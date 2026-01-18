Petunjuk Dan Jawaban Minggu, 18 Januari (#952)

Connections Hari Ini Kredit: NYT / Erik Kain

Kita sudah melewati pertengahan Januari dan 2026 terasa sudah berlalu begitu cepat, meskipun saya tidak terlalu khawatir tentang itu di musim dingin. Saya sudah siap untuk cuaca yang lebih hangat dan kami bahkan belum banyak hujan salju.

Jika Anda mencari bantuan untuk Connections hari ini, tidak perlu mencari lebih jauh. Di bawah ini, Anda akan menemukan petunjuk tambahan, clue, dan jawaban untuk masing-masing dari empat kategori Connections.

Pastikan juga untuk melihat panduan streaming akhir pekan terbaru saya untuk semua acara TV dan film terbaik yang tayang di Netflix, Apple TV, Prime Video, dan berbagai layanan streaming lain yang kita langganan saat ini.

Saatnya mengelompokkan beberapa kata, Connectioneers!

Jika Anda mencari panduan Connections hari Sabtu, ada di sini.

Cara Bermain Connections

Connections adalah game puzzle NYT Games terpopuler kedua selain teka-teki silang utama itu sendiri, dan merupakan permainan gratis yang sangat menyenangkan yang akan membuat otak Anda bergerak setiap hari. Mainkan di sini.

Tujuannya adalah mengambil kelompok 16 kata dan menemukan hubungan antara empat pasang yang masing-masing terdiri dari empat kata. Mereka bisa berupa kategori istilah tertentu, atau bisa juga berupa teka-teki kata kecil di mana kata-kata mungkin muncul sebelum atau sesudahnya yang perlu Anda cari tahu. Dan mereka menjadi lebih rumit dari sana.

Situs web game Connections ditampilkan di layar ponsel terlihat dalam foto ilustrasi ini yang diambil di Polandia pada 6 Agustus 2024. (Foto oleh Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images) NurPhoto via Getty Images

Hanya ada satu set jawaban yang benar untuk ini, dan Anda hanya mendapatkan sejumlah percobaan tertentu sehingga Anda tidak bisa hanya mencoba-coba sampai Anda menemukan sesuatu. Ada tingkat kesulitan yang dikodekan berdasarkan warna, yang biasanya akan berkisar dari kuning, biru/hijau hingga ungu seiring meningkatnya kesulitan, jadi ketahui hal itu sejak awal dan saat Anda mulai menghubungkan mereka.

Anda memilih empat kata yang menurut Anda terhubung dan Anda akan mendapatkan solusi dan baris yang menyala yang menunjukkan bagaimana Anda terhubung. Jika Anda dekat, itu akan memberi tahu Anda bahwa Anda hanya selisih satu. Sekali lagi, empat kesalahan Anda kalah, tetapi jika Anda ingin tahu jawabannya tanpa gagal, datanglah ke sini, atau hapus cookie web Anda dan coba lagi. Jika Anda ingin memainkan lebih banyak puzzle, Anda bisa mendapatkan langganan NYT Games untuk mengakses arsip lengkap semua puzzle masa lalu.

Tips & Trik Connections

Beberapa saran untuk sukses dengan Connections harian Anda.

Pertama, cari pengecoh. Ini adalah kata-kata yang tampaknya terhubung, tetapi sering kali merupakan bagian dari beberapa atau masing-masing kelompok lain. Salah satu cara untuk menemukan ini adalah jika Anda menemukan lebih dari empat. Kata-kata dengan makna ganda – Blackberry bisa menjadi bagian dari kelompok "buah" atau perusahaan teknologi; Palm bisa menjadi bagian dari tangan atau jenis pohon – sering kali termasuk dalam pengecoh ini.

Kedua, menulis kata-kata di atas kertas bisa sangat membantu. Sesuatu tentang tindakan menuliskannya dapat membuat otak Anda membentuk koneksi (ini juga berlaku untuk Strands saat mencoba menguraikan kata-kata).

Terakhir, ucapkan kata-kata atau pikirkan tentang mereka dalam hal bagaimana ejaan atau pengucapannya. Seringkali, koneksi dibuat melalui homofon (atau kata yang terdengar mirip seperti "Mousse" dan "Moose") atau ada kata rahasia yang tersembunyi di dalamnya ("red" ditemukan dalam "bread"). Jika Anda mengalami kesulitan membuat koneksi, pikirkan tentang kata-kata secara lebih mekanis – apakah mereka memiliki huruf diam? – atau apakah mereka akan terhubung jika kata lain ditambahkan di depan atau belakang (Capitan dan Dorado terhubung dengan kata "El" di depan).

