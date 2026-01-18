Antrean Keluar Validator ETH Mencapai Nol Saat Permintaan Staking Melonjak

Antrean keluar validator staking Ethereum telah turun ke nol — menandakan penurunan dramatis dalam tekanan jual dan memperkuat kepercayaan pada Ether (ETH) sebagai aset penghasil yield.

Data dari Ethereum Validator Queue menunjukkan antrean keluar telah turun dari puncaknya di September 2025 sebesar 2,67 juta Ether (ETH) menjadi 0 ETH, sementara antrean masuk telah meningkat lebih dari lima kali lipat selama sebulan terakhir menjadi 2,6 juta ETH, tertinggi sejak Juli 2023.

Waktu tunggu untuk antrean masuk kini telah mencapai 45 hari, sementara keluar dari ETH diproses dalam hitungan menit.

Data antrean masuk dan keluar staking Ethereum. Ethereum Validator Queue

Analis industri mengatakan arus masuk staking yang masif memperkuat dinamika penawaran-permintaan ETH, berpotensi membuka jalan bagi momentum harga naik yang berkelanjutan dalam beberapa bulan mendatang.

"Setelah antrean masuk berubah menjadi validator aktif, tingkat staking bergerak lebih tinggi dan mendorong menuju rekor tertinggi sepanjang masa yang baru," kata kepala riset Onchain Foundation Leon Waitmann pada hari Senin.

Arus masuk yang masif ini sebagian didorong oleh permintaan institusional terhadap yield staking ETH, yang saat ini sekitar 2,8% Tingkat Persentase Tahunan.

BitMine Immersion Technologies, yang dipimpin oleh ketua Tom Lee, telah menjadi kontributor, setelah melakukan staking lebih dari 1,25 juta ETH, lebih dari sepertiga dari total kepemilikan ETH-nya.

Hampir setengah dari semua ETH berada dalam kontrak deposit PoS

Platform analitik kripto Santiment mencatat bahwa lebih dari 46,5% dari total pasokan ETH kini berada dalam kontrak deposit proof-of-stake ETH sebesar 77,85 juta ETH, senilai $256 miliar pada harga saat ini.

Perubahan dalam Kontrak Deposit Proof-of-Stake ETH sejak Jan. 2016. Sumber: Santiment

Total ETH yang di-stake mencapai sekitar 36,1 juta, mewakili sekitar 29% dari total pasokan, data Beaconcha.in menunjukkan.

Meskipun indikator bullish, harga ETH saat ini sebesar $3.300 masih turun dari rekor tertinggi sepanjang masa $4.946 yang ditetapkan pada 4 Agustus 2025, data CoinGecko menunjukkan.

