Tom Lee menginvestasikan $200 juta di MrBeast, menjadikan MrBeast kelas atas sebagai aset utama baginya.

Ditulis oleh: Seed.eth

$200 juta adalah angka yang baru saja dirilis.

BitMine Immersion Technologies (BMNR), yang diketuai oleh analis Wall Street terkenal Tom Lee, mengumumkan investasi di Beast Industries, perusahaan induk di balik influencer superstar global MrBeast. Sementara itu, Beast Industries menyatakan dalam pengumuman resmi bahwa perusahaan akan mengeksplorasi cara mengintegrasikan DeFi ke dalam platform layanan keuangan yang akan datang.

Jika Anda hanya melihat beritanya, ini tampak seperti crossover yang sudah familiar: tradisional, kripto, selebriti internet, dan startup. Di satu sisi adalah YouTube, raksasa subscriber global dengan lebih dari 400 juta subscriber, di mana satu video saja dapat secara otomatis meningkatkan rating Anda melalui algoritma; di sisi lain adalah analis top di Wall Street yang paling mahir menceritakan narasi kripto, ahli dalam menulis konsep blockchain yang megah ke dalam neraca keuangan. Semuanya tampak sangat masuk akal.

Perjalanan Mr. Beast

Melihat kembali video awal MrBeast, sulit untuk menghubungkannya dengan Beast Industries senilai $5 miliar saat ini.

Pada tahun 2017, Jimmy Donaldson, yang baru saja lulus dari sekolah menengah, mengunggah video dirinya menghitung selama 44 jam tanpa henti—"Tantangan Menghitung dari 1 hingga 100.000!" Kontennya sangat sederhana hingga hampir kekanak-kanakan. Tidak ada plot atau editing. Dia hanya seorang diri menghadap kamera, mengulang angka berulang kali. Namun itu menjadi titik balik dalam karier kontennya.

Saat itu, dia belum berusia 19 tahun, dan channelnya hanya memiliki sekitar 13.000 subscriber. Setelah video dirilis, dengan cepat melampaui satu juta views, menjadi kasus penyebaran fenomenal pertama di dunia.

Dia kemudian mengingat periode itu dalam sebuah wawancara dan mengatakan sesuatu seperti ini:

"Saya sebenarnya tidak ingin menjadi terkenal. Saya hanya ingin tahu apakah hasilnya akan berbeda jika saya bersedia mendedikasikan semua waktu saya untuk sesuatu yang tidak ada orang lain yang mau lakukan."

Jimmy Donaldson berhasil mengadopsi julukan "Mr. Beast," yang menjadi dikenal luas. Namun yang lebih penting, sejak saat itu, dia mengembangkan keyakinan yang hampir obsesif: perhatian bukanlah hadiah dari bakat, melainkan sesuatu yang diperoleh melalui dedikasi dan ketekunan.

Memperlakukan YouTube seperti perusahaan, bukan platform pembuatan konten.

Banyak kreator memilih untuk menjadi "konservatif" setelah mendapatkan popularitas: mengurangi risiko, meningkatkan efisiensi, dan mengubah konten menjadi arus kas yang stabil.

MrBeast memilih jalur yang berlawanan.

Dia berulang kali menekankan satu hal dalam beberapa wawancara:

"Saya menghabiskan hampir semua uang yang saya hasilkan untuk video berikutnya."

Ini adalah inti dari model bisnisnya.

Pada tahun 2024, channel utamanya memiliki lebih dari 460 juta subscriber dan lebih dari 100 miliar views video. Namun di balik kesuksesan ini terdapat biaya yang sangat tinggi:

Biaya produksi untuk satu video utama biasanya antara $3 juta hingga $5 juta.

Beberapa tantangan skala besar atau proyek kesejahteraan publik dapat menelan biaya lebih dari $10 juta;

Musim pertama "Beast Games" di Amazon Prime Video digambarkan olehnya sebagai "benar-benar di luar kendali," dan dia mengakui dalam sebuah wawancara bahwa itu merugi puluhan juta dolar.

