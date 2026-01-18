White House Mungkin Batalkan RUU Kripto Setelah Coinbase Mundur: Laporan

Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk menarik dukungannya terhadap RUU struktur pasar kripto menyusul langkah serupa dari bursa kripto Coinbase, menurut reporter Fox Business Eleanor Terrett, mengutip sumber yang dekat dengan pemerintahan Trump.

Dalam postingan hari Minggu di X, Terrett melaporkan bahwa Gedung Putih sangat marah atas keputusan Coinbase untuk menarik dukungannya terhadap Digital Asset Market Clarity Act, menggambarkan langkah tersebut sebagai tindakan "sepihak" yang mengejutkan pejabat pemerintahan.

"Gedung Putih dikabarkan sangat marah dengan tindakan 'sepihak' Coinbase pada hari Rabu, yang tampaknya tidak diberitahukan sebelumnya, menyebutnya sebagai 'rug pull' terhadap Gedung Putih dan seluruh industri," tulisnya.

Sumber tersebut menambahkan bahwa pemerintahan mungkin sepenuhnya meninggalkan RUU tersebut kecuali Coinbase kembali ke negosiasi dan menyetujui kompromi tentang ketentuan imbal hasil stablecoin yang akan memuaskan kepentingan perbankan. "Pada akhirnya ini adalah RUU Presiden Trump, bukan milik Brian Armstrong," kata sumber tersebut, menurut Terrett.

Gedung Putih mempertimbangkan untuk menarik dukungan terhadap RUU kripto. Sumber: Eleanor Terrett

Coinbase menyebutkan risiko terhadap DeFi dan stablecoin

Pada hari Rabu, CEO Coinbase Brian Armstrong mengatakan bursa tersebut tidak dapat mendukung draft Komite Perbankan Senat dalam bentuknya saat ini, dengan alasan akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. "Kami lebih memilih tidak ada RUU daripada RUU yang buruk. Semoga kita semua bisa mendapatkan draft yang lebih baik," katanya.

Armstrong menyebutkan beberapa kekhawatiran, termasuk apa yang ia gambarkan sebagai larangan de facto terhadap ekuitas yang ditokenisasi, pembatasan luas terhadap keuangan terdesentralisasi (DeFi) dan akses pemerintah yang diperluas ke catatan keuangan yang menurutnya dapat merusak privasi pengguna.

Ia juga memperingatkan proposal tersebut akan melemahkan Commodity Futures Trading Commission sambil memusatkan lebih banyak kekuasaan pada Securities and Exchange Commission, sebuah lembaga yang banyak dikritik oleh industri kripto karena pendekatannya yang berat penegakan hukum dalam beberapa tahun terakhir.

Titik panas lainnya adalah stablecoin. Armstrong mengatakan draft tersebut berisiko "membunuh imbalan" pada stablecoin, menggaungkan ketakutan industri bahwa RUU tersebut dirancang untuk melindungi bank dari persaingan. Kelompok perbankan telah berargumen bahwa mengizinkan pengguna mendapatkan imbal hasil sekitar 5% pada stablecoin dapat memicu arus keluar deposit besar-besaran dari rekening tabungan tradisional.

Komunitas kripto tetap terpecah

Banyak pengguna menyuarakan dukungan untuk sikap Coinbase, menuduh pembuat undang-undang dan bank memprioritaskan petahana daripada inovasi. "Kalau begitu bank-bank harus berhenti mencoba merugikan semua orang," tulis Nic Carter, salah satu pendiri Coin Metrics, di X.

Yang lain berpendapat bahwa Coinbase terlalu jauh dan tidak seharusnya memiliki kekuatan veto atas legislasi dengan implikasi di seluruh industri. "Coinbase bukan kripto. Coinbase adalah satu bursa dalam kripto," tulis seorang pengguna.

