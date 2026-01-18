Mengapa Bitcoin Tidak Pernah Mencapai Ruang Rapat Perusahaan, Menurut CEO Metaplanet

Bitcoin

Meskipun Bitcoin telah menjadi topik reguler di pasar keuangan, CEO Metaplanet Simon Gerovich mengatakan ketidakhadirannya dari neraca perusahaan tidak ada hubungannya dengan ketidakpercayaan atau penolakan.

Menurut pandangannya, sebagian besar perusahaan tidak menghindari Bitcoin setelah analisis yang cermat – mereka tidak pernah membahasnya sama sekali.

Poin Penting

Sebagian besar perusahaan mengabaikan Bitcoin bukan karena menolaknya, tetapi karena tidak pernah masuk ke dalam diskusi internal.

Bitcoin menantang kerangka kerja perbendaharaan tradisional, membuatnya tidak nyaman untuk diangkat di tingkat dewan.

Beberapa perusahaan yang mengadopsi Bitcoin biasanya bersedia menanggung periode skeptisisme yang panjang sambil menjalankan strategi jangka panjang.

Gerovich berpendapat bahwa kesenjangan antara perusahaan yang memegang Bitcoin dan yang tidak diciptakan jauh sebelum keputusan formal dibuat. Bagi sebagian besar tim manajemen, Bitcoin hanya berada di luar kerangka mental dan institusional yang digunakan untuk mengelola modal perusahaan.

Mengapa Bitcoin tidak pernah mencapai ruang rapat

Menurut Gerovich, Bitcoin gagal memasuki percakapan internal karena tidak sesuai dengan model perbendaharaan tradisional. Diskusi manajemen kas cenderung berkisar pada instrumen volatilitas rendah, pengembalian yang dapat diprediksi, dan perlakuan akuntansi yang mapan. Bitcoin menantang ketiga hal tersebut.

Akibatnya, tim manajemen memilih opsi yang familiar daripada menjelajahi alternatif yang dapat menimbulkan pertanyaan tidak nyaman dari dewan, auditor, atau investor. Dalam banyak kasus, tidak ada orang di dalam organisasi yang diberi insentif untuk memperkenalkan ide yang dapat memperumit tata kelola atau memicu risiko reputasi. Bitcoin oleh karena itu tidak disetujui atau ditolak – disaring sebelum evaluasi dimulai.

Biaya menjadi yang terdepan dan disalahpahami

Gerovich juga menyoroti hambatan yang kurang terlihat: risiko persepsi. Sejumlah kecil perusahaan yang mengalokasikan ke Bitcoin biasanya menerima bahwa pasar mungkin salah menafsirkan keputusan mereka selama bertahun-tahun. Pemegang saham mungkin melihat langkah tersebut sebagai spekulatif, analis mungkin mempertanyakan disiplin, dan fluktuasi harga jangka pendek dapat mendominasi narasi terlepas dari niat jangka panjang.

Dalam budaya perusahaan konvensional, pertukaran itu tidak menarik. Eksekutif sering diberi penghargaan karena sejalan dengan konsensus dan dihukum karena menyimpang darinya. Bitcoin memerlukan pola pikir yang berbeda – yang memprioritaskan eksekusi jangka panjang daripada persetujuan segera. Ini, menurut Gerovich, adalah ambang batas nyata yang sebagian besar perusahaan tidak ingin melewatinya.

Dari perspektif ini, adopsi Bitcoin perusahaan tidak terutama tentang prakiraan harga atau pandangan makro. Ini tentang apakah tim kepemimpinan bersedia beroperasi di luar norma yang mapan dan mentolerir kesalahpahaman yang berkepanjangan sementara strategi terungkap.

