut, tetapi Coinbase menentangnya. Selain itu, Komite Perbankan Senat membatalkan markup yang dijadwalkan pada 16 Januari 2026.

Penundaan Legislatif Dapat Mempengaruhi Adopsi Pasar

Perselisihan ini terjadi setelah pengesahan GENIUS Act pada 18 Juli 2025, yang menetapkan standar regulasi stablecoin. Selain itu, ada lebih dari 50 perusahaan fintech yang memantau ketentuan yield stablecoin untuk penyesuaian kepatuhan yang mungkin. Selanjutnya, keputusan yang dibuat White House dalam beberapa minggu mendatang akan menentukan apakah CLARITY Act akan maju atau tidak, di bawah tekanan politik.

Kepercayaan investor mungkin hilang jika pembuat undang-undang tidak dapat mencapai konsensus segera. Selain itu, platform fintech mengawasi dengan ketat pembatasan yield stablecoin untuk konsumen.

Ketegangan yang sedang berlangsung ini dapat mempengaruhi bagaimana institusi dibentuk dan mengurangi daya saing AS di arena global. Oleh karena itu, kompromi antara Coinbase, bank, dan pembuat kebijakan masih merupakan persyaratan jika legislasi ingin berhasil.

Pembuat undang-undang dan peserta industri sedang mempersiapkan negosiasi baru untuk menemukan kompromi atas perbedaan. Selain itu, kemampuan untuk berkompromi sangat penting untuk kepercayaan terhadap regulasi kripto AS. Akibatnya, hasil CLARITY Act akan mempengaruhi kebijakan aset digital, partisipasi pasar, dan inovasi stablecoin di masa depan.

The post White House May Drop Crypto Bill After Coinbase Pulls Support appeared first on Live Bitcoin News.