Petunjuk Dan Jawaban NYT Connections – Minggu, 18 Januari

Di bawah ini, kita akan membahas beberapa petunjuk tambahan untuk setiap kelompok Connections – Kuning, Biru, Hijau, dan Ungu – dan kemudian clue dan jawaban resmi.

Berikut adalah kata-kata Connections hari ini:

Peck

Webbing

Synopsis

Grant

Damage

Bill

Title

Wreck

Feathers

Quote

Cooper

Total

Wings

Author

Price

Break

Petunjuk Tambahan untuk Setiap Kelompok Connections

Berikut adalah petunjuk tambahan untuk membantu Anda memecahkan setiap kelompok Connections hari ini:

🟡Kelompok Kuning – Kwek, kwek.

Kwek, kwek. 🔵Kelompok Biru – Yang satu ini untuk pembaca buku (buku fisik, pokoknya).

Yang satu ini untuk pembaca buku (buku fisik, pokoknya). 🟢Kelompok Hijau – Kebalikan dari membangun.

Kebalikan dari membangun. 🟣Kelompok Ungu – Bintang klasik.

Satu Kata untuk Setiap Kelompok Connections:

Berikut adalah satu kata dari setiap kelompok untuk membantu Anda memulai:

🟡Kelompok Kuning – Bill

Bill 🔵Kelompok Biru – Author

Author 🟢Kelompok Hijau – Break

Break 🟣Kelompok Ungu – Cooper

Apa Kelompok Connections Hari Ini?

Baiklah, spoiler lengkap mengikuti di sini saat kita membahas kelompok hari ini:

🟡Kelompok Kuning – Fitur bebek.

– Fitur bebek. 🔵Kelompok Biru – Ditemukan di sampul buku.

– Ditemukan di sampul buku. 🟢Kelompok Hijau – Menghancurkan.

– Menghancurkan. 🟣Kelompok Ungu – Aktor Hollywood Klasik.

Apa Jawaban Connections Hari Ini?

Jawaban lengkap ada di bawah ini untuk setiap kelompok, akhirnya memasukkan empat kata di setiap kategori. Spoiler mengikuti jika Anda tidak ingin sampai sejauh ini. Jawaban Connections adalah:

🟡Kelompok Kuning – bill, feathers, webbing, wings

– bill, feathers, webbing, wings 🔵Kelompok Biru – author, quote, synopsis, title

– author, quote, synopsis, title 🟢Kelompok Hijau – break, damage, total, wreck

– break, damage, total, wreck 🟣Kelompok Ungu – (Gary) Cooper, (Cary) Grant, (Gregory) Peck, (Vincent) Price

Connections Hari Ini Screenshot: Erik Kain

Ini adalah Strands yang cukup mudah. Saya kira beberapa kata bisa dianggap menyesatkan. PECK – kata Ungu – mungkin cocok dengan FEATHERS atau WINGS, misalnya. TOTAL – kata Hijau – terdengar sedikit seperti SYNOPSIS, meskipun itu agak dipaksakan.

Saya hampir memecahkan masing-masing ini dalam urutan yang "benar" dan tidak mendapatkan tebakan yang salah, yang cukup menyenangkan. Kelompok Kuning, yang diisi dengan anatomi bebek, adalah yang paling mudah, tetapi kelompok Biru dan kata-kata sampul bukunya, meskipun saya tidak benar-benar memikirkan sampul buku, menyusul tak lama kemudian. Saya tahu itu ada hubungannya dengan penerbitan atau kertas.

Kelompok Hijau adalah "Menghancurkan" tetapi terdengar lebih seperti apa yang terjadi dalam kecelakaan mobil. TOTAL mobil Anda dalam WRECK dan semua itu. Yang menyisakan saya dengan Ungu, dan ini tampak cukup jelas begitu kata-kata itu adalah satu-satunya yang tersisa. Dari Gary COOPER, Cary GRANT, Gregory PECK, dan Vincent PRICE, saya harus mengatakan Cary Grant adalah favorit saya. Tapi saya dibesarkan dengan film-film Cary Grant lama seperti Father Goose dan Arsenic and Old Lace. Cary Grant dan Jimmy Stewart adalah yang terbaik.

Temukan lebih banyak panduan untuk Wordle, Strands, dan Mini Crossword di blog saya di mana Anda juga dapat mengikuti saya untuk liputan TV, film, dan video game.