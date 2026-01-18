Apakah BlockDAG di $0.001 Merupakan Kripto Terbaik untuk Dibeli Sekarang?

Proyek Kripto

Lihat bagaimana harga Pi network & harga Uniswap tetap lambat, tetapi presale BlockDAG $0.001, $444 juta terkumpul, & gap 50x menjadikannya kripto terbaik untuk dibeli sekarang sebelum peluncurannya.

Harga pi network sedang mencari bukti. Toolkit pembayaran terdengar bermakna, tetapi pasar menghargai penggunaan daripada pembaruan, dan Pi masih membutuhkan pengembang untuk membuat dan pengguna untuk menghabiskan. Harga Uniswap mengungkapkan cerita yang berbeda: naik dengan aktivitas exchange yang stabil, menunjukkan nilai UNI melacak utilitas nyata, bukan sekadar berita utama. Namun bahkan kemajuan itu terasa kecil, jenis yang bergantung pada apakah trader terus bergerak ke DeFi.

BlockDAG (BDAG) memecah tren ini karena belum dihargai oleh pasar terbuka; dihargai dengan jam presale tetap. Itulah mengapa $0.001 sedang dibeli habis daripada dianalisis. Dengan $444 juta terkumpul, 312 ribu+ pemegang, 3,5 juta+ penambang, dan harga listing terkonfirmasi $0,05, BDAG memiliki gap jelas yang tidak bisa diabaikan pasar. Bagi banyak orang, ini menjadikannya kripto terbaik untuk dibeli sekarang.

Bisakah Fitur Pembayaran Baru Pi Network Mendorong Nilai Nyata?

Pi Network telah merilis toolkit pengembang baru yang memudahkan aplikasi untuk menerima Pi sebagai pilihan pembayaran, langkah yang dapat mendorong token menuju penggunaan dunia nyata. Dengan memudahkan pengembang untuk mengintegrasikan Pi ke dalam aplikasi mereka, pembaruan ini bertujuan untuk meningkatkan di mana dan seberapa sering token dihabiskan, yang merupakan langkah vital bagi mata uang digital mana pun yang mencari nilai praktis. Untuk saat ini, harga pi network masih diperdagangkan dalam kisaran sempit, menunjukkan bahwa investor menunggu untuk melihat apakah peningkatan memicu aktivitas nyata di jaringan.

Meski begitu, peningkatan penggunaan sering mendukung permintaan yang lebih tinggi dari waktu ke waktu, terutama jika lebih banyak aplikasi mulai menggunakan Pi untuk transaksi sehari-hari. Bagi pembaca yang memikirkan investasi, pembaruan ini menandakan pergerakan menuju membangun ekosistem yang berfungsi daripada hanya hype. Jika Pi Network berhasil menarik pengembang dan pengguna di bulan-bulan mendatang, token tersebut bisa mendapatkan pijakan yang lebih baik, menjadikannya proyek yang layak untuk diperhatikan.

Mengapa Keuntungan Stabil Uniswap Menandakan Kekuatan Pasar Nyata

Harga Uniswap telah bergerak lebih tinggi minggu ini dengan keuntungan sekitar 1,5%, kenaikan kecil namun penting di pasar yang sebagian besar berhati-hati. Kenaikan ini terjadi karena aktivitas perdagangan di exchange Uniswap tetap stabil, menunjukkan bahwa pengguna masih aktif menukar token meskipun ada ketidakpastian yang lebih luas. Ini penting karena nilai Uniswap terkait erat dengan seberapa banyak orang menggunakan platformnya, bukan hanya hype pasar. Ketika volume tetap sehat, sering menunjuk pada permintaan nyata daripada spekulasi jangka pendek. Trader teknis juga memperhatikan level harga kunci, karena UNI bertahan di atas support terkini, yang dapat membantu membatasi risiko penurunan.

