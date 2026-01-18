Golden Pocket adalah area support yang kuat – Analisis LINK

Chainlink saat ini berada pada titik keputusan penting dalam struktur pasar saat ini. Setelah dorongan naik baru-baru ini, kita melihat koreksi terkontrol menuju area confluence yang kuat. Harga bereaksi secara jelas di sini, yang menunjukkan adanya pembeli aktif di zona ini. Secara teknis, ini adalah titik yang logis untuk kelanjutan dalam tren. Namun, pasar tetap rapuh dan konfirmasi diperlukan. Candle-candle mendatang akan menentukan kelanjutannya. Pertanyaan utama tetap: Bisakah LINK mempertahankan area support? Jawaban atas hal ini menentukan arah untuk periode mendatang. Cek Discord kami Terhubung dengan penggemar crypto yang "berpikiran sama" Pelajari dasar-dasar Bitcoin & trading secara gratis - langkah demi langkah, tanpa pengetahuan sebelumnya. Dapatkan penjelasan jelas & chart dari analis berpengalaman. Bergabunglah dengan komunitas yang tumbuh bersama. Ke Discord Sekarang Rekap minggu lalu Minggu lalu membahas kemungkinan bounce dari area support. Area support ini bertepatan dengan beberapa confluence teknis, membuatnya menjadi titik reaksi yang logis. LINK telah mencapai level ini dengan baik dan benar-benar menemukan support di sini. Reaksi pertama cukup meyakinkan untuk mencegah breakdown lebih lanjut. Dengan demikian, skenario sebelumnya telah terjadi dengan benar secara teknis. Pasar telah menunjukkan bahwa pembeli bersedia mempertahankan level ini. Ini memberikan kepercayaan pada area support saat ini. Namun, konfirmasi lanjutan masih diperlukan. [TradingView] Golden pocket Saat ini LINK bounce dari zona support golden pocket. Zona ini dikenal sebagai level retracement yang kuat dalam struktur bullish. Seringkali kita melihat momentum dilanjutkan di sini ketika tren tetap utuh. Reaksi sejauh ini menunjukkan bahwa bulls menganggap serius zona ini. Selama harga tetap di atas golden pocket ini, skenario bullish tetap valid. Hold yang jelas dapat menghasilkan dorongan naik berikutnya. Kehilangan zona ini akan melemahkan gambaran. Oleh karena itu, ini adalah level krusial untuk diperhatikan. [TradingView] 4H FVG 4H Fair Value Gap (FVG) bertepatan sempurna dengan golden pocket. Tumpang tindih ini membuat area support sangat kuat dari sudut pandang teknis. Confluence dari beberapa konsep meningkatkan kemungkinan bounce yang sukses. Pasar telah meninggalkan inefisiensi di sini yang sekarang dihormati. Ini menunjukkan struktur harga yang sehat dan koreksi terkontrol. Selama 4H FVG ini tidak ditembus secara meyakinkan, harga yang lebih tinggi tetap masuk akal. Dari zona ini, LINK dapat kembali bergerak menuju highs. Sekali lagi muncul pertanyaan: Bisakah LINK mempertahankan area support? Kesimpulan LINK berada pada area support teknis yang kuat dengan beberapa confluence. Baik golden pocket maupun 4H FVG mendukung level harga saat ini. Reaksi sejauh ini positif dan sesuai dengan skenario kelanjutan bullish. Selama area ini bertahan, pergerakan menuju likuiditas di atasnya tetap mungkin. Jika zona ini ditembus, bias berubah menjadi lebih netral atau bearish. Candle-candle mendatang sangat penting untuk konfirmasi. Kesabaran dan penghormatan level tetap penting di sini. €20 bonus pengguna baru! OKX - trading lebih dari 350 crypto Dalam 14 hari setelah registrasi deposit €200 dan beli/trading €200 dalam crypto Trading dengan trader lain Dapatkan bonus dengan staking crypto Review OKX Ambil €20 itu sekarang! Perhatian: cryptocurrency adalah investasi yang sangat volatil dan tidak diatur. Lakukan riset Anda sendiri.

Artikel Golden Pocket adalah area support yang kuat – analisis LINK ditulis oleh Youri Oosterveen dan pertama kali muncul di Bitcoinmagazine.nl.