Dia tidak menunjukkan penyesalan ketika mengatakan ini:

"Jika saya tidak melakukan ini, audiens akan pergi menonton orang lain."

Pada level ini, Anda tidak mungkin menghemat uang dan masih berharap untuk menang.

Pernyataan ini hampir dapat dianggap sebagai kunci untuk memahami Beast Industries.

Beast Industries: Pendapatan tahunan $400 juta, tetapi dengan margin laba tipis.

Pada tahun 2024, MrBeast akan mengkonsolidasikan semua bisnisnya di bawah nama Beast Industries.

Berdasarkan informasi yang tersedia untuk publik, perusahaan ini telah jauh melampaui cakupan "pekerjaan sampingan untuk kreator":

Pendapatan tahunan melebihi $400 juta;

Bisnisnya mencakup pembuatan konten, ritel FMCG, merchandise berlisensi, dan produk utilitas;

Setelah putaran pendanaan terbarunya, pasar umumnya mengharapkan valuasinya sekitar $5 miliar.

Namun itu tidak mudah.

Channel YouTube utama Mr. Beast dan Beast Games membawa eksposur yang besar, tetapi hampir semua keuntungan habis dimakan.

Yang sangat kontras dengan kontennya adalah merek cokelatnya, Feastables. Data publik menunjukkan bahwa pada tahun 2024, Feastables menghasilkan sekitar $250 juta dalam penjualan dan menyumbang lebih dari $20 juta dalam laba. Ini menandai pertama kalinya Beast Industries mencapai bisnis arus kas yang stabil dan dapat direplikasi. Pada akhir tahun 2025, Feastables akan memasuki lebih dari 30.000 toko ritel fisik di Amerika Utara (termasuk Walmart, Target, 7-Eleven, dll.), mencakup Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, secara signifikan meningkatkan kemampuan penjualan offline merek tersebut.

MrBeast telah mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa biaya produksi video semakin tinggi, dan bahkan "semakin sulit untuk mencapai titik impas." Namun, dia masih bersikeras untuk menginvestasikan banyak uang dalam produksi konten karena, menurutnya, ini bukan hanya membayar untuk video, tetapi membeli traffic untuk seluruh ekosistem bisnis.

Hambatan inti untuk masuk dalam bisnis cokelat bukanlah produksi, tetapi kemampuan untuk menjangkau konsumen. Sementara merek lain menghabiskan jumlah besar untuk eksposur iklan, bisnis ini hanya perlu merilis satu video. Apakah video itu sendiri menguntungkan tidak relevan; selama Feastables terus terjual, siklus bisnis ini dapat terus beroperasi.

"Saya sebenarnya tidak punya uang."

Pada awal tahun 2026, MrBeast mengungkapkan dalam wawancara dengan The Wall Street Journal bahwa dia tidak punya uang, memicu diskusi hangat.

"Saya pada dasarnya dalam situasi 'kas negatif' saat ini. Semua orang mengatakan saya seorang miliarder, tetapi saya tidak memiliki banyak uang di rekening bank saya."

Pernyataan ini bukanlah referensi ke "Versailles," melainkan konsekuensi alami dari model bisnisnya.

Kekayaan Mr. Beast sangat terkonsentrasi dalam kepemilikan ekuitas yang tidak terdaftar; meskipun memiliki sedikit lebih dari 50% Beast Industries, perusahaan terus berkembang dan hampir tidak membayar dividen; dia bahkan sengaja menghindari menyimpan uang tunai.

Pada Juni 2025, dia mengakui di media sosial bahwa dia telah menuangkan semua tabungannya ke dalam produksi video dan bahkan harus meminjam uang dari ibunya untuk membayar pernikahannya.

Seperti yang dia jelaskan kemudian dengan lebih blak-blakan:

"Saya tidak melihat saldo rekening bank saya—itu akan mempengaruhi pengambilan keputusan saya."

Sektor-sektor yang dia investasikan tidak lagi terbatas pada konten dan produk konsumen.

