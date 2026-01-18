BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut Decrypt, perusahaan keuangan DTCC menegaskan kembali visinya untuk sekuritas tokenisasi: interoperabilitas. Nadine ChakarPANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut Decrypt, perusahaan keuangan DTCC menegaskan kembali visinya untuk sekuritas tokenisasi: interoperabilitas. Nadine Chakar

Kepala Aset Digital DTCC: Visi untuk sekuritas tertoken adalah mencapai interoperabilitas

Penulis: PANewsSumber: PANews
2026/01/18 13:56
Notcoin
NOT$0.0006057-5.18%

PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut Decrypt, perusahaan keuangan DTCC menegaskan kembali visinya untuk sekuritas tertoken: interoperabilitas. Nadine Chakar, Kepala Global Aset Digital di DTCC, menyatakan bahwa DTCC tetap terbuka saat menyempurnakan skema penerbitan sekuritas tertoken, tetapi standar risiko dan data tetap krusial. DTCC memprioritaskan interoperabilitas dan tidak akan membiarkan keterbatasan teknologi menghalangi aset digital mengalir dengan lancar antara blockchain yang berbeda.

Peluang Pasar
Logo Notcoin
Harga Notcoin(NOT)
$0.0006057
$0.0006057$0.0006057
-7.39%
USD
Grafik Harga Live Notcoin (NOT)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Lapisan interoperabilitas kripto mengungkapkan kesenjangan antara narasi desentralisasi industri dan bagaimana nilai sebenarnya berpindah melintasi blockchain. Memindahkan nilai melintasi
Bagikan
Coinstats2026/01/18 19:00
Sinulog 2026 menarik jutaan pengunjung saat para peserta festival merayakan tradisi lama dan baru

Sinulog 2026 menarik jutaan pengunjung saat para peserta festival merayakan tradisi lama dan baru

YESUS KECIL. Di pusat perayaan Sinulog dan Fiesta Señor adalah Yesus Kecil, yang secara lokal disebut sebagai Senior Santo Niño de Cebu. Foto oleh Jacqueline
Bagikan
Rappler2026/01/18 19:57
Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Postingan Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ringkasan Kartu Kredit Venmo telah memasuki industri keuangan yang berkembang
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 19:20