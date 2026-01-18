Steak 'n Shake Menambahkan Bitcoin Senilai $10 Juta ke Cadangan Strategis

Sorotan:

Steak 'n Shake menginvestasikan $10 juta dalam Bitcoin, memperkuat hubungan mata uang digital.

Perusahaan melaporkan peningkatan penjualan dan checkout yang lebih cepat sejak mengadopsi pembayaran Bitcoin secara nasional.

Pembayaran melalui Lightning Network meningkatkan kecepatan checkout dan meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan.

Merek makanan cepat saji Amerika Steak 'n Shake telah menambahkan Bitcoin senilai $10 juta ke Cadangan Bitcoin Strategis. Pembelian ini menandakan hubungan keuangan yang lebih dalam dengan mata uang digital, menyusul berbulan-bulan pengujian pembayaran Bitcoin di Amerika Serikat.

Steak 'n Shake Memperluas Cadangan Mata Uang Digital

Pengumuman tersebut disampaikan pada hari Sabtu melalui postingan resmi X. Disebutkan bahwa pembayaran Bitcoin dimulai sekitar delapan bulan yang lalu. Sejak itu, penjualan toko yang sama dilaporkan meningkat secara signifikan. Juga dicatat bahwa semua Bitcoin yang diterima dari pelanggan dipindahkan ke Cadangan Bitcoin Strategis. Penambahan terbaru dikatakan menambahkan sekitar $10.000.000 dalam nilai nosional ke kepemilikan.

"Kami telah menciptakan sistem yang berkelanjutan — meningkatkan penjualan toko yang sama yang meningkatkan SBR. Meningkatkan kualitas makanan memperluas jangkauan Steak n Shake dan memanfaatkan Bitcoin ke dalam dimensi baru yang lezat," kata perusahaan.

Perusahaan tidak memberikan rincian tentang waktu atau harga pembelian. Ini telah menjadi rantai restoran besar pertama yang membangun cadangan Bitcoin. Perusahaan tidak mengungkapkan apakah mereka membeli Bitcoin dalam satu transaksi atau melalui beberapa pembelian yang lebih kecil.

Steak 'n Shake Melihat Pertumbuhan dengan Pembayaran Bitcoin dan Program Amal

Mei lalu, rantai makanan cepat saji Amerika meluncurkan pembayaran Bitcoin di semua toko AS menggunakan Lightning Network. Setelah memperkenalkan opsi ini, penjualan mulai meningkat. Perusahaan melaporkan peningkatan pertumbuhan 15% dari bulan ke bulan selama kuartal keempat 2025.

Minat publik tumbuh selama musim panas. Jack Dorsey membagikan foto pada bulan Juni yang menunjukkan makanan Bitcoin senilai $100 di Steak 'n Shake. Postingan ini menarik lebih banyak perhatian online. Perusahaan memperluas branding Bitcoin di menu. Mereka memperkenalkan Bitcoin Burger dengan logo yang dicap di roti. Mereka juga meluncurkan program Bitcoin Meal untuk mendukung hadiah dan amal.

Pada bulan Oktober, perusahaan mengumumkan rencana donasi. Mereka berjanji memberikan 210 satoshi dari setiap Bitcoin Meal kepada Open Sats Initiative Inc selama 12 bulan. Mereka tidak membagikan jumlah donasi akhir.

Merek Global Mendorong Pembayaran Bitcoin ke Depan

Banyak bisnis telah menguji Bitcoin sebagai opsi pembayaran, tetapi hanya sedikit yang memperluas ke seluruh negara. Steak 'n Shake dipandang sebagai salah satu dari sedikit yang telah mengambil langkah ini dalam skala besar. Pergerakan menuju pembayaran Bitcoin juga diperhatikan di bagian lain dunia.

Supermarket SPAR di Zug, Swiss, telah mengizinkan pembayaran Bitcoin sejak awal tahun lalu. Dengan cara yang sama, Emirates diharapkan memperkenalkan pembayaran Bitcoin dan kripto lainnya untuk tiket dan layanan pada tahun ini. Harga Bitcoin berada di $95.406,41 pada saat pelaporan, menunjukkan perubahan 0,29% selama 24 jam terakhir.