Sementara Harga Ethereum Berfluktuasi, dan Monero Melonjak, Harga Tetap BlockDAG $0.001 Menjadikannya Pilihan Kripto Teratas

Saat pasar kripto menghadapi campuran ketidakpastian dan volatilitas, tiga koin menarik perhatian tajam karena alasan yang sangat berbeda. Harga Ethereum sedang diperdebatkan, dengan beberapa analis menyebutkan kemungkinan penurunan hingga $300, sementara suara bullish melihat prediksi harga ethereum 2026 mencapai $7.000–$9.000. Harga Monero, sementara itu, telah menembus di atas $578, mencerminkan konsolidasi historis perak dan menunjukkan koin privasi ini masih bisa melihat kenaikan kuat setelah bertahun-tahun perdagangan sideways.

Namun di tengah fluktuasi ini, BlockDAG muncul sebagai yang paling menonjol. Tidak seperti Ethereum dan Monero, BlockDAG menawarkan kepastian dalam waktu, harga, dan pasokan, presale $0.001-nya, berakhir 26 Januari, menjamin potensi 50× terhadap harga listing $0.05-nya. Bagi trader yang mengamati prediksi harga ethereum 2026 dan harga monero, BlockDAG memberikan peluang langka: blockchain Layer-1 yang berfungsi dengan smart contract aktif, kompatibilitas EVM, dan jalur peluncuran yang sepenuhnya terdefinisi.

Prediksi Harga Ethereum 2026: Akankah ETH Mencapai $9.000 atau Turun ke $300?

Perkiraan harga Ethereum untuk 2026 memicu perdebatan. VanEck baru-baru ini menyoroti potensi skenario bearish di $300, menimbulkan kekhawatiran tentang risiko penurunan tajam. Sebaliknya, Tom Lee dari Fundstrat melihat Ethereum naik ke $7.000–$9.000 dalam waktu dekat, mengutip adopsi institusional yang berkembang dan perannya dalam ekosistem keuangan.

Analis mencatat bahwa Ethereum tetap berada di bawah tekanan teknis, diperdagangkan dalam segitiga simetris yang menandakan keragu-raguan. Indikator momentum menunjukkan pasar sedang berkonsolidasi, tetapi breakout di atas resistensi bisa mendorong ETH lebih tinggi, sementara penurunan di bawah support dapat memicu penurunan lebih lanjut.

Prediksi harga ethereum 2026 menyoroti potensi keuntungan dan risiko. ETH tetap menjadi salah satu cryptocurrency paling mapan dan likuid, sehingga pergerakan harganya diawasi ketat dan dapat menentukan nada untuk pasar yang lebih luas.

Harga Monero Melonjak Melewati $578 saat Analis Melihat Breakout Seperti Perak

Harga Monero telah mencapai tertinggi sepanjang masa baru, naik di atas $578 dan melampaui puncak sebelumnya mendekati $540. Trader veteran Peter Brandt membandingkan struktur harga jangka panjang XMR dengan konsolidasi historis perak, menunjukkan cryptocurrency ini bisa memasuki fase kenaikan kuat setelah bertahun-tahun perdagangan sideways. Token ini menghabiskan hampir tujuh tahun di bawah tertinggi 2018-nya, dipengaruhi oleh tekanan regulasi, delisting exchange, dan adopsi mainstream yang terbatas.

Sejak akhir 2024, harga Monero telah pulih secara stabil, mengubah resistensi lama menjadi support, pola yang sering terlihat ketika aset memasuki price discovery. Permintaan yang berfokus pada privasi tetap kuat meskipun pengawasan regulasi yang berkelanjutan, dan peningkatan jaringan yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dapat lebih mendukung pertumbuhan. Dengan Monero mendapatkan visibilitas dan kapitalisasi pasar yang berkembang, analis melihat ini sebagai titik balik kritis, membuat XMR diawasi ketat di ruang kripto.

Mengapa Semua Orang Membicarakan BlockDAG: Jangan Lewatkan Jendela Presale $0.001

Sementara sebagian besar proyek kripto bergerak sideways atau diperdagangkan dalam ketidakpastian, BlockDAG menonjol karena menawarkan sesuatu yang langka: kejelasan. Saat ini, Anda dapat membeli BDAG dengan harga presale tetap $0.001 di batch terakhirnya, dan harga tersebut tidak akan kembali setelah presale berakhir pada 26 Januari. Setelah itu, harga listing yang dikonfirmasi melonjak ke $0.05 pada 16 Februari di lebih dari 20 exchange, yang berarti peluang masuk awal hilang sepenuhnya. Kombinasi itu, entri yang diketahui, timeline yang terdefinisi, dan listing yang dikonfirmasi, hampir tidak pernah terdengar di kripto, dan ini mendorong perhatian besar.

Investor dan penggemar kripto memperhatikan perbedaannya. Sementara jaringan lain membuat pembeli menebak-nebak tentang tanggal peluncuran, pasokan, atau tokenomics, BlockDAG memberi Anda visibilitas penuh. Dengan lebih dari 3,5 juta penambang mobile X1 aktif, 312.000 pemegang, dan smart contract yang sudah aktif di testnet, jaringan ini bukan konsep, ini adalah blockchain Layer-1 yang berfungsi dengan arsitektur hybrid DAG + Proof-of-Work yang mampu mencapai 1.400 TPS. Kompatibilitas EVM juga berarti developer dapat menerapkan aplikasi Ethereum yang ada tanpa pekerjaan tambahan.

Waktunya terus berjalan. Hanya sekitar 2 miliar BDAG yang tersisa di presale, dan penjualan miner ditutup. Fase akhir ini bukan tentang spekulasi, ini tentang akses. Bagi siapa pun yang menunggu peluang jelas dengan potensi tinggi sebelum pasar publik mengambil alih, batch presale $0.001 adalah kesempatan terakhir untuk masuk pada apa yang secara luas disebut kripto terbaik untuk dibeli saat ini.

Kesimpulan

Melihat lanskap kripto, kontrasnya mencolok. Ethereum menawarkan potensi tinggi dan rendah, dan prediksi harga ethereum 2026 menunjukkan volatilitas naik dan turun. Harga Monero terus naik, mencerminkan pemulihan dan permintaan yang berfokus pada privasi, namun masih menghadapi ketidakpastian regulasi.

BlockDAG, bagaimanapun, menggabungkan transparansi, infrastruktur yang berfungsi, dan harga presale terkunci $0.001, memberikan peserta awal kenaikan 50× yang terdefinisi ketika listing di $0.05. Dengan lebih dari 3,5 juta penambang mobile X1 aktif, 312.000 pemegang, dan smart contract aktif di testnet-nya, BlockDAG bukan teoretis, ini operasional. Bagi siapa pun yang mengikuti prediksi harga ethereum 2026 atau melacak tren harga Monero, pilihannya jelas: sementara ETH dan XMR berfluktuasi dengan sentimen pasar, BlockDAG memberikan kepastian dan entri yang terdefinisi. Di pasar yang kacau hari ini, kombinasi itu membuatnya menjadi kripto terbaik untuk dibeli saat ini.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Postingan While Ethereum Price Swings, and Monero Surges, BlockDAG's Fixed $0.001 Entry Makes It the Top Crypto Pick pertama kali muncul di Blockonomi.

Sumber: https://blockonomi.com/while-ethereum-price-swings-and-monero-surges-blockdags-fixed-0-001-entry-makes-it-the-top-crypto-pick/