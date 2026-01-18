WWE Saturday Night's Main Event 2026: Waktu Mulai, Daftar Pertandingan, Lokasi

SAN JOSE, CALIFORNIA – 17 OKTOBER: Ilja Dragunov dan Sami Zayn beraksi selama Friday Night Smackdown di SAP Center pada 17 Oktober 2025 di San Jose, California. (Foto oleh Melina Pizano/WWE via Getty Images) WWE via Getty Images

Fatal 4-Way akan menentukan siapa yang menantang Drew McIntyre di Royal Rumble.

Pertandingan dendam dengan implikasi WrestleMania yang serius telah ditambahkan ke kartu.

Susunan yang diperbarui mendapat nilai kuat menjelang periode tersibuk WWE dalam setahun.

Aksi WWE sedang berlangsung penuh. Promosi ini tampaknya berjalan dengan sangat baik. Brand TNA, NXT, Raw dan SmackDown berpadu dengan baik untuk menghasilkan beberapa mega show yang solid dan kami bergerak menuju salah satu acara live premium terbesar di kalender WWE.

Panah peribahasa menunjuk ke atas dan episode mendatang dari Saturday Night's Main Event adalah faktor utama.

Apa Kartu Saturday Night's Main Event yang Dikonfirmasi untuk 24 Januari 2026?

WWE Saturday Night's Main Event XLIII berlangsung pada Sabtu, 24 Januari 2026, di Bell Centre di Montreal, Quebec, Kanada. Acara ini akan streaming pada pukul 9.00 pagi WIB di Peacock di AS.

Kartu yang dikonfirmasi per episode SmackDown hari Jumat di London adalah sebagai berikut.

Fatal 4-Way Penantang No. 1 – WWE Championship

Randy Orton vs. Damian Priest vs. Trick Williams vs. Sami Zayn

Pemenangnya menghadapi Undisputed WWE Champion Drew McIntyre di Royal Rumble 2026 di Riyadh. Saya suka memiliki syarat besar seperti ini ditambahkan ke pertandingan SNME. Ini tidak meninggalkan keraguan, acara-acara ini penting dalam skema besar.

Pertandingan Dendam

Cody Rhodes vs. Jacob Fatu

Pertandingan tunggal ini dibangun dari serangan Fatu yang membuat Rhodes kehilangan gelar dalam pertandingan Three Stages of Hell-nya dengan McIntyre. Akan menarik untuk melihat apakah salah satu dari mereka kalah dalam pertandingan ini. Fans akan senang jika sesuatu yang terkait cerita menggerakkan jarum. Namun, pertarungan tanpa pemenang dan tidak ada yang istimewa dari sudut pandang cerita akan gagal.

Pertandingan WWE Women's Tag Team Championship

Rhea Ripley & IYO SKY (c) vs. Liv Morgan & Roxanne Perez

Ini adalah pertahanan gelar pertama untuk Ripley dan IYO SKY sebagai juara yang baru dinobatkan. Saya membutuhkan lebih dari sekadar pertahanan gelar sederhana di sini. Sekali lagi, lapisan tambahan apa untuk cerita yang akan kita lihat.

Peringkat Kekuatan Pertandingan yang Dikonfirmasi untuk Saturday Night's Main Event

Berdasarkan taruhan, panas alur cerita, dan kemungkinan kualitas pertandingan, berikut peringkat kekuatan saya:

1 – Fatal 4-Way Penantang No. 1 (Orton vs. Priest vs. Trick vs. Sami)

Pertandingan ini secara langsung menentukan siapa yang menantang McIntyre untuk WWE Championship di Royal Rumble, menjadikannya pertandingan paling berpengaruh malam itu. Ini menampilkan empat bintang di titik berbeda dalam karier mereka dan semuanya dengan jalur potensial yang sangat berbeda ke WrestleMania – seorang legenda (Orton), pria tangguh tetapi kemungkinan pelengkap (Priest), bintang yang sedang naik (Trick), dan pahlawan kampung halaman (Sami). Ada banyak hal yang terjadi, tetapi menurut pendapat saya, hanya dua pemenang logis: Orton atau Zayn. Apa pun selain itu akan mengejutkan karena baik Trick maupun Priest tidak mungkin mengalahkan McIntyre di Rumble.

2 – Cody Rhodes vs. Jacob Fatu

Saya suka pertandingan dendam dengan taruhan tinggi antara dua babyface. Ini memiliki potensi heel-turn dan saya pikir narasi siapa-yang-menyerang-Jacob masih menggantung di luar sana untuk dijelaskan. WWE tampaknya menyukai Fatu. Kita akan tahu seberapa banyak pada hari Sabtu.

3 – WWE Women's Tag Team Championship – Rhea & IYO vs. Liv & Roxanne

Ini adalah pertahanan gelar pertama untuk Ripley dan IYO SKY sebagai juara yang baru dinobatkan, dengan Morgan dan Perez datang dari kemenangan penantang No. 1 Triple Threat. Ini penting untuk divisi, tetapi tidak mengubah program gelar tunggal Royal Rumble dengan cara langsung yang sama seperti Fatal 4-Way atau Cody-Fatu. Juga, divisi tag-team wanita kurang arah saat ini dan tampaknya sudah waktunya untuk perpecahan.

Beri Nilai Kartu Saturday Night's Main Event pada Skala Dari 1-10

Di atas kertas, versi Saturday Night's Main Event ini mendapat nilai 7,5 dari 10 yang kuat dengan potensi naik menjadi 8 atau 8,5 jika sesuatu yang besar terjadi dengan Cody-Jacob. Juga, ada kemungkinan kita melihat pertandingan keempat ditambahkan.

Ketidakhadiran McIntyre dalam pertandingan televisi dan tidak ada pertahanan tunggal besar untuk CM Punk atau sabuk tunggal wanita teratas membuat ini terasa sedikit lebih seperti spesial "go-home" elit daripada PLE skala penuh.

Namun, ini benar-benar layak ditonton secara langsung karena akan memutuskan penantang Rumble Drew dan mendorong cerita pasca-gelar Cody maju dengan cara yang besar.

Dengan SNME berfungsi sebagai acara go-home untuk Royal Rumble, WWE telah menciptakan periode waktu yang dapat memberikan acara besar beruntun cepat yang akan membuat dunia gulat profesional ramai. Dan acara-acara ini adalah remah roti utama di Road to WrestleMania. Saya siap untuk semuanya.