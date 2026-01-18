IMX membentuk pola cup-and-handle bullish, reli 16% akan terjadi?

Saat pasar crypto pulih, Immutable [IMX] telah menarik perhatian baru dari para trader. Pada saat penulisan, IMX naik 9,50%, diperdagangkan pada $0,293.

Kenaikan harga ini memicu ekspektasi untuk kenaikan lebih lanjut, didukung oleh minat pasar yang kuat. Volume perdagangan melonjak 65% menjadi $35,48 juta, menggarisbawahi partisipasi yang aktif.

Kombinasi kenaikan harga dan volume menunjukkan bahwa baik trader maupun investor mendukung tren IMX saat ini.

Aksi harga IMX dan level kunci yang perlu diperhatikan

Analisis teknikal AMBCrypto pada grafik harian menunjukkan bahwa kenaikan 9,50% hari ini pada harga IMX telah berhasil membentuk pola bullish cup-and-handle dan sekarang berada di ambang breakout.

Sumber: TradingView

Berdasarkan aksi harga saat ini, jika momentum kenaikan IMX berlanjut dan harga menembus di atas neckline pada level $0,30, ini dapat membuka peluang untuk rally lebih lanjut sebesar 16% menuju $0,351 dalam beberapa hari mendatang.

Tesis bullish IMX hanya dapat divalidasi jika aset melewati neckline; jika tidak, sejarah mungkin berulang, dan harga bisa mengalami pembalikan, seperti yang terjadi di masa lalu.

Pada saat yang sama, harga telah melampaui Exponential Moving Average (EMA) 50 hari, dengan IMX berada di atasnya pada saat penulisan. Ini menunjukkan bahwa aset sedang bergeser menuju uptrend jangka pendek dan merupakan tanda bullish bagi pemegang IMX.

Namun, indikator momentum Average Directional Index (ADX), yang mengukur kekuatan tren, telah mencapai 21,17, di bawah ambang batas kunci 25, menunjukkan momentum arah yang lemah.

Apakah trader IMX menjadi bullish?

Selain aksi harga, data dari platform derivatif CoinGlass menunjukkan bahwa trader intraday mengikuti tren saat ini.

Menurut IMX Exchange Liquidation Map, trader sangat menyukai posisi long-leveraged, yang terus meningkat dibandingkan dengan posisi short-leveraged.

Sumber: CoinGlass

Pada saat penulisan, $0,276 di sisi bawah dan $0,30 di sisi atas adalah dua level kunci yang menarik minat trader yang kuat. Data menunjukkan bahwa selama 24 jam terakhir, trader telah membangun posisi long senilai $384,44K dan posisi short senilai $305,85K.

Posisi-posisi ini dan taruhan trader intraday menunjukkan bahwa sentimen pasar jangka pendek cukup bullish. Namun, $0,30 terus bertindak sebagai level resistance yang kuat.

Pemikiran Akhir

IMX naik 9,50%, memposisikan dirinya untuk potensi rally 16%, meskipun saat ini menghadapi resistance.

Meskipun prospek bullish, indikator teknikal ADX menunjukkan bahwa tren IMX saat ini tetap lemah, karena nilainya di bawah 25.