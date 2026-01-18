Stablecoin Semakin Populer, Bank-bank Kini Ikut Terlibat

Stablecoin menguat, bank kini masuk

Stablecoin menguat karena pertarungan di Washington tentang 'rewards' dan imbalan mirip bunga. Ini bukan hanya soal crypto, tapi tentang tabungan, rekening bisnis, dan siapa yang akan mengendalikan jalur sistem pembayaran. Bank, exchange, dan regulator menarik tali yang sama, tetapi tidak ke arah yang sama. Dari tekanan harga ke saldo, stablecoin maju Taruhannya lebih besar dari sekadar produk baru dalam sebuah aplikasi. Pada tahun 2025, terdapat $6,6 triliun deposito transaksi tanpa bunga di sektor perbankan. Itu sekitar sepertiga dari semua deposito di bank komersial Amerika. Jika banyak uang berpindah, itu bisa menggeser deposito tradisional, menekan pembiayaan dan pinjaman, bahkan melemahkan fungsi moneter. Stablecoin berada tepat di persimpangan itu. Mereka terasa seperti uang, tetapi tidak secara otomatis tunduk pada aturan yang sama. Mengapa lembaga sekarang berinvestasi pada stablecoin Dampak terbesar tampaknya lebih mengarah ke bisnis daripada konsumen. Risiko seputar stablecoin memengaruhi deposito komersial lebih cepat daripada ritel, justru karena rekening pembayaran bisnis telah menjadi sumber pendanaan penting selama beberapa dekade. 'Incursies' pertama yang sebenarnya terutama dalam transaksi internasional. Contohnya adalah perusahaan yang menggunakan stablecoin dolar dari layanan pembayaran besar untuk membeli persediaan offshore, karena penerima dapat mengonversi jumlah tersebut ke mata uang yang mereka inginkan. Remitansi juga disebut sebagai area di mana stablecoin dapat mendapat tempat di samping rute yang ada. Dalam konteks itu, U.S. Dollar Payment Token diumumkan pada musim gugur oleh layanan transfer uang besar. Ini bukan tentang hype tetapi lebih tentang infrastruktur. Stablecoin diposisikan sebagai jalur cepat untuk uang yang saat ini harus melalui beberapa loket. Bank memilih posisi dan terlibat dalam stablecoin Dalam dunia perbankan, Anda melihat dua refleks bersamaan. Bank besar terus membangun, sementara bank kecil dan credit union terutama ingin melindungi basis deposito mereka. Di Washington, diskusi berkisar pada quasi-bunga pada saldo stablecoin, sementara platform terus mempromosikan imbalan pada saldo stablecoin. Misalnya, saldo dalam stablecoin dolar besar di beberapa sistem dapat menghasilkan hingga 3,5%. Organisasi perbankan memperingatkan bahwa kebijakan yang merusak deposito bank dan credit union akan menghancurkan pinjaman lokal. Sementara itu, pemain baru siap, seperti bank yang baru dibentuk dengan akar crypto dan bank-fintech hybrid. Bank memiliki tiga jalur untuk merespons secara garis besar: Jalur pertama adalah membuat stablecoin atau tokenized deposit sendiri, secara individual atau melalui konsorsium. Untuk banyak institusi, varian individual tidak dapat dijangkau; jalur konsorsium lebih layak tetapi tetap menantang. Jalur kedua adalah memposisikan ulang menuju bank crypto sejati, yang sulit jika pemain dengan keunggulan sudah tertanam dalam crypto. Jalur ketiga adalah menawarkan "pay in, pay out", sebuah on/off-ramp berbasis bank di mana deposito untuk pembayaran dapat masuk ke dunia stablecoin dan kembali lagi. Itu berfungsi sebagai jalur menuju jalan raya, di samping jaringan pembayaran yang ada dan saluran pembayaran instan. Di semua jalur, kepatuhan berperan. Regulator tetap tajam pada keamanan, kepatuhan, dan soundness, dengan pencucian uang sebagai kekhawatiran penting. Bank crypto besar merencanakan IPO dan ingin mengumpulkan $400M. Sumber: X