Armstrong Menolak Klaim Ancaman Gedung Putih

Diskusi mengenai CLARITY Act semakin intensif setelah CEO Coinbase Brian Armstrong membantah laporan bahwa Gedung Putih mengancam akan menarik dukungannya. Dia mengatakan pemerintahan tetap konstruktif dan terlibat aktif.

Armstrong Membantah Klaim Terkait CLARITY Act

Armstrong menulis dalam postingan X, menyapa jurnalis Eleanor Terrett, bahwa pernyataannya tidak benar. Jurnalis kripto tersebut sebelumnya menyatakan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk menarik dukungannya terhadap RUU kripto.

CEO Coinbase menyatakan bahwa Gedung Putih telah "sangat konstruktif," meminta mereka untuk mencapai kesepakatan dengan bank, dan bahwa negosiasi dengan bank sedang berlangsung. Dia juga mengungkapkan bahwa bursa kripto terkemuka tersebut sedang mengerjakan ide-ide kebijakan terkait RUU tersebut. Ini termasuk proposal yang akan membantu bank komunitas.

Namun, Chief Legal Officer Coinbase Paul Grewal menanggapi dengan nada yang jauh lebih meyakinkan dalam postingan X. Dia menyebutkan bahwa Gedung Putih telah transparan dan bahwa Coinbase optimis tentang keterlibatan tersebut. Dia berpendapat bahwa perlindungan ritel adalah prioritas utamanya.

Arrington Menyalahkan Bank atas Pembatasan Yield

Michael Arrington memposting pemikirannya tentang CLARITY Act dalam postingan X, mengatakan bank ingin mengenakan biaya kepada nasabah tetapi tidak membayar bunga atas deposito nasabah. Dia mengusulkan bahwa industri perbankan menjaga keuntungannya, daripada mendukung pengembalian yang adil bagi konsumen.

Arrington melangkah lebih jauh, menyerang pembuat undang-undang karena mengizinkan pembatasan pada yield stablecoin. Pejabat terpilih menyetujui pembatasan tersebut, katanya, karena bank mengerahkan kekuatan lobi yang kuat. Dia menyebut hasilnya merugikan orang Amerika, mengatakan bahwa kebijakan keuangan lebih condong pada apa yang diinginkan bank daripada apa yang terbaik bagi konsumen.

Pernyataan dari Arrington datang menyusul komentar CEO Bank of America Brian Moynihan bahwa stablecoin yang menghasilkan yield dapat menarik $6 triliun dari deposito bank tradisional. Pergeseran tersebut, kata Moynihan, dapat menekan likuiditas bank, melumpuhkan kemampuan pinjaman — khususnya untuk bisnis kecil dan perusahaan menengah — dan mendorong biaya pinjaman naik.

Armstrong menanggapi langsung komentar Arrington. "Tepat sekali," tulisnya, menunjukkan bahwa dia setuju dengan argumen bahwa lobi perbankan mendorong diskusi tentang yield dalam legislasi kripto.

Eksekutif industri tetap tidak yakin tentang kecepatan pergerakan RUU tersebut. Namun demikian, CEO Galaxy Digital Mike Novogratz menambahkan bahwa CLARITY Act dapat disahkan dalam 2 minggu ke depan. Dia mengklaim bahwa dia optimis karena itulah nada interaksinya baru-baru ini dengan para senator.

Perlu dicatat bahwa Novogratz telah menyerukan kompromi pada RUU kripto, menyatakan bahwa itu tidak harus sempurna. Dia juga menyarankan bahwa mereka dapat meninjau kembali isu-isu seperti larangan yield stablecoin di kemudian hari.