XRP Mencapai $4 Miliar dalam Open Interest — Bahan Bakar Bull atau Bom Leverage? ⋆ ZyCrypto

Menurut analis pasar Paul Bennett, komunitas XRP tidak hanya bertahan, tetapi terus meningkat. Open interest futures terkait XRP telah naik ke angka mencengangkan $4,03 miliar, menunjukkan bahwa trader di platform besar seperti Binance dan CME menggunakan leverage tinggi untuk mengantisipasi rebound.

Dalam perubahan psikologi pasar yang mencolok, $2,10 secara diam-diam muncul sebagai price floor yang dipersepsikan, sebuah hasil yang tampak tidak mungkin hanya beberapa bulan lalu.

Sumber: Paul Bennett

Menambah sentimen bullish, whale terkemuka baru-baru ini mengalokasikan $30 juta untuk posisi long tunggal, sinyal tegas bahwa smart money sedang memposisikan diri untuk harga yang lebih tinggi.

XRP telah naik 10,2% selama sebulan terakhir dan saat ini diperdagangkan di sekitar $2,17, menurut CoinGecko. Secara keseluruhan, data menunjukkan momentum sedang membangun secara diam-diam namun stabil.

Meskipun open interest berada di rekor tertinggi, volume trading spot turun sekitar 30%, menunjukkan lebih sedikit investor yang benar-benar membeli XRP. Sebaliknya, pergerakan harga sebagian besar didorong oleh trader derivatif yang menempatkan taruhan leverage, sering kali hingga 20x, pada pergerakan jangka pendek.

Ketidakseimbangan ini sangat penting: ketika open interest naik tanpa diimbangi permintaan spot, ini biasanya mencerminkan posisi spekulatif daripada akumulasi asli, membuat pasar semakin rentan terhadap pembalikan tajam dan volatilitas yang didorong oleh likuidasi.

Secara teknis, indikator memicu optimisme hati-hati. Bollinger Bands sedang menyempit, dan RSI berada di zona yang sering memberi sinyal breakout, dengan bulls menargetkan pergerakan di atas $2,15. Ini membantu menjelaskan kepercayaan diri yang mendorong pasar futures.

Tetapi pengaturannya rapuh. Dengan lebih dari $4 miliar dalam kontrak terbuka, XRP adalah magnet untuk likuidasi. Dalam lingkungan ini, hanya butuh sedikit, order jual besar, kejutan makro, atau bahkan kesalahan trading, untuk memicu cascade. Apa yang dimulai sebagai penurunan kecil bisa berkembang menjadi kehancuran lebih dari $500 juta, mengubah momentum bullish menjadi fire sale mendadak.

Apa kesimpulan utamanya? Nah, XRP berada di titik kritis yang berisiko tinggi. Bulls menunjuk pada teknikal yang mengencang dan keyakinan yang meningkat, sementara skeptis memperingatkan leverage berat, permintaan spot yang jatuh, dan volatilitas yang mendekat. Dengan sentimen yang tegang dan risiko terkonsentrasi, langkah berikutnya, naik atau turun, dipastikan tidak akan halus.