[Two Pronged] Meski Ada Bukti, Suami Tak Mau Akui Selingkuh

Bagian Life and Style Rappler menjalankan kolom saran oleh pasangan Jeremy Baer dan psikolog klinis Dr. Margarita Holmes.

Jeremy memiliki gelar master dalam hukum dari Universitas Oxford. Seorang bankir selama 37 tahun yang bekerja di tiga benua, dia telah berlatih dengan Dr. Holmes selama 10 tahun terakhir sebagai dosen bersama dan, kadang-kadang, sebagai terapis bersama, terutama dengan klien yang masalah keuangannya mengganggu kehidupan sehari-hari mereka.

Bersama-sama, mereka telah menulis dua buku: Love Triangles: Understanding the Macho-Mistress Mentality dan Imported Love: Filipino-Foreign Liaisons.

Kepada Dr. Holmes dan Mr Baer:

Saya menyuruh suami saya "Sam" untuk meninggalkan rumah kami setelah saya mendapat bukti bahwa dia bertemu dengan wanita lain. Dia menyangkalnya tetapi saya menyewa detektif dan bahkan ketika saya menunjukkan kepadanya foto-foto yang didapat detektif, dia masih menyangkalnya.

Saat itulah saya tahu tidak ada gunanya. Ini adalah ketiga kalinya saya menangkapnya selingkuh. Tetapi dia tidak pernah sekali pun mengakui bahwa dia selingkuh.

Dua kali pertama saya memaafkannya. Tetapi kali ini, saya merasa terlalu sulit untuk melakukannya. Dia terus meminta maaf, karena menyakiti saya, tanpa pernah mengakui bahwa dia tidak setia meskipun ada bukti bahwa dia melakukannya.

Anak kami (5 tahun) selalu menangis untuknya, meskipun dia tinggal bersama ayahnya setiap akhir pekan. Saya merasa bersalah setiap kali melihatnya menangis.

Saya bertekad untuk berpisah darinya kali ini, tetapi ibu saya, seorang ibu tunggal yang membesarkan saya, mengatakan untuk memikirkannya "100 kali dan kemudian seratus kali lagi" karena membesarkan anak tanpa dukungan sangat sulit.

Sangat sulit baginya digambarkan sebagai seorang "separada" (wanita yang berpisah dari suaminya), dia telah mengatakan kepada saya berulang kali. Dia mengatakan dia tidak mencoba meyakinkan saya untuk tetap tinggal, tetapi dia ingin saya menyadari bahwa tidak mudah membesarkan anak sendirian.

Saya memiliki pekerjaan yang baik dan tidak memerlukan suami saya untuk mendukung saya dan anak kami secara finansial. Saya pikir itu adalah hal yang paling penting, bukan?

Tolong beritahu saya apa yang harus dilakukan. Saya tidak ingin hidup dengan pria yang berjanji untuk menjadi baik begitu saya membiarkannya kembali ke dalam hidup saya, hanya untuk mengalami perselingkuhan lagi setelah beberapa bulan. Menurut Anda bagaimana? Apakah ibu saya benar?

Cora

Kepada Cora,

Anda memperjelas mengapa Anda sekarang ingin berpisah secara permanen dari suami Anda Sam — perselingkuhan berulang dan penolakan untuk bertanggung jawab. Yang kurang jelas adalah mengapa berbeda kali ini karena Anda telah memaafkannya di masa lalu. Selain itu, Anda masih memiliki keraguan, baik karena anak Anda maupun kekhawatiran ibu Anda.

Ibu Anda memang membuat poin yang baik. Sulit menjadi ibu tunggal tetapi ada perbedaan signifikan antara pengalamannya ketika Anda masih kecil dan menjadi orang tua tunggal seperti yang akan Anda alami saat ini.

Pertama, stigma yang melekat pada menjadi "separada" telah berkurang, jika tidak hilang, setidaknya di daerah perkotaan. Ini sebagian karena sekarang jauh lebih umum dan sebagian karena kita hidup di zaman yang lebih liberal.

Kedua, Anda mengatakan bahwa Anda tidak memerlukan dukungan finansial suami Anda. Terlalu sering, pilihan wanita terbatas karena kurangnya agensi finansial mereka, jadi ini adalah kemajuan besar bahwa Anda berada dalam posisi untuk melanjutkan secara mandiri.

Dapat dimengerti bahwa anak Anda akan terpengaruh jika Anda berpisah, tetapi Anda juga harus ingat bahwa dia terpengaruh bahkan jika Anda tetap bersama.