Bagi trader, pergerakan naik lambat ini mungkin menandakan bahwa token sedang menemukan pijakannya setelah pullback baru-baru ini. Meskipun ini bukan jaminan breakout, peran Uniswap sebagai salah satu exchange terdesentralisasi terbesar memberikannya relevansi jangka panjang di kripto.

Ambil BlockDAG di $0.001 dengan Cepat Sebelum Pasokan Akhir Habis

BlockDAG sekarang dalam fase paling aktifnya, dan harga $0.001 bukan lagi sesuatu yang Pembeli analisis dengan tenang. Ini sedang dibeli dengan cepat. Pada tahap presale ini, orang tidak bertanya apakah BDAG layak; mereka berusaha mengamankan sebanyak mungkin token sebelum jendela harga tetap terakhir ini menghilang. Dengan proyek berada dalam batch presale tahap akhir hanya di $0.001, pembeli tahu ini adalah kesempatan terakhir untuk masuk sebelum listing memaksa penemuan harga pasar terbuka.

Lebih dari $444 juta telah mengalir ke BlockDAG, dan dengan hanya beberapa miliar koin tersisa dari pasokan asli 50 miliar, token yang tersisa sedang diambil lebih cepat dari sebelumnya. Pembelian tahap akhir semacam ini biasanya terjadi ketika investor besar dan kecil sama-sama melihat hal yang sama: gap harga langka antara nilai presale dan nilai exchange.

Dengan harga listing terkonfirmasi ditetapkan di $0,05, batch $0.001 hari ini menawarkan perbedaan 50x yang jelas. Testnet langsung BlockDAG, jaringan 1.400 TPS, dan jutaan penambang mobile aktif menambah urgensi. Pasokan menyusut, waktu terus berjalan, dan pasar diam-diam memposisikan untuk apa yang akan datang.

Pemikiran Akhir

Harga pi network mungkin akhirnya merespons jika alat pembayarannya mengarah pada pengeluaran nyata, tetapi hasil itu bergantung pada tindak lanjut di luar tim inti. Harga Uniswap mencerminkan produk yang berfungsi hari ini, namun sisi atas UNI masih bersandar pada selera trader dan siklus likuiditas DeFi yang lebih luas. BlockDAG menonjol karena ceritanya sudah didukung oleh skala dan waktu.

Entri $0.001 bukan narasi; ini adalah kondisi tetap yang berakhir ketika presale berakhir. Dengan $444 juta terkumpul, hanya ~2,6 miliar koin tersisa, testnet langsung mendorong 1.400 TPS, dan harga listing terkunci $0,05, BDAG memasuki kelangkaan sementara permintaan tetap tinggi. Kombinasi itulah mengapa semakin dilabeli kripto terbaik untuk dibeli sekarang, bukan nanti, bukan setelah listing, tetapi sebelum harga menjadi publik dan kompetitif.

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

Publikasi ini disponsori dan ditulis oleh pihak ketiga. Coindoo tidak mendukung atau bertanggung jawab atas konten, akurasi, kualitas, iklan, produk, atau materi lain di halaman ini. Pembaca didorong untuk melakukan penelitian sendiri sebelum terlibat dalam tindakan terkait cryptocurrency apa pun. Coindoo tidak akan bertanggung jawab, secara langsung atau tidak langsung, atas kerusakan atau kerugian apa pun yang dihasilkan dari penggunaan atau ketergantungan pada konten, barang, atau layanan yang disebutkan.

Penulis

Dengan lebih dari 6 tahun pengalaman di dunia pasar keuangan dan cryptocurrency, Teodor Volkov menyediakan analisis mendalam, berita terkini, dan prakiraan strategis untuk investor dan penggemar. Profesionalisme dan kepekaan tren pasarnya membuat informasi yang dia bagikan dapat diandalkan dan berharga bagi setiap orang yang ingin membuat keputusan yang terinformasi.

Cerita terkait

Artikel berikutnya