Legislasi bergeser dan memengaruhi investor Ketegangan seputar stablecoin begitu besar sehingga legislasi itu sendiri menjadi berita. Exchange crypto Amerika besar "Coinbase" menarik dukungan untuk undang-undang struktur pasar tahun 2026, tepat sebelum pemungutan suara di komite Senat. Alasannya adalah bahwa "stablecoin rewards" menjadi batas keras. Dalam versi terbaru, akan ada ketentuan yang secara efektif melarang platform memberikan bunga pasif atau imbalan pada payment stablecoin seperti stablecoin dolar besar. Pendukung menunjuk pada "deposit flight", di mana miliaran mengalir keluar dari rekening tabungan tradisional. Penentang menyebutnya serangan terhadap pilihan konsumen. BACA LEBIH LANJUT DI SINI Clarity Act ditunda lagi - apa yang akan dilakukan crypto hari ini? Christiaan Kopershoek • 15-01-2026 Komite Senat Amerika telah membatalkan sidang tentang CLARITY Act. Apa yang akan dilakukan crypto dengan kebisingan politik seperti ini? Baca selengkapnya → Stablecoin terjepit antara aturan dan kemudahan penggunaan Pertarungan hukum yang sama juga menyentuh topik lain yang penting bagi investor. Dokumen tersebut berjumlah lebih dari 300 halaman dan ada kekhawatiran tentang pembatasan seputar tokenized equities, aturan yang akan memberi pemerintah akses sangat luas ke catatan keuangan dalam konteks DeFi, dan pergeseran di mana satu regulator mendapatkan lebih banyak kekuatan untuk mengklasifikasikan aset dibandingkan regulator lain. Di sebuah bank investasi besar, terdengar bahwa mereka "extremely focused" pada undang-undang ini karena dampak potensial pada tokenization dan stablecoin. Markup yang direncanakan ditunda setelah dukungan itu hilang. Sementara itu, kelompok kepentingan mendorong amandemen. Beberapa kepentingan perbankan juga mendorong larangan terhadap interest-bearing stablecoin. Draft terbaru menunjukkan bahwa pembuat undang-undang ingin melarang pengembalian pasif pada saldo stablecoin, tanpa sepenuhnya mengecualikan rewards. Untuk pengguna rata-rata, gambaran tetap ganda, tanpa menjadi lebih jelas segera. Produk stablecoin high-yield diposisikan sebagai alternatif untuk rekening bank dengan bunga rendah, sementara legislasi justru ingin menarik imbalan tersebut. Dalam praktiknya, ada juga gesekan dalam penggunaan. Volume ritel memang ada, tetapi "really tiny". Kehilangan kode akses pada self-custody wallet dapat membuat dana tidak dapat diakses. Untuk tahun 2026, diperhitungkan tidak adanya use case ritel yang dapat diskalakan untuk stablecoin. Dan untuk merchant, biaya prosesor dan masalah integrasi sering kali menghapus penghematan biaya yang dijanjikan. CEO Coinbase Brian Armstrong berbicara tentang Clarity act. Sumber: X Stablecoin sebagai jalur pembayaran Ekspektasi tetap realistis: stablecoin tidak langsung menjadi masalah konsumen. Konsumen menyimpan deposito mereka di bank dan gaji tidak tiba-tiba masuk ke stablecoin. Stablecoin dapat membantu memindahkan uang dengan cepat dari bank untuk optimisasi deposito, misalnya melalui agentic AI. Itu menyentuh inti model perbankan, di mana stabilitas deposito dan "reluctance" pelanggan untuk memindahkan uang telah menguntungkan selama bertahun-tahun. Jika kelambatan itu hilang, maka perhitungan berubah. Bank melihat peran kustodian, on/off-ramp, dan penerbitan sendiri melalui konsorsium. Kekhawatiran tentang risiko pencucian uang, tekanan pada pinjaman lokal, dan aliran keluar deposito yang lebih cepat terus berperan. Di Washington, percakapan berlanjut tentang quasi-bunga, pengembalian pasif, dan rewards. Untuk pengguna, yang paling penting pada akhirnya adalah bahwa itu berfungsi dengan aman dan diizinkan untuk tetap ada. 