MetYa Gandeng Catto Verse untuk Mengintegrasikan Kecerdasan Meme Berbasis AI ke Industri Kripto

MetYa, sebuah platform Web3 terkemuka, telah bermitra dengan Catto Verse, sebuah platform intelijen kripto berbasis AI. Kolaborasi ini menandai langkah strategis untuk menggabungkan budaya meme dan intelijen kripto. Seperti yang disebutkan MetYa dalam pengumuman media sosial resminya, perkembangan ini mengungkapkan Catto sebagai co-pilot kucing yang dipimpin AI untuk membantu konsumen dalam menavigasi pasar aset digital yang volatil dengan mulus. Dengan demikian, penggabungan alat bertenaga data dan relevansi budaya ini diatur untuk memajukan keterlibatan komunitas di sektor Web3.

Catto Verse Mengubah Tren Meme Menjadi Analitik Kripto Real-Time

Kemitraan MetYa dengan Catto Verse menghadirkan pendekatan eksklusif untuk analitik kripto terbaru dengan transformasi budaya meme menjadi wawasan yang kuat dan dapat ditindaklanjuti. Alih-alih memperlakukan meme ini dalam bentuk hiburan murni, Catto memeriksa tren sosial, perilaku on-chain, dan pergeseran sentimen. Dalam hal ini, platform ini memberikan pembacaan pasar yang eksklusif. Upaya tersebut mempertimbangkan fitur seperti pelacakan whale, penilaian real-time terhadap narasi terbaru, dan deteksi alpha pada waktu yang lebih awal.

Selain itu, upaya MetYa untuk berintegrasi dengan Catto Verse sejalan dengan visi yang lebih luas untuk meningkatkan intuitivitas dan aksesibilitas alat kripto. Beberapa peserta ritel dilaporkan kesulitan memahami data mentah dan menginterpretasikannya, khususnya di pasar yang dipimpin meme yang berkembang pesat. Oleh karena itu, dengan menawarkan wawasan melalui co-pilot AI dan persona yang menarik dan familiar, platform ini meningkatkan pemahaman dinamika pasar yang rumit.

Merevolusi Pengalaman Web3 dengan Sinyal Sosial dan AI

Menurut MetYa, kolaborasi dengan Catto Verse menggarisbawahi tren yang meningkat dalam lanskap Web3 di mana intelijen on-chain, data sosial, dan AI berkumpul. Upaya bersama ini memungkinkan pengambilan keputusan dan kontrol risiko yang lebih efektif. Bersama-sama, kedua platform berupaya memadukan fungsi praktis dengan budaya.

