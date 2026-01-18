Genius telah menghentikan distribusi poin dinamis dan merilis whitepaper airdrop hari ini.

PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa Genius, platform perdagangan on-chain yang didukung oleh YZi Labs, mengumumkan di platform X bahwa distribusi Genius Dynamic Points akan ditangguhkan mulai pukul 8:30 pagi (UTC+8) pada 18 Januari. Platform ini akan beralih ke sistem poin retroaktif, dengan rincian lebih lanjut akan diumumkan segera. Semua poin yang diperoleh melalui perdagangan akan tetap berada di akun pengguna. Putaran pertama distribusi retroaktif akan dimulai pada pukul 4 sore Waktu Timur pada 19 Januari, dan whitepaper airdrop akan dirilis pada 18 Januari.

Sebelumnya, dilaporkan bahwa YZi Labs menginvestasikan puluhan juta dolar dalam Genius Trading, dan CZ bergabung sebagai penasihat.