Faktanya, pada tahun 2021 selama demam NFT, catatan on-chain menunjukkan bahwa dia telah membeli dan memperdagangkan beberapa CryptoPunks, beberapa di antaranya dijual seharga 120 ETH per keping (setara dengan ratusan ribu dolar AS pada saat itu).

Namun, ketika pasar memasuki fase koreksi, sikapnya menjadi lebih hati-hati.

Titik balik yang sebenarnya terjadi ketika "Mr. Beast" itu sendiri mencapai ambang kehancuran dalam model bisnisnya.

Ketika seseorang mengendalikan portal traffic global teratas tetapi terus-menerus dalam keadaan investasi tinggi, kekurangan kas, dan ketergantungan pada pembiayaan untuk ekspansi, keuangan bukan lagi hanya pilihan investasi, tetapi menjadi infrastruktur yang harus direstrukturisasi.

Pertanyaan yang telah berulang kali didiskusikan Beast Industries dalam beberapa tahun terakhir secara bertahap menjadi jelas: bagaimana membuat pengguna bergerak melampaui sekadar "menonton konten dan membeli barang" dan memasuki hubungan ekonomi jangka panjang, stabil, dan berkelanjutan?

Ini persis arah yang telah dicoba dicapai oleh platform internet tradisional selama bertahun-tahun: pembayaran, akun, dan sistem kredit. Pada titik ini, munculnya Tom Lee dan BitMine Immersion (BMNR) telah membawa jalur ini menuju kemungkinan yang lebih struktural.

Bermitra dengan Tom Lee untuk membangun fondasi DeFi

Di Wall Street, Tom Lee secara konsisten memainkan peran "arsitek naratif." Dari menjelaskan logika nilai Bitcoin di masa-masa awalnya hingga menekankan signifikansi strategis Ethereum pada neraca keuangan perusahaan, dia unggul dalam menerjemahkan tren teknologi ke dalam bahasa keuangan. Investasi BMNR di Beast Industries bukan tentang mengejar tren viral, melainkan bertaruh pada masa depan yang dapat diprogram dari gerbang perhatian.

Jadi, apa sebenarnya arti DeFi di sini?

Informasi yang tersedia untuk publik sangat terkendali: tidak ada penerbitan token, tidak ada pengembalian yang dijanjikan, dan tidak ada produk manajemen kekayaan eksklusif untuk fans. Namun, pernyataan "mengintegrasikan DeFi ke dalam platform layanan keuangan" menunjuk pada beberapa kemungkinan:

- Layer pembayaran dan penyelesaian dengan biaya lebih rendah;

- Sistem akun yang dapat diprogram untuk kreator dan fans;

- Catatan aset dan struktur ekuitas berdasarkan mekanisme terdesentralisasi.

Potensinya sangat besar, tetapi tantangan nyata juga terlihat jelas. Di pasar saat ini, baik itu proyek DeFi asli atau institusi tradisional yang menjelajahi transformasi, sebagian besar belum benar-benar membangun model yang berkelanjutan. Jika jalur yang berbeda tidak dapat ditemukan dalam persaingan ketat ini, kompleksitas bisnis keuangan dapat mengikis modal inti yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun: loyalitas dan kepercayaan fans. Bagaimanapun, dia telah berulang kali menyatakan secara publik:

"Jika suatu hari saya melakukan sesuatu yang menyakiti audiens, saya lebih baik tidak melakukan apa-apa sama sekali."

Pernyataan ini kemungkinan akan diuji berulang kali dalam setiap upaya finansialisasi di masa depan.

Jadi, ketika mesin perhatian paling kuat di dunia mulai dengan serius membangun infrastruktur keuangan, akankah itu menjadi platform generasi baru, atau crossover yang "terlalu berani"?

Jawabannya tidak akan terungkap dalam waktu dekat.

Tetapi ada satu hal yang dia pahami lebih baik dari siapa pun: aset terbesarnya bukanlah kejayaan masa lalu, tetapi hak untuk "memulai lagi".

Bagaimanapun, dia baru berusia 27 tahun.