Postingan Trump Akan Menuntut JPMorgan Chase Karena Debanking muncul di BitcoinEthereumNews.com. Presiden Donald Trump mengatakan Sabtu bahwa dia akan menuntut JPMorgan Chase dalam

Trump Akan Menggugat JPMorgan Chase Karena Penutupan Rekening

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 02:24
Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia akan menggugat JPMorgan Chase dalam dua minggu ke depan. Dia menuduh bank tersebut melakukan "debanking" terhadapnya setelah kerusuhan Capitol 6 Januari. 

Trump Menyasar JPMorgan Atas Debanking

Trump membuat tuduhan tersebut dalam postingan di Truth Social. Dia mengatakan JPMorgan "secara tidak benar dan tidak tepat" melakukan debanking terhadapnya. Presiden Trump mengklaim bank tersebut mengakhiri hubungan yang telah berlangsung selama beberapa dekade tanpa pemberitahuan yang adil. Dia menyajikan sengketa debanking sebagai inti dari narasi Operation Chokepoint 2.0-nya.

Trump menuduh bahwa JPMorgan secara tidak benar dan tidak tepat melakukan debanking terhadapnya setelah protes 6 Januari. Dia tidak melampirkan dokumen atau bukti tambahan dalam postingannya, dan teks yang disediakan tidak mencantumkan pernyataan dari JPMorgan.

Trump menolak laporan Wall Street Journal bahwa dia menawarkan CEO JPMorgan Jamie Dimon posisi Ketua Federal Reserve. Tawaran seperti itu tidak pernah dibuat, tulisnya.

Presiden Trump juga menunjuk tuduhan lain terkait posisi Kementerian Keuangan. Dia mengatakan bahwa orang-orang salah informasi bahwa dia telah menawarkan Dimon posisi Menteri Keuangan. Trump membantah hal itu dan memberikan pujian untuk Menteri Keuangan Scott Bessent.

Dimon Memperingatkan Penyelidikan Fed Dapat Mengguncang Pasar

Bentrokan yang diperbarui ini terjadi saat JPMorgan telah memperingatkan tentang campur tangan politik di bank sentral. Dimon telah membuat argumen bahwa mengikis independensi Federal Reserve membawa implikasi pasar. Dia mengatakan hal itu mungkin meningkatkan ekspektasi inflasi dan mendorong kenaikan suku bunga.

Peringatan ini bahkan muncul saat Departemen Kehakiman Trump meluncurkan investigasi kriminal terkait Ketua Federal Reserve Jerome Powell. JPMorgan telah menjadi kritikus terkemuka dari penyelidikan tersebut.

CoinGape melaporkan bahwa Trump mengumumkan bahwa tarif 10% akan dikenakan pada komoditas dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia yang berlaku efektif 1 Februari. Dia mengancam pada hari Senin bahwa tarif akan meningkat menjadi 25 persen pada 1 Juni.

Dorongan tarif ini mendahului keputusan Mahkamah Agung tentang tarif Trump. Waktu tersebut telah menyoroti batas hukum kekuasaan perdagangan eksekutif. Hal ini juga meningkatkan ketidakpastian bagi pasar dan mitra dagang.

Sumber: https://coingape.com/operation-chokepoint-2-0-trump-to-sue-jpmorgan-chase-for-debanking/

