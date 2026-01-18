Bull Ethereum Mungkin Gagal Karena Pembalikan Tren Ini

Harga Ethereum baru-baru ini menembus pola segitiga bullish, menunjukkan momentum kenaikan yang diperbarui.

Namun, penembusan tersebut kini tampak rentan. ETH telah mencetak divergensi bearish selama hampir tiga minggu, menimbulkan kekhawatiran bahwa pergerakan ini kurang keyakinan.

Pemegang Ethereum Penting Sedang Menarik Diri

Ethereum telah menunjukkan divergensi bearish yang jelas selama tiga minggu terakhir, menandakan melemahnya kekuatan internal. Sementara harga ETH terus membentuk higher highs, indikator Chaikin Money Flow mencatat higher lows. Pola ini menunjukkan apresiasi harga terjadi bersamaan dengan meningkatnya arus keluar modal daripada arus masuk yang berkelanjutan.

Divergensi semacam itu sering kali mendahului pembalikan tren. Investor tampaknya mendistribusikan ETH ke kekuatan alih-alih mengakumulasi. Saat modal keluar dari pasar selama ekspansi harga, momentum kenaikan terkikis. Dinamika ini meningkatkan probabilitas kegagalan penembusan, terutama dalam lingkungan kripto yang lebih luas yang berhati-hati.

Divergensi Bearish ETH. Sumber: TradingView

Data makro memperkuat sinyal bearish yang terlihat pada indikator momentum. Whale Ethereum telah meningkatkan aktivitas penjualan selama seminggu terakhir. Dompet yang memegang antara 100.000 dan 1 juta ETH menjual lebih dari 230.000 ETH, menurut data on-chain.

Tekanan jual ini setara dengan sekitar $760 juta pada harga saat ini. Arus keluar dompet besar sejalan dengan penurunan CMF, mengonfirmasi berkurangnya kepercayaan di antara pemegang besar. Ketika whale menjual saat penembusan, keberlanjutan harga melemah, meningkatkan kemungkinan penurunan lebih lanjut dalam waktu dekat.

Harga ETH Bisa Menghadapi Penurunan

Kepemilikan Whale ETH. Sumber: TradingView

Harga Ethereum diperdagangkan mendekati $3.309 pada saat penulisan, bertahan tepat di atas level support $3.287. Penembusan segitiga baru-baru ini memproyeksikan pergerakan kenaikan 29,5%, menargetkan $4.240. Namun, momentum yang memudar dan divergensi bearish mengancam untuk membatalkan struktur bullish tersebut.

Mengingat kondisi saat ini, ETH kemungkinan akan kehilangan support $3.287. Penembusan akan mengirim harga menuju level $3.131, mengonfirmasi pergerakan sebagai fakeout. Penolakan seperti itu akan meningkatkan tekanan jual dan menunjukkan koreksi yang lebih dalam di bawah $3.000 bisa terjadi.

Analisis Harga ETH. Sumber: TradingView

Namun, penurunan tidak dijamin. Jika ETH berhasil memantul dari $3.287 dan penjualan whale mereda, momentum bullish bisa kembali.

Mempertahankan support tersebut dapat memungkinkan Ethereum untuk mendorong menuju $3.441. Kekuatan lebih lanjut dapat memperluas keuntungan menuju $3.802, membatalkan prospek bearish.