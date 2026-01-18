BursaDEX+
Postingan Coinbase CEO Denies White House Clash Rumors After Stalled CLARITY Act muncul di BitcoinEthereumNews.com. Brian Armstrong, CEO dari bursa kripto

CEO Coinbase Membantah Rumor Bentrokan dengan Gedung Putih Setelah CLARITY Act Terhenti

Penulis: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 15:38
Brian Armstrong, CEO bursa kripto Coinbase, membantah laporan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk menarik dukungan terhadap CLARITY Act, sebuah RUU struktur pasar kripto, dan juga membantah rumor bahwa pemerintahan "sangat marah" dengan Coinbase.

"Gedung Putih sangat konstruktif di sini. Mereka meminta kami untuk melihat apakah kami bisa menemukan kesepakatan dengan bank-bank, yang saat ini sedang kami kerjakan," kata Armstrong. 

Pada hari Jumat, jurnalis independen Eleanor Terrett melaporkan bentrokan antara Coinbase dan pemerintahan Presiden AS Donald Trump, dengan Gedung Putih mengancam akan menarik dukungan terhadap RUU struktur pasar jika Coinbase tidak melanjutkan negosiasi.

Sumber: Brian Armstrong

Coinbase menarik dukungannya terhadap CLARITY Act pada hari Rabu karena kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut akan merusak sektor keuangan terdesentralisasi (DeFi), melarang perdagangan saham bertokenisasi, dan melarang berbagi imbal hasil dari stablecoin dengan pelanggan.

"Kami lebih memilih tidak ada RUU daripada RUU yang buruk. Semoga, kita semua bisa mendapatkan draf yang lebih baik," kata Armstrong pada hari Rabu, sambil membagikan daftar kekhawatiran industri tentang draf RUU terbaru.

Komite Perbankan Senat AS menunda markup terjadwal CLARITY Act, yang awalnya dijadwalkan pada hari Kamis, hingga para pembuat undang-undang dan industri kripto dapat menegosiasikan persyaratan yang lebih dapat diterima.

Armstrong mengatakan dia memperkirakan markup RUU baru dalam "beberapa" minggu dan menggambarkan ketentuan dalam versi RUU yang tertunda sebagai "katastropik" bagi konsumen, menggemakan kekhawatiran luas dari para eksekutif industri kripto.

Halaman pertama CLARITY Act. Sumber: Senat AS

Terkait: RUU struktur pasar kripto AS dalam ketidakpastian karena industri menarik dukungan

CLARITY Act membuat industri kripto terpecah, karena pertarungan atas imbal hasil stablecoin semakin intensif

CLARITY Act telah menciptakan perpecahan dalam industri kripto, dengan beberapa eksekutif industri berpendapat bahwa RUU tersebut adalah positif bersih untuk sektor ini, meskipun ada kekurangannya, dan yang lain berpendapat bahwa ini adalah kemunduran besar bagi industri

Inti dari perdebatan adalah masalah berbagi imbal hasil stablecoin dengan pelanggan, yang dilarang oleh versi terbaru RUU tersebut.

Kritikus RUU tersebut mengatakan bahwa itu melindungi kepentingan perbankan dengan mengorbankan industri kripto dan membunuh inovasi dalam teknologi keuangan.

Majalah: Bitcoin 'bullish' di Q1 kata Willy Woo, XRP kurang CLARITY: Trade Secrets

