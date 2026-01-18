BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan ETH Validator Exit Queue Hits Zero as Staking Demand Soars muncul di BitcoinEthereumNews.com. Masuknya staking yang masif sedang memperkuat pasokan ETHPostingan ETH Validator Exit Queue Hits Zero as Staking Demand Soars muncul di BitcoinEthereumNews.com. Masuknya staking yang masif sedang memperkuat pasokan ETH

Antrean Keluar Validator ETH Mencapai Nol Saat Permintaan Staking Melonjak

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/18 15:50
Ethereum
ETH$3,325.9+0.67%
ZeroLend
ZERO$0.000007087+0.26%
Nowchain
NOW$0.00051-19.04%

Arus masuk staking yang masif memperkuat dinamika penawaran-permintaan ETH, berpotensi membuka jalan bagi momentum harga naik tahun ini.

Antrean keluar validator staking Ethereum telah turun ke nol — menandakan penurunan dramatis dalam tekanan jual dan memperkuat kepercayaan pada Ether (ETH) sebagai aset penghasil yield.

Data dari Ethereum Validator Queue menunjukkan antrean keluar telah turun dari puncaknya di September 2025 sebesar 2,67 juta Ether (ETH) menjadi 0 ETH, sementara antrean masuk telah meningkat lebih dari lima kali lipat selama sebulan terakhir menjadi 2,6 juta ETH, tertinggi sejak Juli 2023.

Waktu tunggu untuk antrean masuk kini telah mencapai 45 hari, sementara keluar dari ETH diproses dalam hitungan menit.

Data antrean masuk dan keluar staking Ethereum. Ethereum Validator Queue

Analis industri mengatakan arus masuk staking yang masif memperkuat dinamika penawaran-permintaan ETH, berpotensi membuka jalan bagi momentum harga naik yang berkelanjutan dalam beberapa bulan mendatang.

"Setelah antrean masuk berubah menjadi validator aktif, tingkat staking bergerak lebih tinggi dan mendorong menuju rekor tertinggi sepanjang masa yang baru," kata kepala riset Onchain Foundation Leon Waitmann pada hari Senin. 

Arus masuk yang masif ini sebagian didorong oleh permintaan institusional terhadap yield staking ETH, yang saat ini sekitar 2,8% Tingkat Persentase Tahunan.

BitMine Immersion Technologies, yang dipimpin oleh ketua Tom Lee, telah menjadi kontributor, setelah melakukan staking lebih dari 1,25 juta ETH, lebih dari sepertiga dari total kepemilikan ETH-nya.

Hampir setengah dari semua ETH berada dalam kontrak deposit PoS

Platform analitik kripto Santiment mencatat bahwa lebih dari 46,5% dari total pasokan ETH kini berada dalam kontrak deposit proof-of-stake ETH sebesar 77,85 juta ETH, senilai $256 miliar pada harga saat ini.

Terkait: Bull, base atau bear? Tiga jalur kemungkinan untuk kripto di 2026 

Perubahan dalam Kontrak Deposit Proof-of-Stake ETH sejak Jan. 2016. Sumber: Santiment

Total ETH yang di-stake mencapai sekitar 36,1 juta, mewakili sekitar 29% dari total pasokan, data Beaconcha.in menunjukkan.

Meskipun indikator bullish, harga ETH saat ini sebesar $3.300 masih turun dari rekor tertinggi sepanjang masa $4.946 yang ditetapkan pada 4 Agustus 2025, data CoinGecko menunjukkan.

Majalah: Satu metrik menunjukkan kripto sekarang berada di pasar bear: Carl 'The Moon'

Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara independen. Baca Kebijakan Editorial kami https://cointelegraph.com/editorial-policy

Sumber: https://cointelegraph.com/news/ethereum-validator-exit-queue-hits-zero-as-staking-demand-rises?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Peluang Pasar
Logo Ethereum
Harga Ethereum(ETH)
$3,325.9
$3,325.9$3,325.9
-0.12%
USD
Grafik Harga Live Ethereum (ETH)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Janji desentralisasi Kripto terputus pada interoperabilitas

Lapisan interoperabilitas kripto mengungkapkan kesenjangan antara narasi desentralisasi industri dan bagaimana nilai sebenarnya berpindah melintasi blockchain. Memindahkan nilai melintasi
Bagikan
Coinstats2026/01/18 19:00
Sinulog 2026 menarik jutaan pengunjung saat para peserta festival merayakan tradisi lama dan baru

Sinulog 2026 menarik jutaan pengunjung saat para peserta festival merayakan tradisi lama dan baru

YESUS KECIL. Di pusat perayaan Sinulog dan Fiesta Señor adalah Yesus Kecil, yang secara lokal disebut sebagai Senior Santo Niño de Cebu. Foto oleh Jacqueline
Bagikan
Rappler2026/01/18 19:57
Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan

Postingan Ulasan Kartu Venmo 2026 – Terbaik untuk Keuntungan & Hadiah Perjalanan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Ringkasan Kartu Kredit Venmo telah memasuki industri keuangan yang berkembang
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/18 19:20