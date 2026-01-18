CEO Coinbase Brian Armstrong mengatakan Gedung Putih belum menarik dukungan untuk CLARITY Act

CEO Coinbase Brian Armstrong membantah klaim yang menyatakan bahwa Gedung Putih telah membalikkan posisinya terhadap CLARITY Act, sebuah RUU Senat AS yang berfokus pada struktur pasar kripto, atau sedang mempertimbangkan untuk menarik dukungannya. Dia menekankan bahwa diskusi tentang undang-undang tersebut masih berlangsung.

Selain itu, Armstrong menepis rumor bahwa pemerintahan Trump tidak puas dengan Coinbase.

Dalam sebuah pernyataan untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai hal ini, CEO tersebut menyebutkan bahwa, "Gedung Putih sangat membantu. Mereka meminta kami untuk melihat apakah kami bisa mencapai kesepakatan dengan bank-bank, dan kami saat ini sedang melakukan itu."

Eleanor Terrett mengungkap situasi terkini dalam ekosistem kripto

Ketidaksepakatan antara bursa kripto Coinbase dan pemerintahan Trump pertama kali diumumkan secara publik oleh Eleanor Terrett, seorang jurnalis dan co-host podcast Crypto In America, pada Jumat, 16 Januari. Menyusul laporannya, Gedung Putih mengancam akan menghentikan dukungannya terhadap RUU struktur pasar jika pembicaraan dengan bursa tersebut tetap buntu.

Terrett menemukan ini setelah Coinbase secara publik mengumumkan telah menarik dukungannya terhadap CLARITY Act minggu ini, dengan menyatakan kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut dapat berdampak negatif terhadap sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi), memberlakukan pembatasan pada perdagangan saham yang ditokenisasi, dan menghalangi klien untuk memaksimalkan imbal hasil dari stablecoin.

Ketika bursa tersebut mengambil keputusan untuk menghentikan dukungannya terhadap RUU tersebut, Armstrong membagikan sebuah pernyataan yang menyoroti bahwa, "Kami lebih memilih tidak ada RUU daripada RUU yang buruk. Kami berharap dapat membuat versi yang lebih baik bersama-sama." Dia membuat pernyataan ini sambil menguraikan risiko industri utama yang terkait dengan draf RUU yang baru dirilis.

Di sisi lain, laporan dari sumber terpercaya menunjukkan bahwa Komite Perbankan Senat AS memutuskan untuk menunda markup yang direncanakan dari RUU struktur pasar karena ketidakpastian seputar RUU tersebut yang muncul di industri kripto saat ini. Markup ini dijadwalkan pada Kamis, 15 Januari.

Mengenai penundaan ini, sumber mencatat bahwa Komite Perbankan Senat AS ingin para pembuat undang-undang dan industri kripto mengamankan kesepakatan dengan syarat-syarat yang menguntungkan.

Dengan argumen ini, Coinbase menyatakan keyakinannya bahwa markup RUU baru akan diselesaikan lebih cepat dari yang diharapkan. Menurut Armstrong, aturan yang ditampilkan dalam versi RUU yang dihentikan sangat merugikan klien, mengutip kekhawatiran yang dibagikan oleh beberapa pemimpin industri dalam ekosistem kripto.

Komunitas kripto menyatakan reaksi beragam terhadap CLARITY Act

Saat ketidakpastian seputar nasib CLARITY Act terus meningkat, laporan mencatat bahwa RUU tersebut menimbulkan reaksi beragam dalam ekosistem kripto.

Untuk mendukung klaim ini, laporan-laporan ini menyebutkan bahwa beberapa eksekutif industri mengantisipasi bahwa RUU struktur pasar akan menjadi pengubah permainan bagi Industri meskipun ada kekurangannya. Namun, yang lain memandang RUU tersebut sebagai hambatan besar dalam industri kripto.

Temuan ini memicu diskusi sengit di kalangan individu. Untuk mengatasi kontroversi ini, sumber yang dekat dengan situasi tersebut mengungkapkan bahwa masalah utamanya adalah perdebatan yang sedang berlangsung tentang apakah akan mengizinkan imbal hasil stablecoin dibagikan kepada klien, sebuah langkah yang ditentang oleh versi RUU yang baru dirilis.

Sementara itu, para kritikus menyatakan kekhawatiran bahwa CLARITY Act memprioritaskan kepentingan bank di atas kepentingan Industri kripto, oleh karena itu, bertindak sebagai penghalang kemajuan dalam teknologi keuangan.

