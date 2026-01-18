BursaDEX+
Postingan Coinbase CEO Disputes Claims on Crypto Bill muncul di BitcoinEthereumNews.com. Poin Utama: CEO Coinbase Brian Armstrong membantah tagihan kripto Gedung Putih

CEO Coinbase Membantah Klaim tentang RUU Kripto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 08:42
Poin Utama:
  • CEO Coinbase Brian Armstrong membantah dukungan penarikan RUU kripto White House.
  • Fokus tetap pada keterlibatan bank komunitas dengan cryptocurrency.
  • Pasar stablecoin menghadapi potensi tantangan regulasi.

CEO Coinbase Brian Armstrong menolak klaim bahwa pemerintahan Trump mungkin menarik dukungan RUU struktur pasar cryptocurrency, menegaskan keterlibatan proaktif White House dan diskusi yang sedang berlangsung dengan bank.

Perdebatan mengenai RUU tersebut menggarisbawahi ketegangan antara tujuan regulasi dan kepentingan industri kripto, dengan implikasinya bagi bank komunitas dan kemungkinan pembatasan stablecoin yang membentuk dinamika pasar masa depan.

White House Menegaskan Kembali Komitmen terhadap RUU Kripto

Brian Armstrong mengklarifikasi bahwa pemerintahan telah mendorong kolaborasi dengan bank. Upaya sedang dilakukan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan agar bank komunitas diprioritaskan dalam legislasi mendatang.

Rumor menunjukkan kemungkinan penarikan White House dari RUU kecuali Coinbase memastikan kesepakatan bank yang menguntungkan. Perubahan dapat mengubah lanskap regulasi untuk stablecoin dan bank komunitas.

Reaksi komunitas beragam; beberapa percaya Armstrong melindungi industri kripto dari regulasi prematur. Suara-suara Kongres menyoroti kerja bipartisan yang berkelanjutan pada RUU tersebut.

Pasar Stablecoin Memantau Perubahan Regulasi

Tahukah Anda? Genius Act, sebuah legislasi sebelumnya yang mengatur stablecoin, memicu diskusi serupa tahun lalu, mencerminkan ketegangan yang sedang berlangsung antara bank dan perusahaan kripto.

Menurut CoinMarketCap, kapitalisasi pasar Tether USDt berada di $186,78 miliar, mempertahankan nilai $1,00. Dengan penyesuaian biaya stablecoin, USDT tetap signifikan dengan dominasi pasar 5,79%. Volume perdagangan mengalami penurunan 37,24% dengan fluktuasi harga minor selama beberapa bulan terakhir.

Tether USDt(USDT), grafik harian, tangkapan layar di CoinMarketCap pada 00:37 UTC tanggal 18 Januari 2026. Sumber: CoinMarketCap

Tim penelitian Coincu mengutip prospek jangka panjang untuk regulasi stablecoin yang mempengaruhi pasar DeFi dan token. Kejelasan regulasi sangat dicari, karena entitas kripto mempersiapkan diri untuk perubahan potensial dalam persyaratan kepatuhan.

PENAFIAN: Informasi di situs web ini disediakan sebagai komentar pasar umum dan bukan merupakan nasihat investasi. Kami mendorong Anda untuk melakukan riset sendiri sebelum berinvestasi.

Sumber: https://coincu.com/news/coinbase-ceo-refutes-white-house-crypto-bill/

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