Anda dan Sam adalah panutan bagi anak Anda dan dia akan sangat menyadari bagaimana hubungan Anda dengan Sam berlangsung. Dia mungkin belum memahami nuansanya, tetapi saat dia tumbuh dewasa, dia pasti akan memahaminya. Dia akan menyaksikan kesediaan Anda untuk memaafkan Sam berulang kali, serta penyangkalannya, dan pandangannya tentang pernikahan dan peran pasangan akan dibentuk oleh keputusan Anda.

Sama seperti ada anak-anak yang menyesali orang tua mereka berpisah, ada juga anak-anak lain yang menyesali bahwa orang tua mereka tidak berpisah! Jadi pertimbangkan dengan matang contoh yang Anda tetapkan untuk anak Anda.

Akhirnya, untuk menjawab pertanyaan Anda apakah ibu Anda benar, ya dia benar tetapi itu bukan penentu. Dia tidak membandingkan hal yang sama. Anda memiliki kesempatan untuk membuat kehidupan baru untuk diri Anda sendiri dan anak Anda. Ambil kesempatan itu dan tunjukkan kepadanya bahwa seorang wanita mandiri yang kuat tidak membutuhkan suami yang suka selingkuh. Jadilah panutan seorang ibu dan istri yang akan berguna baginya sebagai orang dewasa.

Salam hormat,

JAFBaer

Kepada Cora,

Terima kasih banyak atas surat Anda. Izinkan saya menjawab pertanyaan terakhir Anda (dan satu-satunya pertanyaan yang dinyatakan) terlebih dahulu: "Apakah ibu Anda benar?"

Tentang perasaannya, tentu saja...karena ini adalah perasaannya dan dia mempercayai Anda dan membiarkan dirinya rentan kepada Anda dengan berbagi kepada Anda.

Apakah ibu Anda benar tentang apa yang harus Anda lakukan dengan hidup Anda sendiri? Belum tentu. Bahkan, berdasarkan apa yang Anda ceritakan kepada kami, saya akan mengatakan dia pasti salah.

Pertama-tama, dia tampaknya tidak benar-benar mendengarkan kebutuhan Anda saat ini dan tujuan masa depan Anda. Dia juga tampaknya tidak menyadari sumber daya yang Anda miliki.

Pertama, kebutuhan Anda: menurut pendapat saya, Anda perlu berpisah dari suami Anda — seorang pria yang telah melanggar sumpah pernikahannya dan tidak setia kepada Anda setidaknya tiga kali.

Anda juga perlu menjauh dari seorang pria yang bahkan tidak memiliki sopan santun untuk mengakui apa yang telah dia lakukan, bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi ketiga kalinya! Bagaimana dia bisa berhenti melakukan apa yang dia janjikan untuk berhenti melakukan, ketika dia berpura-pura tidak melakukan apa yang sebenarnya dia lakukan? Ini tentang gaslighting. Ini tentang tindakan yang tidak berani menyebutkan namanya

Kedua, tujuan Anda: tampaknya salah satu tujuan terpenting Anda adalah untuk tidak "merusak" anak Anda secara permanen dari perpisahan Anda. Saya percaya Mr. Baer telah meyakinkan Anda bahwa ini bukan satu-satunya pilihan. Dia telah menyajikan pilihan yang jelas tentang cara melindungi anak Anda dengan cara yang mampu Anda lakukan.

Tujuan lain yang tampaknya Anda miliki adalah hidup dalam damai. Anda tentu tidak dapat hidup dengan cara ini jika Anda terus menunggu "sepatu lainnya jatuh" — menunggu kapan Anda akan menemukan bukti perselingkuhannya lagi. Bagaimana Anda bisa hidup dalam damai, ketika Anda bahkan tidak santai di rumah Anda sendiri?

Akhirnya, sumber daya Anda: Bukan hanya sumber daya finansial Anda tetapi, yang lebih penting, kekuatan emosional Anda. Salah satunya adalah tekad Anda untuk akhirnya menjalani kehidupan yang jujur karena Anda tidak akan lagi berpura-pura bahwa pernikahan Anda dibangun atas kepercayaan dan rasa hormat bersama.

Yang lainnya adalah keberanian Anda: Anda tampaknya memiliki gagasan yang jelas tentang kesulitan apa yang mungkin Anda hadapi jika Anda juga menjadi seorang "separada" seperti ibu Anda, dan Anda siap untuk apa pun dalam hal ini. Bagus untuk Anda!

Tidak mempercayai prediksi ibu Anda akurat tidak berarti Anda tidak menghormatinya. Ini hanya mengakui bahwa siapa pun yang tidak repot-repot mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi dengan Anda tidak dalam posisi untuk meminta Anda membandingkan situasinya dengan situasi Anda.

Semoga beruntung,

MG Holmes

– Rappler.com