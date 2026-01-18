Total aset yang dikelola oleh 14 ETF emas di Tiongkok telah melampaui 260 miliar yuan, hampir tiga kali lipat dibandingkan setahun lalu.

PANews melaporkan pada 18 Januari bahwa, menurut Zhitong Finance, ETF komoditas terbesar di pasar domestik, Huaan Gold ETF, mencapai skala 100,762 miliar yuan setelah penutupan pasar pada 14 Januari, menandai pertama kalinya menembus angka 100 miliar yuan dan menjadi ETF komoditas pertama di China yang mencapai tonggak sejarah ini. Pada 15 Januari, skala ETF emas terus bertumbuh, mencapai 101,181 miliar yuan. Akibatnya, total skala 14 ETF emas di pasar domestik telah melampaui 260 miliar yuan, hampir tiga kali lipat dibandingkan setahun yang lalu.

