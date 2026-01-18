Bitcoin yang Disita Dari Kasus Samourai Wallet Tidak Dijual Dan Akan Tetap Berada Di Cadangan Strategis, Gedung Putih Konfirmasi ⋆ ZyCrypto

Advertisement

Seorang pejabat Gedung Putih menyatakan pada hari Jumat bahwa Bitcoin yang disita oleh penegak hukum Federal dari para pembuat layanan pencampuran kripto Samourai Wallet belum dilikuidasi dan akan ditambahkan ke Cadangan Bitcoin Strategis Presiden Trump.

Konfirmasi tersebut dibagikan di X oleh direktur eksekutif Dewan Penasihat Presiden untuk Aset Digital, Patrick Witt:

"Kami telah menerima konfirmasi dari DOJ bahwa aset digital yang disita dari Samourai Wallet belum dilikuidasi dan tidak akan dilikuidasi," tulis Witt dalam postingannya, menambahkan bahwa Bitcoin yang disita akan tetap menjadi bagian dari Cadangan Bitcoin Strategis.

Rumor tentang likuidasi muncul bulan lalu setelah pengacara dan anggota keluarga dari para pendiri bersama yang kini dipenjara menyatakan bahwa pengacara nakal dari Departemen Kehakiman di New York berencana menjual dana tersebut. Langkah seperti itu akan melanggar Perintah Eksekutif 14233, yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump pada Maret 2025, yang mewajibkan bahwa kepemilikan Bitcoin apa pun yang diterima pemerintah melalui penyitaan pidana atau perdata "tidak boleh dijual" dan harus disimpan dalam Cadangan Bitcoin Strategis.

Pengembang Samourai Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill mengaku bersalah pada Juli lalu atas satu tuduhan masing-masing konspirasi untuk mengoperasikan bisnis transmisi uang tanpa izin karena peran mereka dalam menciptakan Samourai, sebuah alat privasi yang menurut jaksa digunakan untuk mencuci lebih dari $200 juta uang haram.

Pada November, Rodriguez dijatuhi hukuman lima tahun penjara, sementara Hill menerima hukuman lebih ringan selama empat tahun karena diagnosis autismenya yang baru-baru ini, serta usianya yang sudah lanjut. Keduanya memulai hukuman mereka pada awal bulan ini.

Cadangan Bitcoin Strategis Masih Menjadi Prioritas: Gedung Putih

Patrick Witt mengatakan dalam wawancara baru-baru ini bahwa pembentukan Cadangan Bitcoin Strategis tetap berada dalam "daftar prioritas" pemerintah dan bahwa pemerintah berencana untuk bergerak cepat setelah lembaga Departemen Keuangan dan Perdagangan AS saling memutuskan bagaimana menangani persyaratan hukum tertentu.

Senator pro-kripto Cynthia Lummis mensponsori rancangan undang-undang cadangan Bitcoin yang berusaha mempercepat proses dengan mengumpulkan 1 juta Bitcoin selama lima tahun. Pemerintah AS, sementara itu, telah menunjukkan niatnya untuk mengumpulkan Bitcoin melalui cara yang netral anggaran, tanpa mengeluarkan uang pembayar pajak baru.

Meskipun dimulai dengan aset yang disita, SBR memvalidasi posisi kripto utama dalam strategi cadangan modern, yang semakin tercermin dalam cara institusi menilai dan memasukkan aset tersebut ke dalam keuangan global.

Menurut data Arkham Intelligence, pemerintah AS saat ini memegang 328.372 Bitcoin, senilai lebih dari $31,7 miliar pada harga hari ini.