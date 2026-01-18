Gedung Putih Mungkin Menarik Dukungan untuk RUU Kripto AS Setelah Perpecahan dengan Coinbase

Di balik pintu tertutup, pejabat AS sedang menilai kembali apakah akan terus mendukung Digital Asset Market Structure Framework, sebuah RUU yang dimaksudkan untuk akhirnya menstandardisasi cara kripto diatur secara nasional. Keraguan ini bukan hanya datang dari para pembuat undang-undang – tetapi didorong oleh frustrasi yang meningkat di dalam Gedung Putih setelah hubungan dengan Coinbase memburuk.

Poin-Poin Penting Gedung Putih sedang mempertimbangkan kembali dukungannya terhadap RUU struktur pasar kripto utama AS setelah hubungan dengan Coinbase memburuk.

Oposisi publik Coinbase menghentikan momentum Senat dan mengungkap perpecahan mendalam terkait stablecoin, aset tokenisasi, dan kekuasaan regulasi.

Tanpa persatuan industri, masa depan regulasi kripto AS yang komprehensif kini tidak pasti.

Menurut laporan dari Eleanor Terrett, pejabat senior secara terbuka mendiskusikan apakah dukungan berkelanjutan masuk akal jika pemain industri kunci menolak untuk bekerja sama. Pesan yang sedang dipertimbangkan sangat tegas: jika Coinbase mundur, Gedung Putih mungkin juga akan mundur.

Ketika dukungan industri berubah menjadi pengungkit

Selama berbulan-bulan, RUU ini dibingkai sebagai titik keselarasan yang langka antara regulator, pembuat undang-undang, dan sektor kripto. Keseimbangan itu bergeser secara tiba-tiba ketika CEO Coinbase Brian Armstrong secara publik menolak draf tersebut, dengan alasan bahwa itu mengakar aturan keuangan yang usang daripada memodernisasinya.

Keberatan Armstrong melintasi berbagai garis patahan. Dia memperingatkan bahwa kerangka kerja tersebut menyingkirkan produk yield stablecoin, secara efektif memblokir ekuitas tokenisasi, memberikan akses luas ke data keuangan pengguna, dan memperkuat dominasi Securities and Exchange Commission atas Commodity Futures Trading Commission. Kesimpulannya sangat tegas: lebih baik membatalkan RUU tersebut daripada mengunci apa yang dilihatnya sebagai cacat struktural.

Capitol Hill menginjak rem

Dampaknya langsung terasa. Para pembuat undang-undang menunda markup Komite Perbankan Senat yang direncanakan yang diharapkan akan mendorong RUU tersebut maju pada pertengahan Januari. Penundaan itu menandakan bahwa momentum telah menguap hampir dalam semalam.

Sikap Coinbase lebih penting daripada kebanyakan. Selama siklus pemilihan 2024, bursa tersebut muncul sebagai salah satu pengeluaran politik paling agresif industri kripto, mendukung kandidat yang dianggap ramah terhadap aset digital. Dukungannya secara luas dipandang sebagai indikator untuk penerimaan industri yang lebih luas – dan tanpanya, para senator berhati-hati untuk memajukan legislasi yang bisa menghadapi reaksi negatif dari sektor yang ingin diaturnya.

Ketegangan meningkat di dalam Gedung Putih

Sumber yang dekat dengan diskusi mengatakan pemerintahan terkejut dengan pembalikan publik Coinbase dan melihatnya sebagai pelanggaran kepercayaan. Secara internal, langkah tersebut telah digambarkan sebagai upaya untuk mendikte persyaratan daripada menegosiasikannya.

Frustrasi tersebut telah mengambil sisi politik yang lebih tajam. Para pejabat dilaporkan menolak gagasan bahwa satu perusahaan dapat berbicara untuk seluruh industri kripto, menekankan bahwa kerangka kerja mencerminkan prioritas yang ditetapkan oleh Donald Trump dan pemerintahannya, bukan oleh eksekutif perusahaan.

Sebuah RUU yang terjebak antara bank dan kripto

Di jantung kebuntuan tersebut terdapat konflik yang familiar: stablecoin. Gedung Putih dikatakan lebih menyukai struktur yang selaras dengan bank-bank besar dan lembaga keuangan tradisional, sementara Coinbase berpendapat bahwa kompromi semacam itu datang dengan mengorbankan inovasi dan kompetisi.

Untuk saat ini, RUU tersebut berada dalam limbo. Dengan persatuan industri yang terpecah dan dukungan politik tidak lagi terjamin, jalan ke depan untuk regulasi kripto AS yang komprehensif tampak jauh lebih tidak pasti daripada beberapa minggu yang lalu.

