Bitcoin Magazine



Steak 'n Shake Menambahkan Bitcoin Senilai $10 Juta ke Kas Perusahaan

Jaringan makanan cepat saji populer Steak 'n Shake menambahkan bitcoin senilai $10 juta ke kas perusahaannya, memperdalam komitmennya terhadap bitcoin delapan bulan setelah meluncurkan pembayaran BTC di semua lokasi AS.

Perusahaan tersebut mengatakan di media sosial bahwa langkah ini mengikuti "siklus yang memperkuat diri sendiri" yang didorong oleh adopsi bitcoin, di mana pelanggan yang membayar dengan BTC membantu menghasilkan pendapatan tambahan yang kemudian didaur ulang ke dalam peningkatan bisnis.

Menurut Steak 'n Shake, semua pendapatan dalam denominasi bitcoin mengalir langsung ke dalam apa yang disebut cadangan bitcoin strategisnya, yang digunakan untuk mendanai peningkatan restoran, perbaikan bahan, dan inisiatif renovasi—tanpa menaikkan harga menu.

"Delapan bulan yang lalu hari ini, Steak 'n Shake meluncurkan transformasi burger-ke-bitcoin ketika kami mulai menerima pembayaran bitcoin," tulis perusahaan di media sosial. "Penjualan toko yang sama kami telah meningkat secara dramatis sejak saat itu."

Steak 'n Shake mulai menerima pembayaran bitcoin pada Mei 2025 menggunakan Lightning Network, memposisikan peluncuran ini sebagai cara untuk memotong biaya pemrosesan kartu sambil menarik basis pelanggan yang lebih muda dan berorientasi kripto. Strategi ini berhasil.

Penjualan toko yang sama meningkat lebih dari 10% pada kuartal kedua 2025, menurut perusahaan.

Chief Operating Officer Dan Edwards sebelumnya mengatakan Steak 'n Shake menghemat sekitar 50% biaya pemrosesan ketika pelanggan memilih untuk membayar dengan bitcoin daripada jaringan kartu tradisional.

Bitcoin mendorong pendapatan untuk Steak 'n Shake

Jaringan ini telah mengandalkan branding bitcoinnya selama setahun terakhir, memperkenalkan burger bertema Bitcoin pada Oktober dan berjanji untuk menyumbangkan sebagian kecil pendapatan dari "Bitcoin Meal"-nya untuk mendukung pengembangan Bitcoin open-source.

Pembelian $10 juta baru-baru ini—sekitar 105 BTC pada harga saat ini—menandai alokasi kas Steak 'n Shake yang paling langsung ke bitcoin hingga saat ini.

Meskipun posisinya sederhana dibandingkan dengan pemegang korporat besar seperti Strategy, yang memegang lebih dari 687.000 BTC senilai lebih dari $65 miliar, ini menggarisbawahi tren yang lebih luas dari akumulasi bitcoin korporat.

Menurut data dari Bitcointreasuries, total bitcoin yang dipegang dalam kas—termasuk perusahaan publik, perusahaan swasta, pemerintah, dan dana yang diperdagangkan di bursa—kini telah melampaui 4 juta BTC.

Musim gugur lalu, perusahaan menjalankan jajak pendapat di X pada akhir pekan menanyakan kepada 468.800 pengikutnya apakah seharusnya memperluas opsi kriptonya untuk memasukkan Ethereum.

Hampir 49.000 suara diberikan, dengan 53% mendukung.

Namun, hanya empat jam kemudian, perusahaan menangguhkan jajak pendapat, menyatakan kesetiaannya kepada Bitcoiners. "Jajak pendapat ditangguhkan. Kesetiaan kami adalah dengan Bitcoiners. Kalian telah berbicara," tulis Steak 'n Shake.

Postingan ini Steak 'n Shake Menambahkan Bitcoin Senilai $10 Juta ke Kas Perusahaan pertama kali muncul di Bitcoin Magazine dan ditulis oleh Micah Zimmerman.