Gedung Putih Mengancam Coinbase Terkait RUU Kripto

Bena Ilyas adalah penulis kripto berpengalaman yang telah berkecimpung di bidang ini selama lebih dari 4 tahun. Saat menelusuri topik favoritnya di dunia kripto, ia suka membahas tren pasar kripto (dengan perhatian khusus pada Bitcoin, Ethereum, altcoin yang penuh hype), arus ETF, perkembangan regulasi, fintech, game berbasis blockchain, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kripto atau blockchain dalam beberapa cara.



Sebelum ia terjun ke dunia mata uang kripto pada tahun 2020, ia sedang menempuh MBA di Islamia University of Bahawalpur, tetapi rasa ingin tahunya tentang industri kripto yang bergerak cepat membuka jalan bagi karier jurnalismenya segera setelah menyelesaikan MBA.



Selain CNF, Bena dapat ditemukan di NewsBTC, Bitcoinist, CoinSpeaker, BTCPolitan, dan Fuchawire sebagai kontribusi masa lalunya untuk mata uang kripto. Selain kontribusinya untuk outlet kripto terkenal ini, ia dikagumi sebagai analis perdagangan kripto ahli oleh IME Institute BWP.



Di luar pekerjaan, ia menikmati membaca buku dan memasak hidangan lezat di waktu luangnya.

