Pembelian Masif oleh Whale Dapat Memicu Kejutan Pasokan XRP saat Saldo Exchange Turun ke Level Terendah Sejak 2023 ⋆ ZyCrypto

Paus Ripple dilaporkan telah mengakumulasi lebih dari 50 juta XRP ($103 juta) dalam pembelian besar-besaran baru-baru ini, menurut data dari situs web analitik kripto Santiment, yang bersumber dari komentator kripto populer. Mata uang kripto terbesar kelima berdasarkan kapitalisasi pasar saat ini diperdagangkan tepat di atas $2,05 setelah pemulihan ringan selama beberapa minggu terakhir.

Ali Charts, analis yang dimaksud, membagikan tweet ini:

Image Source: X

Menurut grafik yang disediakan, XRP yang dipegang oleh paus telah meningkat dari tepat di atas 3,52 miliar menjadi 3,58 miliar selama 7 hari terakhir. Ini mewakili peningkatan keseluruhan sebesar 50 juta XRP atau $103 juta berdasarkan harga spot terbaru. Angka tersebut mencapai puncaknya sekitar hari Jumat di 3,6 miliar, tetapi arus keluar pada hari itu membawanya kembali ke level penutupannya.

Akumulasi Paus Akan Menyebabkan Kejutan Harga?

Secara teori, peningkatan akumulasi aset oleh paus (alias pemegang besar) dan transfer selanjutnya ke alamat penyimpanan jangka panjang (seperti dompet dingin) dapat menyebabkan kejutan pasokan, sehingga meningkatkan nilai aset dari waktu ke waktu. Jika sejumlah besar XRP terus bermigrasi ke dompet paus, maka kenaikan harga yang signifikan dapat terjadi.

Namun, tidak semua paus menyimpan kripto di dompet dingin atau bahkan HODL, sehingga sulit untuk memprediksi tindakan selanjutnya untuk kepemilikan kripto miliaran di seluruh blockchain. Ada satu analitik yang menunjukkan jumlah XRP yang meninggalkan bursa mata uang kripto. Berikut adalah situasi cadangan bursa di Binance:

Image Source: CryptoQuant

Menurut grafik ini, cadangan bursa XRP mencapai 3 miliar tepat sebelum kejatuhan 10 Oktober. Setelah itu, garis tren sebagian besar menurun dan saat ini berada di sekitar 2,6 miliar XRP. Ini adalah level terendah yang disaksikan Binance dalam kurang lebih dua tahun, menurut data CryptoQuant.

Cadangan bursa yang rendah juga menunjukkan kemungkinan kejutan pasokan yang dapat memberikan dorongan yang diperlukan untuk menggerakkan skala ke atas ke fase bullish. Mengingat tren cadangan bursa XRP yang terus menurun, pasar dapat bereaksi sesuai dengan mendukung bulls.

Masa Depan

Mata uang kripto utama saat ini berjuang untuk menembus di atas $2 dan bergerak kembali menuju tertinggi di atas $3,6 yang ditetapkan pada Juli 2025. Pasar altcoin secara keseluruhan juga telah menyaksikan pemulihan cepat selama dua minggu pertama tahun kalender baru, tetapi XRP, seperti token lainnya, tetap berada di bawah level resistance penting.

Bulls perlu menekan keras dan mencari celah. Jika tidak, mereka dapat kelelahan dan memberi jalan kepada kekuatan bearish segera. XRP perlu bergerak di atas $2,50 untuk memasuki fase pemulihan yang jelas menuju ATH di atas $3,6.