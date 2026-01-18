Moldova Rencanakan Regulasi Kripto Nasional yang Selaras dengan Aturan UE

Regulasi

Moldova sedang mempersiapkan untuk memperkenalkan kerangka hukum komprehensif pertamanya untuk mata uang kripto pada akhir tahun 2026, menandai langkah signifikan menuju keselarasan regulasi dengan Uni Eropa.

Menurut pernyataan dari pimpinan keuangan negara tersebut, undang-undang yang akan datang akan dimodelkan berdasarkan Regulasi Pasar Aset Kripto Uni Eropa, atau MiCA, menandakan niat Moldova untuk menyelaraskan aturan aset digitalnya dengan standar Eropa seiring dengan semakin dalamnya integrasi ekonomi dengan blok tersebut.

Poin-poin penting: Moldova berencana memperkenalkan undang-undang kripto nasional pertamanya pada akhir tahun 2026

Kerangka kerja akan selaras dengan regulasi MiCA Uni Eropa

Tujuannya adalah kejelasan regulasi, perlindungan investor, dan pengawasan pasar

Langkah ini memperkuat keselarasan Moldova dengan standar keuangan Eropa

Kerangka kerja yang diusulkan diharapkan akan menentukan bagaimana aset kripto diterbitkan, diperdagangkan, dan diawasi di dalam negeri, sekaligus menetapkan aturan yang lebih jelas bagi penyedia layanan yang beroperasi di sektor ini. Pejabat telah membingkai langkah ini sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan kejelasan regulasi, memperkuat perlindungan investor, dan mengurangi ketidakpastian hukum seputar aset digital.

Dengan menyelaraskan dengan MiCA, Moldova akan mengadopsi struktur yang sudah dirancang untuk menstandarkan pengawasan kripto di seluruh negara anggota Uni Eropa, mencakup area seperti stablecoin, persyaratan lisensi, dan kewajiban transparansi.

Meskipun Moldova bukan anggota Uni Eropa, pendekatan ini mencerminkan tren yang berkembang di antara negara-negara tetangga untuk mencerminkan regulasi keuangan Eropa guna menarik investasi dan meningkatkan kredibilitas pasar.

Rincian rancangan undang-undang belum dirilis, dan pihak berwenang belum mengindikasikan apakah pembatasan atau insentif tambahan akan disertakan. Namun, garis waktu menunjukkan bahwa konsultasi dengan pelaku industri dan mitra internasional kemungkinan akan dilakukan sebelum kerangka kerja diselesaikan.

Jika diterapkan sesuai rencana, undang-undang ini akan menempatkan Moldova di antara kelompok kecil namun berkembang dari negara-negara non-Uni Eropa yang memilih untuk mendasarkan kebijakan kripto mereka pada MiCA, yang berpotensi memposisikan negara tersebut sebagai yurisdiksi yang lebih dapat diprediksi untuk bisnis aset digital yang beroperasi di seluruh Eropa.

