Data: Jaringan Tron menerbitkan 22,7 miliar USDT baru dalam satu tahun, dengan lebih dari 70,6 juta pemegang.

PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut pemantauan Lookonchain, Tron menerbitkan 22,7 miliar USDT baru dalam setahun terakhir, membawa total pasokan USDT menjadi 82,4 miliar. Sementara itu, jumlah pemegang USDT di Tron meningkat 11 juta dalam setahun terakhir, melebihi 70,6 juta secara total.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.